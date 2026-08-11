El Departamento de Justicia demanda a tres estados por ofrecer beneficios universitarios a inmigrantes indocumentados

El Departamento de Justicia demandó a Nueva York, Connecticut y Vermont por otorgar matrícula estatal y becas a inmigrantes indocumentados (REUTERS/Kevin Lamarque)

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El Departamento de Justicia presentó demandas contra Nueva York, Connecticut y Vermont por otorgar tarifas reducidas en matrículas y becas a inmigrantes indocumentados, en lo que el gobierno federal califica como una “violación directa a la legislación del Congreso”

Las tres demandas fueron presentadas este lunes 10 de agosto y comunicadas ese mismo día a través de justice.gov, el sitio oficial del Departamento de Justicia (DOJ). Los casos corresponden a los números 15, 16 y 17 de una campaña legal más amplia, que ya acumula victorias en cinco estados.

¿Qué motivó las demandas federales?

El DOJ argumenta que las leyes de los tres estados son inconstitucionales porque otorgan a inmigrantes sin estatus legal beneficios que no están disponibles para ciudadanos estadounidenses de otros estados.

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El DOJ sostuvo que las leyes de Nueva York, Connecticut y Vermont violan la legislación del Congreso sobre beneficios públicos para inmigrantes sin estatus legal (REUTERS/Al Drago)

Según el comunicado oficial, estas políticas “crean incentivos para la inmigración ilegal y recompensan a extranjeros ilegales con beneficios que los ciudadanos estadounidenses no pueden recibir”, todo en contradicción directa con la ley federal.

El Congreso, señala el DOJ, ya estableció con claridad que los estados no pueden colocar a extranjeros por encima de sus propios ciudadanos en materia de beneficios públicos.

¿Quiénes son los principales actores y qué dijeron?

Dos funcionarios del DOJ encabezaron las declaraciones públicas sobre las demandas.

Stanley Woodward, Fiscal General Asociado, fue directo: “El Congreso dejó en claro hace mucho tiempo que los estados no pueden poner a los extranjeros ilegales por encima de los ciudadanos de nuestra nación. Al otorgar matrícula estatal a extranjeros ilegales, Nueva York, Vermont y Connecticut están haciendo exactamente eso. Hasta hoy.”

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Brett A. Shumate, Fiscal General Adjunto de la División Civil, resumió la postura federal en términos sencillos: “Las universidades no pueden otorgar beneficios a extranjeros ilegales que no otorgan a ciudadanos estadounidenses” y agregó que el DOJ “no tolerará que los estudiantes estadounidenses sean tratados como ciudadanos de segunda clase en su propio país”.

¿Qué leyes y políticas están en juego?

Los tres estados tienen normas que obligan a sus universidades y colegios a ofrecer tarifas de matrícula estatal a cualquier residente, sin importar si esa persona tiene o no permiso legal para estar en el país.

Además, tanto Nueva York como Connecticut y Vermont cuentan con programas de asistencia financiera y becas a los que también pueden acceder inmigrantes indocumentados.

Las políticas de Nueva York, Connecticut y Vermont permiten que residentes sin permiso legal accedan a tarifas de matrícula estatal y asistencia financiera (REUTERS/Marco Bello)

El DOJ sostiene que esas políticas contradicen disposiciones federales que prohíben expresamente que los estados otorguen ese tipo de beneficios a personas sin estatus migratorio legal, y que al mismo tiempo niegan esos mismos beneficios a ciudadanos estadounidenses de otros estados.

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¿Cuándo y dónde se desató el conflicto?

Las tres demandas se presentaron el mismo día en tribunales federales. El comunicado no detalla los distritos específicos donde se radicaron los casos, pero sí precisa que forman parte de una ofensiva legal coordinada bajo la dirección del Fiscal General Todd Blanche.

Esta no es la primera vez que el DOJ actúa en este frente. De los casos anteriores, cinco ya tienen resolución favorable para el gobierno federal: en Texas, Kentucky, Oklahoma, Nebraska e Illinois, los jueces declararon inconstitucionales leyes equivalentes y prohibieron su aplicación de forma permanente. Uno de esos fallos provino del Quinto Circuito de Apelaciones.

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¿Por qué importa este caso para estudiantes y familias?

Para los estudiantes indocumentados, perder el acceso a tarifas reducidas de matrícula y a becas estatales tendría un impacto directo en el costo de acceder a la educación superior pública

Para las familias de ciudadanos estadounidenses de otros estados, el conflicto pone en discusión la equidad en el acceso a tarifas de matrícula: mientras un estudiante sin estatus legal obtiene tarifas mucho más bajas, un ciudadano estadounidense fuera del estado debe pagar el monto completo.

A nivel nacional, el resultado de estos litigios puede redefinir los límites de lo que los estados pueden ofrecer en materia educativa a personas sin documentos migratorios. Causas similares están pendientes en Minnesota, Virginia, California, Nueva Jersey, Kansas, Massachusetts, Rhode Island, Maryland y Colorado.

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