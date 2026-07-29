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El volcán Kilauea vuelve a entrar en erupción y lanza lava a 150 metros de altura

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Washington, 29 jul (EFE).- El volcán Kilauea en Hawái volvió a entrar en erupción con una espectacular fuente de lava que se elevó a más de 150 metros de altura.

La erupción tuvo lugar en la noche del martes, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), y supone la 52º vez que el complejo volcánico entra en erupción desde finales de 2024.

El Kilauea es uno de los volcanes más activos del mundo, aunque su actividad ha quedado confinada a una misma zona del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái.

La última erupción ocurrió el pasado 15 de julio y duró ocho horas. EFE

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