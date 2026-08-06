A los 26 años murió la influencer estadounidense Sydney Towle tras una batalla de tres años contra un cáncer poco frecuente

La influencer Sydney Towle murió a los 26 años tras convivir durante tres años con un cáncer poco frecuente (Composición Fotográfica)

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La noticia sobre la muerte de la influencer estadounidense Sydney Towle impactó a sus seguidores y al entorno digital. Con solo 26 años, la joven falleció el 5 de agosto tras convivir durante tres años con un tipo de cáncer poco frecuente: el colangiocarcinoma, una forma agresiva que afecta las vías biliares.

El anuncio oficial se realizó a través de sus perfiles en redes sociales, donde su entorno más cercano transmitió el mensaje: “Siempre te amaremos, Sydney. Estoy muy orgulloso de lo fuerte que luchaste. Te quiero”.

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Según informó People, el comunicado estuvo acompañado de una imagen en la que Towle posaba sobre la cima de una montaña, destacando su papel como hija, hermana y amiga para muchos.

A Sydney Towle le diagnosticaron colangiocarcinoma a los 23 años después de detectar una protuberancia inusual en el abdomen (Instagram/@sydneytowle)

La repercusión fue inmediata y sus seguidores expresaron mensajes de pesar en las plataformas donde Towle había construido su comunidad. Su hermano mayor, Austin Towle, replicó el mensaje en su propia cuenta de TikTok, calificándola como “la mejor hermana de todas”.

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La última etapa de su vida estuvo marcada por el acompañamiento constante de familiares y amigos, quienes estuvieron presentes tanto en los momentos de mayor visibilidad pública como en los instantes más íntimos.

"Descansa en paz, Sydney Elizabeth Towle. 15 de noviembre de 1999 - 5 de agosto de 2026 Un rayo de sol infinito. Hija, hermana y amiga de tantos" (Tik Tok/@austin_towle)

Diagnóstico y evolución del cáncer de vías biliares

A los 23 años, a Sydney Towle le diagnosticaron colangiocarcinoma, un cáncer raro de las vías biliares que afecta principalmente a personas mayores de 50 años.

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El diagnóstico llegó después de que notara una protuberancia inusual en su abdomen, lo que impulsó una serie de estudios médicos que confirmaron la gravedad de la enfermedad. En los tres años siguientes, la joven atravesó numerosas cirugías y ensayos clínicos con la esperanza de frenar el avance del cáncer.

Sydney Towle compartió su enfermedad en TikTok e Instagram, donde reunió a más de un millón de seguidores (Instagram/@sydneytowle)

El tratamiento fue complejo y estuvo marcado por la agresividad de la patología. En mayo de 2026, los médicos informaron que el cáncer se había extendido al peritoneo, la membrana que recubre el abdomen y la pelvis, lo que complicó aún más su estado de salud.

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Sydney recibió distintas formas de quimioterapia y cuidados paliativos, enfrentando cada etapa de manera pública y transparente a través de sus redes sociales.

Registro de su experiencia en TikTok e Instagram

Desde el inicio de su diagnóstico, Sydney Towle decidió compartir abiertamente su proceso en TikTok e Instagram, donde reunió a más de un millón de seguidores.

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Las publicaciones de Sydney Towle sobre diagnósticos, tratamientos e internaciones viralizaron su historia y consolidaron una comunidad de apoyo (Instagram/@sydneytowle)

Cada publicación, desde diagnósticos y tratamientos hasta internaciones y episodios de dolor, fue recibida con muestras de apoyo y solidaridad. Su historia se viralizó, generando millones de visualizaciones y una comunidad que seguía de cerca cada avance y retroceso de su salud.

Para Sydney, documentar su experiencia no solo le permitió conectar con personas que atravesaban situaciones similares, sino que también le otorgó un sentido de propósito.

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En varias ocasiones expresó que compartir lo que vivía la ayudaba a sobrellevar el proceso y a sentirse menos sola. El impacto de su testimonio se reflejó en los mensajes de quienes la veían como una inspiración y un ejemplo de honestidad frente a la adversidad.

La familia de Sydney Towle acompañó toda la enfermedad y Austin Towle comunicó públicamente su ingreso en cuidados paliativos (Instagram/@sydneytowle)

Apoyo familiar, comunidad y entorno durante la enfermedad

Según la revista People, el apoyo de la familia de Sydney Towle fue clave durante toda su enfermedad. Su hermano Austin comunicó públicamente el ingreso de Sydney en cuidados paliativos, mostrando imágenes donde familiares y amigos la acompañaban en el hospital. La madre de Sydney estuvo presente en los momentos más duros, permaneciendo a su lado durante las hospitalizaciones y los cuidados intensivos.

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Más allá del entorno íntimo, la comunidad online construida por Sydney se convirtió en una red de acompañamiento constante. Sus seguidores, junto con amigos y allegados, enviaron mensajes de aliento y compartieron experiencias similares, generando un espacio de contención y empatía. Esta red fue fundamental para sostenerla emocionalmente en los momentos más críticos de su batalla contra el cáncer.

Sydney Towle participó en la pasarela Chemo Club x Post Swim en Miami y promovió la visibilización de los cambios corporales por el cáncer (Instagram/@sydneytowle)

Reflexiones de Sydney Towle sobre su vivencia y su influencia en otros

A lo largo de su enfermedad, Sydney Towle reflexionó sobre los cambios que enfrentó, especialmente en relación con su cuerpo y su autoestima. Participó en eventos como la pasarela Chemo Club x Post Swim en Miami, donde modeló trajes de baño para mujeres que atravesaron el cáncer, reivindicando las cicatrices y la transformación física producto de los tratamientos.

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Estas experiencias contribuyeron a visibilizar y normalizar los cambios corporales en pacientes oncológicos. En sus publicaciones y entrevistas, Sydney destacó la importancia de la vulnerabilidad y la autenticidad.

Explicó que recibir mensajes de personas agradecidas por su ejemplo le dio fuerzas para seguir compartiendo su historia. Para ella, mostrar la realidad del cáncer y el impacto en la vida cotidiana ayudó a derribar estigmas y motivó a otros a afrontar diagnósticos difíciles con honestidad y valentía.