El peaje de Alligator Alley dejará de aceptar pagos en efectivo a partir de agosto de 2026

Desde agosto de 2026, Alligator Alley dejó de aceptar efectivo y el peaje solo se paga con sistemas electrónicos (photo/Jeffrey M. Boan)

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A partir de agosto de 2026, los conductores que transiten por Alligator Alley, el tramo de 128 kilómetros de la Interestatal 75 que une los condados de Broward y Collier en Florida, deben adaptarse a un cambio definitivo en la forma de abonar el peaje. La carretera, conocida por atravesar el corazón de los Everglades y ser una vía clave para conectar el sur con el suroeste del estado, ya no acepta pagos en efectivo. Esta medida, implementada desde la semana del 3 de agosto, marca un nuevo capítulo para los usuarios de esta importante autopista.

La noticia ha generado preguntas entre residentes y visitantes que están acostumbrados a tener monedas y billetes listos al acercarse a la caseta de peaje. Sin embargo, desde el cambio, la única manera de abonar el costo del cruce es mediante métodos electrónicos.

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Quienes lleguen a los peajes de Alligator Alley con la intención de pagar en efectivo, encontrarán que esa opción ya no está disponible. La decisión de eliminar el efectivo responde a una tendencia creciente en las carreteras de Florida y Estados Unidos: la automatización de los pagos para agilizar el tránsito y reducir el contacto físico en los puntos de cobro.

Opciones de pago disponibles para el peaje

Los conductores que cruzan Alligator Alley pueden abonar el peaje con SunPass o E-ZPass en la Interestatal 75 de Florida

Actualmente, el peaje en Alligator Alley solo admite sistemas electrónicos. Los conductores pueden utilizar SunPass, el sistema más popular de telepeaje en Florida, o E-ZPass, que también es aceptado en varias autopistas del país y facilita los desplazamientos interestatales. El costo por cruzar Alligator Alley es de USD 3.18 por hora de recorrido a través del estado. Este monto se descuenta automáticamente cuando el vehículo equipado con el transpondedor correspondiente pasa por la caseta.

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Para quienes cuentan con alguno de los dispositivos electrónicos, el procedimiento es sencillo: basta con mantener el transpondedor activo en el parabrisas. Al pasar por la caseta, el sistema detecta el dispositivo y descuenta el importe del saldo disponible. El proceso es automático, sin necesidad de detenerse completamente, lo que contribuye a una circulación más fluida y evita esperas innecesarias.

Las opciones de pago electrónico han demostrado ser prácticas tanto para usuarios frecuentes como para quienes utilizan la autopista de manera ocasional. El sistema SunPass, por ejemplo, puede adquirirse en diversos puntos de venta y recargarse fácilmente en línea o en establecimientos autorizados, lo que facilita su acceso a la mayoría de los automovilistas.

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Proceso para conductores sin transpondedor

El peaje de Alligator Alley cuesta USD 3.18 y se descuenta de forma automática al pasar por la caseta con transpondedor

Para los conductores que no disponen de un transpondedor SunPass o E-ZPass, el cruce por Alligator Alley sigue estando habilitado gracias al sistema de peaje electrónico por factura. En estos casos, las cámaras instaladas en los peajes capturan la matrícula del vehículo al momento de pasar. Posteriormente, el propietario registrado recibirá una factura por correo postal correspondiente al importe del peaje.

El proceso no requiere ninguna acción inmediata por parte del conductor durante el trayecto. El sistema de facturación garantiza que todos los vehículos que utilizan la vía abonen el peaje, independientemente de si cuentan o no con un dispositivo electrónico. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, en ocasiones, el costo por pagar mediante factura puede ser superior al del sistema SunPass, debido a cargos administrativos adicionales.

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Este mecanismo asegura que la transición hacia el cobro electrónico no excluya a quienes no han adquirido un transpondedor, aunque incentiva su uso por la sencillez y los posibles descuentos o beneficios asociados.

Ubicación y cobro según dirección de viaje

El sistema de peaje en Alligator Alley está organizado para cobrar según la dirección en la que se viaja. Los conductores que se dirigen hacia el oeste, en dirección a Naples, deben abonar el peaje en el lado de Broward. En sentido contrario, quienes viajan hacia el este, rumbo a Weston, lo hacen en la caseta situada en el área de Naples.

Esta disposición permite un control eficiente del cobro y facilita el monitoreo del flujo vehicular en ambas direcciones. La infraestructura de peaje electrónico está diseñada para reconocer automáticamente la dirección del vehículo y aplicar el cargo correspondiente, sin necesidad de intervención manual ni detenciones prolongadas.

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Beneficios del sistema sin efectivo para el tráfico

La eliminación del pago en efectivo en las cabinas de Alligator Alley responde a una lógica de eficiencia y modernización. Según el anuncio realizado por SunPass, la medida permite que el tráfico fluya de manera más eficiente en todo el sur de Florida. Al eliminar la necesidad de entregar dinero o recibir cambio, se reducen significativamente las pausas y las colas en las casetas, lo que repercute directamente en la velocidad de desplazamiento y en la experiencia de los usuarios.

El sistema automatizado también contribuye a la seguridad vial, ya que minimiza los riesgos asociados con las paradas inesperadas y los cambios bruscos de carril en las zonas de peaje. Además, la reducción del contacto físico en los puntos de cobro es un beneficio adicional en contextos de salud pública.

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Historia y características de Alligator Alley

La ruta entre Weston y Naples, conocida oficialmente como Everglades Parkway en sus inicios, fue construida a finales de la década de 1960. En ese entonces, el proyecto requirió una inversión de 17 millones de dólares para crear una autopista de dos carriles que atravesara el ecosistema de los Everglades. El objetivo era conectar de forma directa el sur de Florida con la región del suroeste, facilitando el comercio y el turismo entre ambas zonas.

A partir de la década de 1980, la vía fue ampliada a cuatro carriles debido al crecimiento del tráfico y a la importancia estratégica de esta conexión. Alligator Alley es reconocida no solo por su función logística, sino también por su entorno natural, que ofrece a los viajeros vistas únicas del paisaje característico de los Everglades.

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Servicios administrados por la tribu Miccosukee

A mitad de camino entre Broward y Collier, la tribu Miccosukee administra un área de servicio que se ha convertido en un punto de referencia para quienes recorren la autopista. Este enclave cuenta con un patio de comidas, una gasolinera y un casino, ofreciendo a los viajeros la oportunidad de descansar, abastecerse y disfrutar de diversas opciones de entretenimiento durante el trayecto por Alligator Alley.