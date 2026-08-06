El transporte público de Los Ángeles reportó una caída de casi el 60% de personas sin hogar en sus estaciones y trenes

LA Metro afirmó que la presencia de personas sin hogar en estaciones y trenes cayó casi un 60% desde 2024

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La Autoridad Metropolitana de Transporte de Los Ángeles (LA Metro) ha reportado una transformación notable en su sistema de transporte público desde 2024, año en el que la preocupación por la seguridad y la situación de las personas sin hogar alcanzó niveles máximos en la comunidad. Según datos proporcionados por funcionarios de Metro, el sistema ha experimentado una disminución de casi el 60% en la presencia de personas sin hogar en estaciones y trenes en los últimos dos años, una cifra que marca un antes y un después en la gestión del espacio público y la convivencia urbana.

Este descenso se presenta en un contexto donde, hasta hace poco, la presencia de personas sin hogar en los vagones y estaciones era motivo frecuente de inquietud para pasajeros y operadores. Las estadísticas, según LA Metro, reflejan un cambio sustancial: la cifra de personas sin hogar que utilizan el sistema, o que habitan temporalmente en sus instalaciones, se ha reducido a poco más de un tercio respecto a los niveles previos a 2024. Este fenómeno no solo responde a una cuestión de percepción, sino que está respaldado por conteos y reportes internos de la autoridad ferroviaria.

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En términos prácticos, la reducción del 60% significa que miles de pasajeros diarios encuentran hoy un entorno distinto al que predominaba durante el período de alta criminalidad y saturación social que caracterizó los años previos. Esta transformación es percibida directamente por los usuarios habituales.

La Autoridad Metropolitana de Transporte de Los Ángeles señaló que la cifra de personas sin hogar en el sistema se redujo a poco más de un tercio de los niveles previos a 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jonathan Tirado, quien viaja diariamente desde la estación de la Línea Roja de North Hollywood hasta su trabajo en la escuela secundaria Hollywood High School, es uno de los muchos pasajeros que han notado el cambio: “Lo uso todos los días. Sin duda, está más limpio y, creo, mucho más seguro”. La percepción de Tirado no es aislada, sino que representa el sentir generalizado de quienes dependen del transporte público para sus traslados cotidianos.

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Tirado destaca que la diferencia es especialmente notoria en la nueva línea D y que la vigilancia en estaciones se ha intensificado desde la pandemia. En su experiencia, el ambiente ha mejorado y los factores que anteriormente generaban incomodidad o temor han disminuido. Para muchos como él, la combinación de mayor control, limpieza y presencia de personal contribuye a que el viaje sea no solo más eficiente, sino también menos estresante.

La percepción de seguridad es un elemento esencial para fomentar el uso del transporte público en una ciudad caracterizada por su extensión y diversidad social.

El éxito de esta transformación, según Craig Joyce, director ejecutivo sénior de Servicios Basados en la Atención de LA Metro, está vinculado en gran parte al trabajo de organizaciones sin fines de lucro especializadas en la asistencia a personas sin hogar.

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Tirado destacó que la mejora en LA Metro es especialmente visible en la nueva línea D y que la vigilancia en estaciones se intensificó desde la pandemia

LA Metro ha establecido alianzas con seis entidades que operan en todo el condado de Los Ángeles, desplegando un total de 24 equipos multidisciplinarios que desarrollan labores de divulgación y acompañamiento desde las primeras horas del día hasta la noche. Estos equipos no solo ofrecen ayuda inmediata, sino que también facilitan el acceso a programas sociales, albergues temporales y servicios médicos.

La presencia de estos equipos en el sistema de transporte ha permitido abordar las necesidades de las personas sin hogar de manera más humana y efectiva, al tiempo que ha reducido la presión sobre los servicios de seguridad y el personal operativo de Metro.

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La colaboración con organizaciones no gubernamentales ha sido clave para que el abordaje no se limite a la exclusión o el desplazamiento de estas personas, sino que contemple soluciones de fondo que impactan positivamente en la convivencia y la percepción ciudadana.

El programa Tap to Pay y los embajadores de seguridad reforzaron el control de acceso y la prevención de incidentes en el transporte público de Los Ángeles

Junto a estas acciones de asistencia social, LA Metro ha implementado nuevas medidas de seguridad que complementan el trabajo de los equipos multidisciplinarios. Una de las estrategias más visibles ha sido la incorporación de embajadores de seguridad, personal uniformado cuyo objetivo es brindar información, apoyo y vigilancia en las líneas de transporte público.

La función de estos embajadores no se limita al control policial, sino que también buscan prevenir incidentes y servir de enlace entre usuarios, personas en situación de vulnerabilidad y autoridades.

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Otra innovación destacada es el estricto programa de control de tarifas conocido como “Tap to Pay”, que exige a los pasajeros validar su acceso mediante tarjetas inteligentes o dispositivos móviles. Este sistema, además de facilitar la recaudación y mejorar la eficiencia operativa, actúa como una barrera adicional para el ingreso irregular y contribuye a mantener un entorno más ordenado y seguro dentro de las instalaciones.

La combinación de estos factores ha generado un círculo virtuoso en el sistema de transporte: menos personas sin hogar en las estaciones, mayor confianza de los usuarios, y una percepción renovada de seguridad y limpieza que, según los testimonios recogidos, ha devuelto a muchos el deseo de utilizar el metro como su principal medio de traslado en Los Ángeles.

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