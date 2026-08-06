¿Te pueden multar o arrestar en Florida por tomar fruta del árbol de tu vecino? Esto dice la ley estatal

La ley de Florida no tiene una norma específica sobre árboles frutales en el límite entre propiedades y aplica reglas generales sobre hurto (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En Florida, tomar frutos del árbol de un vecino puede constituir hurto si siguen unidos a la rama, mientras que la situación jurídica cambia cuando caen de forma natural al suelo.

Esa distinción —que a simple vista puede parecer menor— define quién es el propietario y qué consecuencias penales podría haber, según explicó el abogado David Barman a El Diario NY.

De acuerdo con esa publicación, el estado no tiene una ley específica dedicada a resolver conflictos por árboles frutales ubicados en el límite entre dos propiedades.

En la práctica, esa ausencia se suple con las normas generales sobre hurto y con precedentes judiciales que orientan la interpretación cuando surgen disputas por lo que ocurre con el fruto, la rama o el lugar en el que termina el producto.

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Barman, profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Internacional de Florida, sostuvo que la clave está en un punto concreto: si una naranja, un mango o un limón permanece adherido al árbol o ya se desprendió.

Las consecuencias legales por tomar fruta en Florida dependen del valor, la cantidad y el lugar del que fue retirada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras el fruto siga unido, explicó, continúa siendo propiedad del dueño del árbol, incluso si una parte de la rama se extiende por encima o hacia el terreno del vecino.

En ese marco, arrancar el fruto sin autorización puede encajar en la definición de hurto prevista en la sección 812.014 del Estatuto de Florida.

Según esa norma, hay hurto cuando una persona obtiene o utiliza de forma consciente bienes ajenos con la intención de privar a su propietario de un derecho o beneficio.

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La conducta, por lo tanto, no se mide solo por el gesto de tomar la fruta, sino por la condición de propiedad del bien y por el tipo de intención que describe el estatuto.

El fruto que cae al jardín del vecino puede cambiar de dueño

La interpretación cambia cuando el fruto se desprende por sí solo. Citado por El Diario NY, el especialista indicó que, si cae dentro del jardín del vecino o sobre la acera, quien puede recogerlo en ese lugar pasa a ser su propietario, porque dejó de estar unido al árbol.

Florida no tiene una ley específica sobre árboles frutales en el límite entre propiedades y aplica normas generales sobre hurto y precedentes judiciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Barman señaló que este criterio convierte el punto de caída en un elemento central para entender la situación jurídica.

La diferencia, en este enfoque, no está en la especie del árbol, ni en el tamaño del terreno, ni en qué tan cerca estén las viviendas, sino en si el fruto seguía conectado a la rama al momento de ser tomado o si ya se encontraba en el suelo por desprendimiento natural.

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En términos prácticos, esa línea divisoria puede generar escenarios muy distintos: una persona podría incurrir en una conducta atribuible a hurto si arranca el fruto de una rama que sobresale, pero enfrentaría un panorama jurídico diferente si se limita a levantar del suelo el mismo producto después de que cayó por sí solo dentro de su propio jardín o sobre un espacio por el que transita.

Las consecuencias legales, siempre según el marco que describió el especialista, dependen del valor de lo sustraído, de la cantidad y del lugar del que fue retirado.

Si el producto vale menos de USD 40 y se toma de una vivienda o de un espacio exterior no cercado, puede considerarse hurto menor de primer grado.

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Cuando el valor llega al menos a USD 40, pero es inferior a USD 750, la conducta puede clasificarse como hurto mayor de tercer grado.

Además, la legislación de Florida contempla supuestos más graves, como la extracción de productos de numerosas viviendas o el robo de grandes cantidades de cítricos.

En ese contexto, el valor y la magnitud de lo retirado no funcionan como un detalle accesorio, sino como un factor que puede modificar la calificación penal.

El abogado David Barman explicó que la propiedad del fruto depende de si permanece adherido al árbol o si ya cayó al suelo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un fallo de 1987 permite podar ramas invasoras, pero no zanja todos los casos

El precedente Gallo v. Heller, resuelto en 1987 por una corte de apelaciones de Florida, reconoce que un propietario puede podar las ramas o raíces sanas que invadan su terreno.

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Ese corte, según el fallo, debe limitarse a la parte que se encuentra dentro de los límites de su propiedad, un criterio que delimita hasta dónde se extiende la potestad del dueño afectado por la invasión.

Sin embargo, el caso no resolvió de manera expresa quién conserva los frutos adheridos a una rama podada.

Barman consideró que esos frutos podrían quedar en poder de quien realizó el corte, aunque aclaró que se trata de una interpretación jurídica y no de una regla establecida de forma explícita por la ley.

La combinación de estas pautas —la condición del fruto, el lugar donde cae y los márgenes permitidos para podar— muestra por qué los conflictos vecinales por árboles frutales no se resuelven únicamente con sentido común.

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La idea es determinar en qué momento el fruto deja de estar ligado a la propiedad del árbol y pasa a depender del sitio en el que termina, un matiz que puede ser decisivo cuando se discute si una acción fue un simple gesto cotidiano o una conducta con posibles consecuencias penales.