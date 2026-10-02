Acusaron en Estados Unidos a un hombre de contrabandear servidores informáticos a China por USD 300 millones

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Un empresario tecnológico de San Gabriel, California, fue detenido tras ser acusado de contrabandear a China más de 300 millones de dólares en servidores informáticos de alta gama equipados con procesadores gráficos (GPU) sujetos a controles de exportación estadounidenses. Greg Lui, de 38 años, también conocido como “Yiu Kong Lui”, enfrenta tres cargos federales que podrían costarle hasta 50 años de prisión.

Según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), Lui es propietario de Earthmade Computer Inc., una firma tecnológica con sede en City of Industry que, de acuerdo con la acusación, operó entre 2023 y 2024 como vehículo para adquirir y reexportar ilegalmente equipos de cómputo destinados a programas chinos de superinteligencia (SI) y potencial uso militar.

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Un gran jurado federal procesó a Lui por un cargo de conspiración para violar la Ley de Reforma del Control de Exportaciones y las Regulaciones de Administración de Exportaciones, un cargo de contrabando de salida y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, de acuerdo con el comunicado del DOJ. Si es declarado culpable de todos los cargos, podría recibir una pena máxima de 20 años de prisión por el cargo de conspiración, otros 20 años por el lavado de dinero y 10 años adicionales por el contrabando, lo que suma un total estatutario de 50 años.

El empresario fue arrestado el miércoles y tenía previsto comparecer el viernes ante la corte federal de Los Ángeles para su lectura de cargos, según el DOJ.

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Bill Essayli, primer fiscal federal asistente para el Distrito Central de California, explicó el alcance de la maniobra. “Este acusado presuntamente usó documentación falsa y envíos a través de terceros países para contrabandear más de 300 millones de dólares en servidores computacionales controlados por exportación hacia China”, declaró Essayli. “Perseguiremos con firmeza a quienes pongan en riesgo nuestra seguridad nacional por lucro”, agregó.

De acuerdo con el comunicado oficial, los dispositivos en cuestión podrían haber impulsado capacidades militares relevantes para el gobierno chino si hubiesen quedado fuera del alcance de los controles estadounidenses.

El esquema consistía en enviar los servidores con licencias falsas hacia países donde no se exige autorización de exportación, para luego reenviarlos a su destino final. Earthmade utilizaba a Malasia y Singapur como escalas intermedias antes de que la mercancía llegara a territorio chino, según detalló el DOJ.

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De acuerdo con la acusación, Lui y sus coconspiradores entregaron documentación falsa a fabricantes estadounidenses en la que aseguraban que los equipos tendrían destinos permitidos que no requerían licencia de exportación. Tras colocar los pedidos, el empresario contrataba empresas de transporte de carga para despachar los servidores hacia los países de tránsito. Una vez que la mercancía arribaba a Malasia o Singapur, coordinaba con sus socios el reenvío final hacia China.

Entre enero y octubre de 2024, Earthmade recibió más de USD 176 millones provenientes de dos empresas de envío con sede en Malasia como parte del esquema, precisó la fiscalía. Los componentes centrales de los equipos eran unidades de procesamiento gráfico fabricadas por compañías especializadas en cómputo de inteligencia artificial. Según reportó The California Post, los procesadores correspondían a la firma Nvidia Corp, con sede en Santa Clara.

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La fiscalía reconstruyó el mecanismo a partir de comunicaciones internas de la red. En enero de 2024, Lui envió un correo electrónico a un coconspirador en el que señalaba que una empresa de transbordo con sede en Malasia deseaba comprar 70 servidores con GPU restringidas para exportación, adjuntando un formulario de cumplimiento que reconocía las leyes estadounidenses aplicables, según la acusación.

Ese mismo mes, el acusado presentó una orden de compra a un fabricante estadounidense por 27 de esos servidores, valuada en aproximadamente USD 7.614.000. Lui y un coconspirador dispusieron el envío de ese cargamento desde Los Ángeles hasta Kuala Lumpur, Malasia, con una lista de empaque que identificaba los componentes como equipos controlados que no podían enviarse a China sin licencia, de acuerdo con el documento judicial.

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En marzo de 2024, un coconspirador informó por correo electrónico a un funcionario del gobierno malasio que los 27 servidores habían sido, en efecto, transbordados hacia un comprador en China, según consta en la acusación. La fiscalía sostiene además que Lui utilizó cuentas bancarias de JPMorgan Chase y Bank of America con sede en Los Ángeles para canalizar los pagos del esquema.

El caso de Lui se enmarca en una serie de procesos federales orientados a frenar el desvío de tecnología informática avanzada hacia China. John A. Eisenberg, fiscal general adjunto para Seguridad Nacional, sostuvo: “La SI es la tecnología definitoria de la época. La División de Seguridad Nacional protegerá la ventaja estadounidense en los chips que impulsan esta tecnología, producto de nuestra innovación y trabajo sin igual, frente al desvío ilegal por parte de nuestros adversarios económicos y militares”.

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Desde el FBI, el agente a cargo de la División de Contrainteligencia y Espionaje, Roman Rozhavsky, afirmó que la investigación “reveló que Lui presuntamente vendió al gobierno chino cientos de millones de dólares en tecnología estadounidense de superinteligencia, en clara violación de las leyes de control de exportaciones”.

El Pentágono también expresó preocupación por el recorte ilegal de tecnología. John E. Helsing, agente especial a cargo de la oficina occidental del Servicio de Investigaciones Criminales de Defensa (DCIS), señaló que “prevenir la exportación ilegal de tecnología controlada es crítico para proteger nuestra seguridad nacional” y que esas capacidades “ofrecen ventajas fundamentales a las fuerzas estadounidenses”.

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Por su parte, David A. Peters, secretario adjunto de Comercio para Aplicación de Exportaciones de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS), indicó que ese organismo “está comprometido a usar todos los medios legales para proteger la seguridad nacional y responsabilizar a los infractores”. El caso lo investigan de manera conjunta la Oficina de Aplicación de Exportaciones de la BIS, el Servicio de Investigaciones Criminales de Defensa y el FBI.

La acusación formal es conducida por los fiscales federales asistentes Colin S. Scott y Joseph S. Guzman, junto con el abogado litigante Eli Ross de la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones, mientras que el fiscal asistente Alexander Su se ocupa de los decomisos civiles y penales de la propiedad incautada, según el comunicado oficial.

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The California Post reportó haber presenciado el operativo en el que agentes del FBI y del Departamento de Comercio detuvieron a Lui en la sede de Earthmade Computer en City of Industry. Según ese medio, los agentes siguieron al empresario mientras conducía una camioneta Tesla Cybertruck con envoltura blanca desde su residencia en San Gabriel hasta las oficinas, donde fue esposado a punta de pistola poco después de llegar a trabajar.

El diario indicó que, al día siguiente del arresto, agentes federales registraron la vivienda del acusado, una propiedad de nueve habitaciones y siete baños de dos plantas, de 399 metros cuadrados (4.300 pies cuadrados), que había sido recientemente renovada con nuevo revoque, ventanas y entrada vehicular.

De acuerdo con su perfil de LinkedIn citado por el medio, Lui acumulaba ocho años de trayectoria en el sector tecnológico, con un paso previo por Amplitude Tech Hosting Service, firma con sede en Denver especializada en alojamiento de bases de datos. En 2021 fundó Earthmade Computer, dedicada también a la colocación de servidores y a la adquisición y exportación de procesadores.

Antes de su incursión en la tecnología, Lui se desempeñó como restaurador y cofundó en 2012 el local Duo-Pot, en Arcadia, especializado en comida picante de Sichuan, que cerró en 2021, según la misma fuente.