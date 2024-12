Joe Biden indultó a su hijo Hunter en los casos de evasión fiscal y posesión ilegal de un arma de fuego

El presidente Joe Biden y su hijo Hunter (REUTERS/Craig Hudson)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró este domingo que había emitido un indulto oficial para su hijo Hunter, que se enfrenta a una condena por dos casos penales relacionados con evasión fiscal y la compra de un arma de fuego.

“Ninguna persona razonable que analice los hechos de los casos de Hunter puede llegar a otra conclusión que no sea que Hunter fue señalado sólo porque es mi hijo, y eso está mal”, señaló el jefe de Estado en un comunicado, calificándolo de “error judicial”.

Biden defendió su decisión argumentando que los cargos presentados contra su hijo eran inusuales y desproporcionados en comparación con casos similares. “Casi nunca se lleva a juicio a personas acusadas de delitos graves únicamente por cómo rellenaron un formulario de armas”, señaló, haciendo referencia a uno de los cargos clave relacionados con la compra de un arma de fuego. También destacó que Hunter regularizó sus deudas fiscales con intereses y multas, una práctica que, según él, suele resolverse fuera del ámbito penal en casos similares.

El mandatario aseguró que los procesos legales en contra de su hijo fueron instigados por sus oponentes políticos en el Congreso, quienes presionaron para que los cargos avanzaran como una forma de atacarlo directamente a él. Asimismo, lamentó que un acuerdo de culpabilidad previamente negociado entre el equipo de Hunter y el Departamento de Justicia no se concretara debido a lo que describió como un ambiente politizado.

“Está claro que a Hunter se le trató de forma diferente. Ha habido un esfuerzo por quebrar a mi hijo y, al hacerlo, han intentado quebrarme a mí”, expresó el Presidente en defensa de su decisión.

El caso de Hunter Biden ha sido un punto de tensión recurrente durante la administración de su padre. Los cargos, que abarcan desde la declaración falsa en la compra de un arma hasta problemas fiscales, se han convertido en un eje de ataque político para los republicanos, quienes acusan al Presidente de influir en los procesos judiciales para proteger a su hijo, algo que el mandatario ha negado reiteradamente.

El comunicado completo:

Hoy he firmado el indulto para mi hijo Hunter. Desde el día en que asumí el cargo, dije que no interferiría en la toma de decisiones del Departamento de Justicia, y mantuve mi palabra incluso cuando he visto cómo mi hijo era procesado de forma selectiva e injusta. Sin factores agravantes como el uso en un delito, las compras múltiples o la compra de un arma como comprador de paja, casi nunca se lleva a juicio a personas acusadas de delitos graves únicamente por cómo rellenaron un formulario de armas. Aquellos que se retrasaron en el pago de sus impuestos debido a adicciones graves, pero que los devolvieron posteriormente con intereses y multas, suelen recibir resoluciones no penales. Está claro que a Hunter se le trató de forma diferente.

Los cargos en sus casos sólo se produjeron después de que varios de mis oponentes políticos en el Congreso los instigaran para atacarme y oponerse a mi elección. Entonces, un acuerdo de culpabilidad cuidadosamente negociado, acordado por el Departamento de Justicia, se deshizo en la sala del tribunal, con varios de mis oponentes políticos en el Congreso atribuyéndose el mérito de haber ejercido presión política en el proceso. Si el acuerdo se hubiera mantenido, habría sido una resolución justa y razonable de los casos de Hunter.

Ninguna persona razonable que analice los hechos de los casos de Hunter puede llegar a otra conclusión que no sea que Hunter fue señalado sólo porque es mi hijo, y eso es un error. Ha habido un esfuerzo por quebrar a Hunter, que ha estado cinco años y medio sobrio, incluso ante los ataques implacables y la persecución selectiva. Al tratar de quebrar a Hunter, han tratado de quebrarme a mí, y no hay razón para creer que esto se detendrá aquí. Ya basta.

Durante toda mi carrera he seguido un principio sencillo: basta con decir la verdad al pueblo estadounidense. Serán justos. Esta es la verdad: creo en el sistema judicial, pero a medida que he luchado con esto, también creo que la política bruta ha infectado este proceso y ha llevado a un error judicial - y una vez que tomé esta decisión este fin de semana, no tenía sentido retrasarlo más. Espero que los estadounidenses comprendan por qué un padre y un Presidente han tomado esta decisión.

Noticia en desarrollo