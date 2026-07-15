Robots recorrerán las calles de una ciudad de Nueva Jersey para detectar barreras de accesibilidad peatonal

La iniciativa en Hoboken integra el Plan de Acción Visión Cero, que busca eliminar para 2030 las muertes y lesiones de tránsito (City of Hoboken).

Esta semana, la ciudad de Hoboken, Nueva Jersey, comenzó un relevamiento con robots sobre sus veredas e infraestructura peatonal para detectar barreras de accesibilidad y respaldar el nuevo Plan de Acción de Accesibilidad, según el comunicado oficial de la ciudad y CBS News New York.

Esta nueva iniciativa forma parte del Plan de Acción Visión Cero, la política con la que el municipio busca mejorar la seguridad vial y alcanzar para 2030 la eliminación de muertes y lesiones de tránsito.

PUBLICIDAD

El operativo durará cerca de un mes y se apoyará en robots Daxbot que recorrerán las aceras a velocidad de caminata. La información recopilada servirá para evaluar el estado de veredas, rampas en cordones, semáforos peatonales, cruces y senderos de parques.

El relevamiento medirá rampas, pendientes y obstáculos en la vía pública

Los Daxbot cuentan con láseres de precisión, tecnología GPS e inclinómetro para tomar mediciones de ingeniería sobre ancho de vereda, pendientes transversales, pendientes longitudinales, cambios verticales y condiciones de las rampas, entre otros. Esos registros apuntan a identificar obstáculos para el cumplimiento de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades, indicó CBS News New York.

PUBLICIDAD

El municipio sostuvo que los robots solo recaban datos de ingeniería vinculados con la infraestructura peatonal y no almacenan información personal. A su vez, llevarán chalecos de alta visibilidad, estarán supervisados en todo momento y cederán el paso a los peatones.

Por otro lado, señalaron que, cuando los Daxbot terminen de inspeccionar un área, podrían detenerse de manera momentánea para cargar datos o esperar a que los retiren.

PUBLICIDAD

Los robots Daxbot recorrerán las aceras durante cerca de un mes para evaluar veredas, rampas, botones peatonales, cruces y senderos de parques (Instagram: @therealmisterniceguy).

Las autoridades invitan a los vecinos que vean un Daxbot a sacarse una foto y compartirla en redes sociales, con mención a las cuentas @CityofHoboken y @idigdax. No obstante, también solicitan que no interfieran en el recorrido del robot ni dificulten las tareas que tiene asignadas.

La alcaldesa Emily B. Jabbour, citada por CBS News New York, explicó que los robots están “literalmente ahí afuera para revisar las condiciones de nuestras veredas y cuán transitables pueden o no ser”.

PUBLICIDAD

En otra declaración, añadió: “Hemos estado diseñando calles seguras. Lo que lancé ahora es una versión de esto que analiza la accesibilidad de nuestras calles porque no se trata solo de asegurarse de que las calles sean seguras. Se trata de que todos tengan la libertad y la independencia de desplazarse con seguridad por Hoboken”.

La ciudad de Hoboken afirmó que los robots solo recaban datos de ingeniería sobre infraestructura peatonal y no almacenan información personal (Instagram: @therealmisterniceguy).

La ciudad abrió una encuesta pública hasta el 23 de julio

Algunos vecinos ya describieron dificultades concretas en la circulación diaria, informó CBS News New York. Una residente afirmó que las raíces viejas de los árboles deformaron veredas y generan obstáculos: “Es una molestia pasar por las grietas y los baches. De hecho, acabo de tener que cruzar la calle porque por la otra vereda ni siquiera se puede pasar con un cochecito. Es prácticamente un dolor atravesarlo”.

PUBLICIDAD

Por ello, además del relevamiento técnico, el municipio abrió una encuesta pública para residentes, personal de la ciudad, comercios, organizaciones comunitarias y otros actores. Ese formulario estará disponible hasta el 23 de julio y servirá para detectar problemas y oportunidades que no siempre aparecen en la recolección de datos y en las observaciones de campo.

Asimismo, la ciudad mantendrá el trabajo con un grupo asesor de actores involucrados que representa residentes, organizaciones de defensa, socios comunitarios y especialistas en accesibilidad para revisar los hallazgos, establecer prioridades y ayudar a elaborar recomendaciones para el Plan de Accesibilidad y la actualización del Plan de Acción Visión Cero.

PUBLICIDAD

La alcaldesa declaró: “Al combinar tecnología innovadora como Daxbot con las opiniones de los residentes y la orientación de defensores de la accesibilidad, comprenderemos mejor dónde se necesitan mejoras y desarrollaremos una hoja de ruta que haga que las calles, aceras y espacios públicos de Hoboken sean más seguros y acogedores para todos”.