Jeff Bezos: "Cualquiera que hubiera predicho el tamaño de Amazon habría ido al hospital mental"

Jeff Bezos recordó que fundó Amazon en 1995 en un garaje de Bellevue y reunió USD 1 millón tras hablar con unos 60 inversores, de los cuales 22 aceptaron aportar unos USD 50.000 cada uno (Reuters)

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Jeff Bezos recordó sus inicios de Amazon en 1995, cuando trabajaba en un garaje de Bellevue, Washington, con un escritorio improvisado a partir de una puerta de madera. Según contó, habló con unos 60 inversores para reunir USD 1 millón y solo 22 aceptaron, con cheques de unos USD 50.000 cada uno.

“Probablemente no estaba imaginando que su incipiente librería en línea crecería hasta convertirse en la empresa más grande del mundo“, pero desde entonces, la obsesión de Bezos era clara: “No quiero que nos enorgullezcamos de ser grandes, quiero que nos enorgullezcamos de atender a los clientes“, afirmó sentado en su escritorio original en Washington, D.C.

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Bezos admitió que “no se podía predecir la magnitud del cambio que ocurriría” y que cualquiera que lo hubiera hecho habría sido “rápidamente institucionalizado y enviado al hospital mental”, según narra la revista Fortune.

Amazon superó a Walmart y quedó primera en el Fortune Global 500, mientras su escala iguala al Servicio Postal de Estados Unidos en entregas y AWS alimenta un tercio de internet (Reuters)

Amazon y su modelo de negocio

El crecimiento de Amazon la llevó a ocupar el primer lugar del Fortune Global 500 y superar por primera vez a Walmart, según la revista Fortune. Bezos reconoció que “no es como si fuera una sorpresa total” haber alcanzado esa escala, pero insistió: “Si atiendes realmente bien a los clientes, eso impulsará el crecimiento”.

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La compañía hoy entrega tantos paquetes como el Servicio Postal de Estados Unidos y su división AWS alimenta un tercio de internet. Según el profesor de Harvard Sunil Gupta, citado por Fortune, la fidelidad de los clientes se explica por el modelo “navaja y hojas”, en el que Amazon puede “hacer películas sin necesidad de ganar dinero con ellas porque te conviertes en cliente Prime y después compras más productos”.

Bezos subrayó que “es imposible imaginar un escenario donde un cliente diga: ‘Me gustaría que Amazon entregara más despacio’ o ‘que los precios fueran más altos’”.

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Amazon destinó USD 131.000 millones a gastos de capital en 2025 y prevé invertir unos USD 200.000 millones en 2026, sobre todo en AWS y en inteligencia artificial generativa (EFE/EPA/ROBERT PERRY)

Inversiones en inteligencia artificial

En 2025, la empresa destinó USD 131.000 millones a gastos de capital y prevé invertir unos USD 200.000 millones en 2026, “en su mayoría en AWS y en inteligencia artificial generativa“.

En abril, Amazon cerró un acuerdo multimillonario con Meta para que utilice chips Graviton en proyectos de IA, y se asoció con Anthropic, con el compromiso de invertir hasta USD 25.000 millones en esta startup, que a su vez comprará más de USD 100.000 millones en servicios de la nube de Amazon.

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Bezos expresó: “Lo que veo ahora mismo es que nuestro negocio de chips, nuestro negocio de silicio, se está alineando para ser nuestro próximo pilar". El CEO Andy Jassy confirmó a Fortune que “la clave de la computación suele ser el chip” y que el negocio de IA de AWS en sus tres primeros años logró una tasa de ingresos de USD 15.000 millones, “cientos de veces lo que AWS generaba en sus inicios”.

Amazon cerró un acuerdo con Meta para usar chips Graviton en proyectos de IA y amplió su apuesta por Anthropic con un compromiso de hasta USD 25.000 millones (Reuters)

Competencia, críticas laborales y regulaciones

En 2023, la Comisión Federal de Comercio y 17 estados demandaron a la empresa por “sofocar ilegalmente la competencia”. John Newman, entonces subdirector de la FTC, la calificó de “monopolista” que usa su poder para aumentar precios a los compradores estadounidenses y cobrar tarifas altísimas a cientos de miles de vendedores en línea. El juicio está previsto para 2027.

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El artículo de Fortune recordó que en 2015 The New York Times describió la empresa como un “lugar de trabajo demoledor”, donde los empleados eran “animados a destrozar las ideas de otros en reuniones” y a cumplir estándares “irrazonablemente altos”. En los últimos años también hubo huelgas y campañas de sindicalización en sus almacenes, mientras la compañía sostuvo que invirtió miles de millones para mejorar la seguridad laboral.

La FTC y 17 estados demandaron a Amazon en 2023 por presuntamente sofocar la competencia, en un juicio que está previsto para 2027 (Reuters)

Bezos fuera de Amazon

Tras dejar la dirección ejecutiva, Bezos concentra parte de sus energías en iniciativas fuera de Amazon. Invierte en su empresa aeroespacial Blue Origin, que busca recaudar USD 10.000 millones con una valoración de USD 130.000 millones, según Fortune.

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A pesar de contratiempos como la explosión de un cohete en mayo, Bezos mantiene su apuesta por la exploración espacial. Además, lidera Prometheus, una startup de inteligencia artificial valorada en más de USD 40.000 millones.

El objetivo, según explicó el medio, es “acelerar el ciclo de construcción de sueños”, para facilitar que los inventores lleven ideas al producto con mayor rapidez. “Toda la riqueza civilizatoria está impulsada por la invención”, afirmó Bezos, convencido de que “tenemos un conjunto interminable de cosas por inventar”.

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