Estados Unidos

La fuga de un niño de 5 años destapó un horror: vivía encerrado entre excrementos y basura

Un pequeño fue hallado deambulando solo y desnudo por una carretera de Pensilvania. Estaba bajo la tutela de tres adultos que hoy están detenidos

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Casa de un piso con revestimiento beige, techo oscuro, antena parabólica, ventanas con persianas marrones, puerta blanca, arbustos y árboles verdes, entrada de asfalto
La intervención de las autoridades permitió detectar una situación de vulnerabilidad infantil que permanecía oculta en la comunidad (Google Maps)

Un niño de cinco años fue encontrado desnudo y desorientado en una carretera de Swatara Township, en el estado de Pensilvania, después de escapar de una vivienda donde, según la investigación, permanecía encerrado en condiciones insalubres y de acumulación compulsiva.

El menor, envuelto en una manta verde con fuerte olor a orina, fue visto por conductores cerca de Little Swatara Creek alrededor de las 7:30 de la mañana del viernes 10 de julio.

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Personas que circulaban por la zona lo auxiliaron y permanecieron junto a él hasta que los servicios de emergencia lo trasladaron al hospital WellSpan Good Samaritan para una evaluación médica, tal y como detalló la Pennsylvania State Police.

Los agentes rastrearon el origen del menor hasta una casa ubicada sobre North Poplar Street. Al ingresar, encontraron un ambiente donde la suciedad era dominante: basura en todos los espacios, cientos de moscas y un fuerte olor a amoníaco provocado por desechos biológicos y animales.

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El espacio era tan reducido que apenas permitía el desplazamiento. En ese contexto, los efectivos identificaron una habitación bloqueada desde el exterior, lo que llamó de inmediato la atención de los investigadores, informó CBS News.

Edificio de hospital con fachada de ladrillo y vidrio, entrada cubierta. Cartel de Good Samaritan Health System. Bandera de Estados Unidos y automóviles
El menor fue trasladado a un centro médico local para recibir atención especializada tras ser rescatado por los servicios de emergencia (PennLive)

Encierro, alimentación y falta de higiene

Dentro de la vivienda, la policía localizó la habitación destinada al menor. El acceso estaba clausurado con una barrera infantil sujeta por bridas plásticas y cinta adhesiva. Encima, varias tablas de madera atornilladas reforzaban el cierre.

Al examinar el interior, los agentes observaron paredes y ventanas cubiertas de heces, una cama rota con restos de comida, basura acumulada y juguetes infantiles esparcidos. El hedor a amoníaco invadía el ambiente, lo que evidenciaba la falta de higiene y ventilación, según reportó New York Post.

En el marco de la investigación, los agentes recabaron declaraciones de Jade Shuey, una de las tres personas adultas detenidas y señalada como tutora legal del niño.

Shuey afirmó que el menor permanecía hasta tres días consecutivos sin salir de la habitación, donde recibía cereal, barras de granola, jugo, leche y agua a través de aberturas en la barrera.

Fotografía aérea de una zona boscosa con carreteras, viviendas, un puente sobre un arroyo, un campo de béisbol y áreas despejadas
La rutina diaria del niño se desarrollaba en un ambiente cerrado, con restricciones severas y sin acceso a condiciones básicas de limpieza (Google Earth)

La alimentación, limitada y repetitiva, se complementaba con la falta de acceso a un baño, lo que obligaba al niño a hacer sus necesidades dentro del cuarto. Shuey también aseguró que el aseo completo del niño solo se realizaba una vez por semana, aunque a veces transcurrían más días sin higiene, tal como consta en los documentos citados por WGAL News 8.

El procedimiento para liberar al menor exigía cortar entre cinco y diez bridas cada vez que salía de la habitación. Después, los adultos volvían a cerrar el acceso con precintos nuevos y cinta adhesiva, un método que se repetía de manera sistemática.

Tucker Heagy, otro de los adultos implicados, reconoció que compraban bridas en grandes cantidades en una ferretería local debido al uso frecuente en el encierro. La información fue incorporada al expediente judicial, tal y como indicó WGAL News 8.

Fachada lateral de una casa con revestimiento claro, varias ventanas con persianas, árboles y arbustos, muro de contención de madera y desagüe
El estado de la vivienda y el dormitorio reflejaba acumulación de desechos y un entorno poco apto para la convivencia (Google Maps)

Imputados y proceso judicial en marcha

La policía estatal detuvo a Tucker Heagy, Jade Shuey y Stephanie Schaffner el mismo día de la intervención. Los tres enfrentan cargos por poner en peligro el bienestar de un menor, de acuerdo con la Pennsylvania State Police.

Las autoridades los identificaron como tutores legales del niño, aunque no precisaron el vínculo exacto. CBS News aseguró que los tres adultos permanecen detenidos en la prisión del condado de Lebanon sin acceso a fianza y que deberán comparecer ante la justicia más adelante este mes.

El expediente judicial reúne testimonios, inspecciones y hallazgos médicos que documentan el encierro, la falta de higiene y la exposición a condiciones insalubres.

Vehículo SUV policial blanco con balizas azules y rojas en el techo, defensas delanteras negras, sobre una superficie cubierta de nieve y hielo, con árboles
El caso fue investigado por la fuerza estatal, que coordinó el operativo y avanzó en el proceso judicial contra los responsables (PA State Police)

La vivienda, además, presentaba otros riesgos estructurales como un panel eléctrico abierto y cableado expuesto. Un inspector de control urbano de Swatara Township inició el proceso para declarar el inmueble inhabitado tras constatar los riesgos y la suciedad generalizada, según reportó New York Post.

El caso sigue bajo investigación. Las autoridades no divulgaron el estado de salud actual del niño ni detalles sobre la custodia posterior.

La intervención conjunta de la policía estatal, los servicios de emergencia y el control urbano permitió exponer una situación de extrema vulnerabilidad infantil. La resolución judicial y las medidas de protección a favor del menor quedarán definidas en las próximas audiencias.

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