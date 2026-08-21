El condado de Los Ángeles confirmó la primera muerte de 2026 por el virus del Nilo Occidental

El condado de Los Ángeles confirmó la primera muerte de 2026 vinculada al virus del Nilo Occidental (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El condado de Los Ángeles confirmó la primera muerte de 2026 vinculada al virus del Nilo Occidental, en un contexto de aumento de contagios y de una actividad del mosquito más alta de lo habitual para esta etapa del año. La víctima residía en el Valle de San Fernando y había sido hospitalizada por una enfermedad neurológica asociada a una infección grave, de acuerdo con un reporte publicado por CBS News Los Ángeles.

La información fue confirmada por el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, que no difundió la identidad de la persona fallecida. El organismo indicó que este deceso marca el primer caso fatal del año en la jurisdicción por una enfermedad transmitida por mosquitos que, cada verano, vuelve a encender las alertas sanitarias en el sur de California.

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El doctor Muntu Davis, funcionario de Salud del condado, expresó sus condolencias a la familia y al entorno de la víctima. “Extendemos nuestras más sinceras condolencias a los familiares y amigos que lamentan la pérdida de un ser querido debido al virus del Nilo Occidental”, afirmó, en declaraciones recogidas por CBS News Los Ángeles.

El mismo funcionario sostuvo que “esta trágica pérdida es un recordatorio de la grave amenaza que representan las enfermedades transmitidas por mosquitos”, entre ellas el virus del Nilo Occidental y el dengue, tal y como reprodujo CBS News Los Ángeles.

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El condado ya suma 15 infecciones y la mitad corresponde al Valle de San Fernando

El condado de Los Ángeles registró 15 infecciones por virus del Nilo Occidental en 2026, una cifra que supera el promedio de los últimos cinco años para esta etapa (Junta de Andalucía)

Hasta ahora, el condado de Los Ángeles registró 15 infecciones por virus del Nilo Occidental en 2026, sin contar a Long Beach y Pasadena, que disponen de departamentos de salud propios. Autoridades locales señalaron que esa cifra supera el promedio de los últimos cinco años para este momento de la temporada.

La mitad de esos contagios se concentra en el Valle de San Fernando, una de las zonas que aparece con mayor presencia del virus en los reportes oficiales. CBS News Los Ángeles señaló que el avance de los casos encendió la preocupación de las agencias sanitarias y de los organismos de control de vectores.

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A escala estatal, el panorama también mostró un repunte. El Departamento de Salud Pública de California informó que hasta el 14 de agosto se habían detectado 30 casos humanos y tres muertes en 13 condados. La dependencia aseguró además que la actividad del virus alcanzó su nivel más alto en cinco años.

La doctora Erica Pan, directora del organismo estatal y funcionaria de Salud de California, advirtió que “el virus del Nilo Occidental puede ser mortal, particularmente para las personas mayores y aquellas con sistemas inmunitarios comprometidos”. Pan añadió que agosto y septiembre suelen concentrar la mayor transmisión en el estado, por lo que instó a la población a extremar precauciones frente a las picaduras.

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El invierno cálido adelantó la circulación del virus en Los Ángeles

Las autoridades atribuyeron el aumento del virus del Nilo Occidental en Los Ángeles a un invierno inusualmente cálido que adelantó la circulación de mosquitos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Parte de la explicación oficial sobre este aumento apunta a las condiciones climáticas. Las autoridades estatales habían alertado antes sobre el impacto de un invierno inusualmente cálido en la expansión de los mosquitos. De acuerdo con CBS News Los Ángeles, esa situación favoreció una aparición más temprana del virus en distintas áreas del condado.

Susanne Kluh, gerente general del Greater Los Angeles County Vector Control District, aseguró que la detección del virus comenzó casi dos meses antes de lo habitual. “Después de experimentar el invierno más cálido del que se tiene registro, la amplificación del virus del Nilo Occidental y, en consecuencia, su detección en el condado de Los Ángeles comenzaron casi dos meses antes este año”, afirmó Kluh, en declaraciones recogidas por CBS News Los Ángeles.

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La funcionaria agregó que la actividad del virus se extendió por todo el condado y que, pese a los esfuerzos para reducir la población de mosquitos, las detecciones siguieron con frecuencia. También indicó que los distritos de control de vectores observaron más grupos de mosquitos y más aves muertas con resultado positivo de lo esperado para esta temporada.

Qué recomiendan las autoridades para reducir el riesgo de contagio

Las autoridades de salud recomendaron usar repelente, ropa de manga larga y eliminar agua estancada porque no existe vacuna ni tratamiento específico para el virus del Nilo Occidental (REUTERS/Tyrone Siu)

Las autoridades sanitarias insistieron en que no existe una vacuna ni un tratamiento específico para el virus del Nilo Occidental. También recordaron que la mayoría de las personas infectadas no presenta síntomas, aunque cerca de 1 de cada 5 desarrolla fiebre y malestar, mientras que 1 de cada 150 puede sufrir cuadros graves, con fiebre alta, rigidez en el cuello, debilidad muscular, meningitis, encefalitis o parálisis.

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El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles recomendó usar repelentes con DEET, picaridina, IR3535, 2-undecanona o aceite de eucalipto limón. A eso sumó el uso de ropa de manga larga, la revisión de mosquiteros en puertas y ventanas y la eliminación de cualquier acumulación de agua en patios, jardines o recipientes domésticos.

Davis remarcó, tal y como citó CBS News Los Ángeles, que “pequeñas acciones como estas pueden marcar una gran diferencia para prevenir enfermedades”. Las advertencias apuntan sobre todo a personas mayores de 50 años y a quienes tienen condiciones de salud preexistentes, grupos que enfrentan un riesgo más alto de desarrollar formas severas de la infección.

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