Jueza de EE. UU. rechazó que Disney acelere su demanda contra el ente regulador por las licencias de ABC

Una jueza de Estados Unidos rechazó el pedido urgente de Disney para frenar la revisión anticipada de las licencias de ocho estaciones de ABC por parte de la FCC (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

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Una jueza de Estados Unidos rechazó el pedido urgente de Disney para frenar la revisión anticipada de las licencias de ocho estaciones de ABC por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

El caso, según Reuters, se convirtió en una prueba sobre los límites entre la potestad regulatoria del gobierno y la libertad de expresión de las emisoras, en medio de los reclamos del presidente Donald Trump para que esa cadena pierda sus licencias.

La magistrada Loren AliKhan, del tribunal federal de distrito en Washington, fijó el 24 de septiembre como fecha límite para la presentación de escritos legales y programó una audiencia para comienzos de octubre.

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También dejó establecido que, si la FCC emite una orden para enviar esas licencias a una audiencia administrativa, las partes deberán comparecer ante el tribunal al día siguiente.

La decisión se conoció después de que Disney pidiera una audiencia antes del martes por su solicitud de una orden de restricción temporal.

El gobierno respondió que esa instancia anticipada no era necesaria, y la FCC aceptó dar un preaviso de al menos 48 horas antes de cualquier orden que remita las licencias de ABC a una audiencia.

La demanda apunta a la revisión anticipada de ocho licencias

El caso sobre Disney, ABC y la FCC plantea un debate sobre los límites entre la potestad regulatoria del gobierno y la libertad de expresión de las emisoras (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La disputa judicial se centra en la revisión anticipada de las licencias de las ocho estaciones de ABC que son propiedad del grupo de entretenimiento.

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En su demanda, Disney busca bloquear ese proceso y sostiene que la agencia federal intenta coaccionar y tomar represalias contra “una cadena que se niega a someterse a las exigencias de la administración”.

En esa misma presentación, la compañía describió las acciones de la comisión como “un ataque extraordinario a la libertad de expresión”. La argumentación, siempre según el planteo de la empresa, ubica el conflicto en un terreno que excede el trámite administrativo y lo conecta con decisiones editoriales y de programación de la cadena.

El gobierno, por su parte, cuestionó la necesidad de que el tribunal interviniera de manera inmediata, en particular con una orden de restricción temporal. Ese desacuerdo sobre el ritmo del proceso quedó reflejado en el intercambio previo a la resolución de la jueza y en el calendario que el tribunal terminó estableciendo.

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La respuesta de la FCC y el alcance de la decisión judicial

Brendan Carr afirmó que la demanda de Disney carece de fundamento y señaló que la FCC todavía no decidió si remitirá las licencias a una audiencia (AFP)

El presidente de la FCC, Brendan Carr, respondió que la demanda de Disney carece de fundamento. También afirmó que todavía no decidió si remitirá las licencias de Disney a una audiencia, un punto que resulta central en el planteo procesal porque, de ocurrir, abriría un escenario distinto para las partes.

En ese marco, la jueza AliKhan definió un cronograma con un corte claro: el 24 de septiembre como fecha límite para los escritos legales y una audiencia para comienzos de octubre. Además, dejó asentado que, si la FCC emitiera una orden para enviar las licencias a una audiencia administrativa, el tribunal exigiría que las partes comparecieran al día siguiente.

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La resolución llegó después de que Disney solicitara una audiencia antes del martes sobre su pedido de una orden de restricción temporal. Frente a esa pretensión, el gobierno respondió que no era necesaria una instancia anticipada y la FCC, en paralelo, aceptó otorgar un preaviso mínimo de 48 horas antes de cualquier orden que remita las licencias de ABC a una audiencia.

Un portavoz del organismo celebró la decisión judicial en declaraciones citadas por Reuters: “Nos complace que el juez haya rechazado el intento infundado de Disney de acudir precipitadamente a los tribunales. El tribunal también falló a favor de la FCC en lugar de Disney en lo que respecta al calendario previsto y denegó la solicitud de Disney de una orden judicial inmediata”.

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Disney no hizo comentarios inmediatos sobre la resolución.

Un conflicto que se inscribe en choques con los medios

El conflicto entre Disney, ABC y la FCC se inscribe en la confrontación de Donald Trump con los medios y en sus reclamos para que la cadena pierda sus licencias (REUTERS/Brendan McDermid/Archivo)

De acuerdo con Reuters, el caso se inscribe en una confrontación más amplia entre Donald Trump y los medios de comunicación. En ese contexto, la agencia señaló que el presidente lanzó una serie de ataques contra la prensa, y que el episodio se suma a una disputa de dos años entre Trump y Disney.

Ese telón de fondo aparece en el propio encuadre del litigio: para Disney, la actuación de la comisión federal se vincula con una presión del gobierno sobre un medio por decisiones editoriales y de programación. Para la FCC, en cambio, la acción judicial presentada por la empresa no justifica una intervención inmediata del tribunal, y el debate debe seguir el cauce procesal sin medidas urgentes.

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El mes pasado, Trump volvió a reclamar que las emisoras de ABC perdieran sus licencias. Lo hizo después de que la cadena se negara a transmitir en horario central un discurso sobre las elecciones.

Ese antecedente es uno de los elementos que, según el reporte, le dio peso político al conflicto actual y reforzó la interpretación de Disney sobre el impacto de las presiones públicas.

A partir de ese escenario, la discusión quedó planteada en dos planos: el administrativo, ligado a las licencias y a la facultad de la FCC para revisar y eventualmente remitir el asunto a una audiencia, y el político, atravesado por los cuestionamientos del presidente a la cadena.

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La resolución judicial, tal como se conoció, no cerró el fondo de la disputa, pero sí ordenó el ritmo del expediente y fijó condiciones para el caso de que la comisión avanzara con una orden.

Con el cronograma definido, las próximas instancias del proceso quedarán atadas a la presentación de escritos hasta el 24 de septiembre y a la audiencia prevista para comienzos de octubre, además del eventual escenario en el que la FCC disponga remitir las licencias a una audiencia administrativa, lo que activaría una comparecencia inmediata ante el tribunal al día siguiente.