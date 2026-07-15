Récords de calor y alerta máxima en el oeste y noreste de Estados Unidos: qué ciudades están más expuestas

La ola de calor en Estados Unidos activó alertas para casi 100 millones de personas y avanza del oeste hacia la costa este (AFP)

Una ola de calor sin precedentes recorre actualmente Estados Unidos, activando alertas en casi 100 millones de personas y superando marcas históricas de temperatura en numerosos estados. El fenómeno, que se desplaza desde el oeste hacia la costa este, ha impuesto condiciones extremas y ha puesto a prueba los sistemas de alerta y respuesta en las principales ciudades del país.

Las temperaturas extremas se han manifestado con particular severidad en el oeste estadounidense. Billings, Montana, alcanzó los 44 ℃, superando por dos grados el récord anterior, mientras que en Salt Lake City el termómetro marcó 43 ℃, superando también el registro histórico local. Estas cifras ilustran la magnitud de la ola de calor, que no solo ha batido récords en ciudades puntuales, sino que se ha extendido de manera sostenida por amplias regiones del país. Los meteorólogos han señalado que el fenómeno no solo se limita al oeste, sino que ahora avanza con fuerza hacia el este, afectando a zonas densamente pobladas que ya habían enfrentado temperaturas inusualmente elevadas a principios de mes.

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La ola de calor ha obligado al Servicio Meteorológico Nacional a emitir advertencias generalizadas por altas temperaturas y condiciones potencialmente peligrosas. Casi 100 millones de personas se encuentran bajo estas alertas, lo que refleja la amplitud de la emergencia. El organismo prevé que el pico del calor se alcance este miércoles, cuando las temperaturas podrían igualar o incluso superar los récords históricos en varias regiones. Se espera que el alivio llegue hacia finales de la semana, cuando las condiciones comiencen a moderarse y los termómetros desciendan.

Impacto sobre la costa este: ciudades más expuestas y previsiones de temperaturas

Richmond, Filadelfia, Baltimore, Washington D.C., Nueva York y Boston figuran entre las ciudades más expuestas de la costa este ante temperaturas de hasta 38 ℃ (REUTERS/Cheney Orr)

El avance del calor extremo hacia la costa este ha generado especial preocupación en las principales ciudades del corredor noreste. Las autoridades han advertido que desde Richmond, en Virginia, hasta Boston, en Massachusetts, se prevén temperaturas máximas diarias de entre 35 y 38 ℃. Estas condiciones, de acuerdo con las previsiones meteorológicas, podrían igualar o batir los registros históricos de la región durante el miércoles, señalado como el día de mayor severidad para el noreste del país.

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Filadelfia, Baltimore, Washington D.C., Nueva York y Boston figuran como las ciudades más expuestas a los efectos de la ola de calor. La concentración demográfica y la infraestructura urbana las convierten en puntos críticos donde el impacto del fenómeno puede ser más acentuado. Además, la densidad poblacional y la presencia de grandes áreas urbanizadas pueden agravar los efectos del calor, incrementando los riesgos para la salud y la seguridad de los habitantes. En estos centros urbanos, las autoridades han reforzado las campañas de prevención y han habilitado centros de refrigeración para la población vulnerable.

El desplazamiento del calor hacia la costa este llega después de que la región experimentara temperaturas inusualmente altas a principios de mes. Esta recurrencia de episodios extremos pone de manifiesto la persistencia del fenómeno y la necesidad de mantener la vigilancia y las medidas de protección a lo largo de todo el verano.

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El fenómeno del domo de calor: características, riesgos y consecuencias

El domo de calor mantiene atrapada una masa de aire caliente sobre amplias zonas y prolonga la intensidad de la ola de calor en Estados Unidos (REUTERS/Jordan Tovin)

El evento climático que se vive en Estados Unidos se asocia a lo que los especialistas denominan “domo de calor”. Este fenómeno se caracteriza por la formación de una masa de aire caliente que queda atrapada sobre una región, imposibilitando que el calor se disipe y elevando de forma sostenida las temperaturas. La permanencia de este domo sobre extensas áreas explica la prolongación e intensidad de la ola de calor.

Entre las consecuencias del domo de calor, los científicos destacan la generación de “tormentas secas”, en las que la lluvia se evapora antes de alcanzar el suelo. En caso de ocurrir, los rayos asociados a estas tormentas pueden provocar incendios forestales, especialmente en zonas ya afectadas por la sequía, como ocurre en buena parte del oeste estadounidense. El riesgo de incendios se incrementa bajo esta combinación de altas temperaturas, baja humedad y condiciones secas del terreno.

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El Servicio Meteorológico Nacional ha remarcado que las condiciones actuales representan un peligro para la salud pública, especialmente para los grupos más vulnerables, como ancianos, niños y personas con enfermedades crónicas. Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre en las horas de mayor calor y mantenerse hidratados.

Influencia del cambio climático y El Niño en la actual ola de calor

World Weather Attribution vinculó la ola de calor con el cambio climático, mientras El Niño contribuye a la persistencia del domo de calor (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación del grupo World Weather Attribution aporta una dimensión adicional a la comprensión de este fenómeno. Su análisis indica que las condiciones calurosas y húmedas que acompañaron la anterior ola de calor en la costa este —coincidiendo con el 250º aniversario de Estados Unidos el 4 de julio— habrían sido “virtualmente imposibles” sin la influencia del cambio climático provocado por la actividad humana. Esta conclusión refuerza la relación directa entre el incremento de gases de efecto invernadero y la mayor frecuencia e intensidad de eventos extremos como el actual.

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Además, los expertos señalan que el fenómeno de El Niño, actualmente en formación en el Pacífico ecuatorial, está contribuyendo a la persistencia del domo de calor. El calentamiento récord de las aguas del Pacífico central está desplazando las áreas de formación de tormentas tropicales, lo que altera la corriente en chorro sobre el oeste de Estados Unidos y facilita que el aire caliente permanezca atrapado en la región. Los meteorólogos pronostican que El Niño alcance su máxima intensidad entre octubre y diciembre, posiblemente en niveles récord, mientras que el mayor aumento de temperatura asociado a este fenómeno se proyecta para 2027.