Trump impuso un arancel del 15% y precios mínimos al polisilicio para reforzar la producción de chips y paneles solares en EEUU

Un empleado de QCells sostiene una célula solar en el interior de la fábrica de QCells North America en Cartersville, Georia (REUTERS/Alyssa Pointer)

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La Casa Blanca anunció este jueves la imposición de un arancel del 15% y una serie de precios mínimos de importación para los productos fabricados con polisilicio, la materia prima utilizada en la fabricación de semiconductores y paneles solares. La medida, impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump al amparo del artículo 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, busca fortalecer las cadenas de suministro nacionales de chips y energía solar frente al predominio de China en esos sectores estratégicos.

La proclamación presidencial sostiene que las nuevas medidas responden a razones económicas y de seguridad nacional. “El plan de acción que figura en esta proclamación contribuirá, entre otras cosas, a garantizar la viabilidad comercial de la producción estadounidense de polisilicio y sus derivados, necesaria para satisfacer las necesidades económicas y de seguridad nacional de Estados Unidos”, señala la orden difundida por la Casa Blanca.

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El polisilicio constituye una forma ultrapura de silicio que se ubica al inicio de la cadena de producción de semiconductores y paneles solares. A partir de este material, los fabricantes producen obleas de silicio que luego se transforman en células solares y finalmente en paneles destinados a proyectos de generación de energía.

La decisión llega después de años de reclamos de la industria estadounidense de paneles solares contra fabricantes chinos. Las empresas norteamericanas sostienen que sus competidores venden productos por debajo de los precios de mercado, reciben subsidios estatales y trasladan parte de su producción a terceros países para evitar los aranceles impuestos por Estados Unidos.

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Actualmente, Estados Unidos cuenta con dos plantas productoras de polisilicio. Una pertenece a Hemlock Semiconductor, empresa conjunta entre Corning y la japonesa Shin-Etsu Handotai, ubicada en el estado de Michigan. La otra corresponde a Wacker Chemie, con una fábrica instalada en Tennessee.

La decisión llega después de años de reclamos de la industria estadounidense de paneles solares contra fabricantes chinos (REUTERS)

Tras el anuncio oficial, Corning respaldó la decisión del gobierno estadounidense. “La decisión de hoy fomenta la inversión continua en la capacidad de producción estadounidense y respalda la competitividad de Estados Unidos a largo plazo”, expresó un portavoz de la compañía.

Por su parte, Wacker informó que analiza el alcance de las medidas antes de evaluar sus efectos. “Agradecemos el continuo compromiso de la Administración con este tema, dadas las repercusiones para la resiliencia de la cadena de suministro de semiconductores, la infraestructura informática avanzada y los intereses más amplios de defensa y seguridad de Estados Unidos”, indicó la empresa en un comunicado.

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La producción nacional de semiconductores mantiene una estrecha relación con la expansión de la industria solar. La mayor demanda de polisilicio por parte de los fabricantes de paneles incrementa la producción del material que también utilizan los fabricantes de chips. Según la Asociación de la Industria de Semiconductores, este sector representa el 2,4% de la demanda mundial de polisilicio.

La fabricación de paneles solares en Estados Unidos registró un crecimiento desde que el Congreso aprobó incentivos fiscales en 2022. Sin embargo, gran parte de esa expansión se concentró en el ensamblaje final de los paneles, mientras que la producción de obleas y células solares continuó con una fuerte dependencia de las importaciones, debido a los mayores plazos y costos que requiere desarrollar esa capacidad industrial.

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Varias empresas del sector celebraron la decisión de la Casa Blanca. Entre ellas figuran T1 Energy, First Solar y Qcells, filial estadounidense de energía solar de la empresa surcoreana Hanwha.

La fabricación de paneles solares en Estados Unidos registró un crecimiento desde que el Congreso aprobó incentivos fiscales en 2022 (REUTERS)

El director ejecutivo de T1 Energy, Dan Barcelo, calificó la medida como un respaldo a la industria nacional. “Esta es una victoria decisiva para la manufactura estadounidense avanzada y la inversión en las cadenas de suministro de energía nacionales”, afirmó en un comunicado. La compañía opera una planta de paneles solares en Texas y además destina 510 millones de dólares a la construcción de una fábrica de células solares.

Las nuevas medidas comerciales entrarán en vigor el 4 de diciembre, según confirmó la Casa Blanca.

De acuerdo con el documento oficial, el gobierno estableció un precio mínimo de importación de 21 dólares por kilogramo para el polisilicio, 100 dólares por kilogramo para lingotes y obleas de polisilicio, 0,22 dólares por vatio para las células solares y 0,38 dólares por vatio para los módulos o paneles solares.

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(Con información de REUTERS)