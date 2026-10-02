Estados Unidos

Trump dijo que Estados Unidos investiga un posible vínculo entre el régimen iraní y el ataque en el vuelo de Flydubai

El mandatario republicano advirtió sobre una fuerte represalia contra Teherán si se confirma su participación y volvió a dejar abierta la posibilidad de reanudar los bombardeos después de las elecciones de noviembre

Donald Trump advirtió que Estados Unidos responderá con fuerza si se confirma la relación de Irán con el incidente en el vuelo de Flydubai. (REUTERS/Kevin Lamarque)
Donald Trump advirtió que Estados Unidos responderá con fuerza si se confirma la relación de Irán con el incidente en el vuelo de Flydubai. (REUTERS/Kevin Lamarque)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que el régimen iraní podría estar relacionado con el ataque perpetrado por el copiloto de un vuelo de Flydubai que viajaba de Emiratos Árabes Unidos a Israel y terminó realizando un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita. El mandatario aseguró que, si esa conexión se confirma, Washington responderá con fuerza contra Teherán.

Consultado en la Casa Blanca sobre si había recibido información acerca de un vínculo entre el agresor y Teherán Trump respondió: “Estamos trabajando en ello ahora mismo”.

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“Diría que la respuesta, basándome en lo que estoy escuchando, es sí, pero estamos trabajando en ello ahora mismo”, agregó.

Al ser interrogado sobre una eventual represalia estadounidense si se comprobara la participación iraní, contestó: “Oh, serán golpeados muy fuerte, no se preocupen. Ustedes simplemente pregúntenles. Ellos saben lo que pasó. Serán golpeados muy fuerte”.

La investigación se centra ahora en determinar qué llevó al copiloto, un ciudadano de Omán, a atacar al comandante del Boeing 737 Max 8 durante el trayecto hacia Tel Aviv. El avión transportaba 174 personas, en su mayoría israelíes.

El gobierno estadounidense rechazó la propuesta de Teherán para un acuerdo y la reapertura del estrecho de Ormuz. (REUTERS/Kevin Lamarque)
El gobierno estadounidense rechazó la propuesta de Teherán para un acuerdo y la reapertura del estrecho de Ormuz. (REUTERS/Kevin Lamarque)

El capitán indio Smit Machchhar resultó herido después de ser atacado dentro de la cabina. A pesar de sus lesiones, logró abrir la puerta para permitir el ingreso de pasajeros, que ayudaron a reducir al copiloto. Otros pilotos que se encontraban a bordo participaron posteriormente en la recuperación del control de la aeronave y en el aterrizaje en Tabuk. Machchhar continúa recuperándose en Abu Dhabi.

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La aeronave perdió miles de metros de altitud en cuestión de segundos y emitió el código 7700, utilizado para declarar una emergencia general, y posteriormente el 7500, asociado con una interferencia ilícita o posible secuestro. Finalmente, el avión consiguió aterrizar en Arabia Saudita.

Las autoridades todavía no han establecido el móvil. Arabia Saudita coordina las pesquisas con Emiratos Árabes Unidos, Israel, Estados Unidos y Omán. El sospechoso permanece bajo custodia y su interrogatorio será clave para determinar si actuó solo o recibió algún tipo de apoyo.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que el copiloto había atravesado un proceso de radicalización islamista, aunque evitó confirmar que existiera una conexión iraní.

“Es demasiado pronto para decirlo”, respondió cuando fue consultado específicamente sobre esa posibilidad.

Yuval Hayun regresó a Israel después del aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita y fue recibido por Benjamin Netanyahu junto a su familia

Emiratos Árabes Unidos también abrió una investigación para establecer las circunstancias del episodio y determinar si existió un propósito terrorista o algún tipo de planificación previa. Israel, por su parte, pidió participar en el interrogatorio del detenido y envió funcionarios de inteligencia y seguridad a Arabia Saudita.

Trump había conversado con Netanyahu sobre el incidente y describió al copiloto como “quizás un terrorista o quizás un loco”, aunque también señaló que todavía no existen certezas definitivas sobre lo ocurrido.

La aerolínea Flydubai suspendió temporalmente sus operaciones hacia y desde Israel mientras avanzan las investigaciones. Los pasajeros que quedaron varados fueron trasladados posteriormente a Tel Aviv en otro vuelo.

La advertencia de Trump a Irán

Las declaraciones sobre el vuelo se produjeron en un momento de elevada tensión entre Washington y Teherán. En una entrevista publicada este jueves por TIME, Trump afirmó que todavía contempla intensificar los ataques contra Irán después de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre.

Estados Unidos acumuló armamento durante seis meses ante la posibilidad de intensificar las operaciones militares contra Teherán. (CENTCOM EN X)
Estados Unidos acumuló armamento durante seis meses ante la posibilidad de intensificar las operaciones militares contra Teherán. (CENTCOM EN X)

Cuando fue consultado sobre la posibilidad de reanudar los ataques contra Irán después de las elecciones de noviembre, Trump respondió: “Es posible”, al tiempo que explicó que Estados Unidos ha dedicado los últimos seis meses a acumular armamento, producir nuevas municiones y preservar sus capacidades militares para una eventual intensificación de las operaciones.

Trump también rechazó una propuesta iraní relacionada con un eventual acuerdo y la reapertura del estrecho de Ormuz. “No es suficiente. Ni de lejos”, sostuvo.

En la misma entrevista, el presidente volvió a referirse a su amenaza de “aniquilar” Irán y afirmó que esa posibilidad podría contribuir, según su planteamiento, a poner fin al conflicto.

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