El récord que Bad Bunny rompió con su show del medio tiempo del Super Bowl

La presentación del artista puertorriqueño alcanzó 4.157 mil millones de visualizaciones a nivel mundial durante las primeras 24 horas posteriores al evento

La NFL confirmó récord de
La NFL confirmó récord de audiencia global para el show de Bad Bunny. (EFE/CHRIS TORRES)

Bad Bunny estableció un récord global de audiencia con su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, según datos difundidos por Roc Nation y compartidos por la National Football League (NFL).

De acuerdo con la información publicada el 2 de marzo, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del artista, alcanzó 4.157 mil millones de visualizaciones a nivel mundial durante las primeras 24 horas posteriores al evento.

La cifra incluye audiencia televisiva, reproducciones en YouTube y otras plataformas digitales. Aunque el total no distingue entre espectadores únicos y reproducciones repetidas, el número representa aproximadamente la mitad de la población mundial.

El show de Bad Bunny
El show de Bad Bunny en el Super Bowl tuvo más de 4 mil millones de visalizuaciones. (REUTERS/Mike Blake)

Inicialmente se había informado que la presentación superó los 4 mil millones de visualizaciones, lo que ya implicaba un incremento del 137 % respecto al espectáculo de medio tiempo del año anterior.

Durante la transmisión televisiva en vivo, la actuación de Bad Bunny promedió 128.2 millones de espectadores entre las 8:15 y las 8:30 p.m. (hora del este). La cifra se sitúa ligeramente por debajo de los 133.5 millones registrados por Kendrick Lamar en el espectáculo del año previo.

El espectáculo de Bad Bunny se realizó completamente en español e incluyó referencias a su herencia puertorriqueña. La presentación contó con múltiples apariciones especiales y elementos escénicos que destacaron símbolos culturales vinculados a Puerto Rico.

Puerto Rico fue representado en
Puerto Rico fue representado en el show de Bad Bunny. (REUTERS/Carlos Barria)

La designación del artista como figura central del medio tiempo generó reacciones diversas antes y después del evento.

En respuesta a su selección, la organización conservadora Turning Point USA organizó un espectáculo alternativo que se transmitió en vivo por YouTube. Según datos difundidos por esa agrupación, la transmisión alcanzó alrededor de 20 millones de visualizaciones en sus primeras 24 horas.

Tras la emisión del Super Bowl, el congresista republicano Andy Ogles solicitó públicamente que la Federal Communications Commission (FCC) investigara a la NFL y a la cadena NBC por la transmisión.

En una publicación en la red social X el 9 de febrero, el legislador cuestionó el contenido del espectáculo y pidió revisar si se habían incumplido normas federales sobre emisiones públicas.

Andy Ogles pidió una investigación
Andy Ogles pidió una investigación en contra de la NFL tras el show de Andy Ogles Bad Bunny en el Super Bowl. (AP/J. Scott Applewhite)

Días después, la comisionada de la FCC Anna Gomez declaró a Reuters que había revisado las transcripciones de la actuación y que no encontró violaciones a las reglas del organismo ni fundamentos para sancionar a los radiodifusores por una presentación en vivo estándar.

Por su parte, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, respaldó la elección del artista en declaraciones realizadas en octubre de 2025.

Goodell señaló que Bad Bunny figura entre los artistas más populares a nivel internacional y que el espectáculo de medio tiempo constituye un componente relevante del evento deportivo. También indicó que la selección del artista fue un proceso evaluado cuidadosamente por la liga.

Roger Goodell destacó la trayectoria
Roger Goodell destacó la trayectoria de Bad Bunny luego de recibir críticas por su presentación. (REUTERS/Jeenah Moon)

El Super Bowl es uno de los eventos televisivos más vistos a nivel global, y su espectáculo de medio tiempo suele convocar a artistas de alcance internacional.

En los últimos años, las presentaciones han combinado actuaciones en vivo con amplias estrategias de distribución digital que amplifican su alcance más allá de la transmisión tradicional.

Con este registro, la actuación del artista puertorriqueño se convierte en la más vista en la historia del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

