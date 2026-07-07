“¿Estamos en llamas?”: El tenso video de un auto Waymo que cruzó sobre fuegos artificiales con pasajeros a bordo

Una grabación muestra al coche sin conductor acercándose a explosivos por detonar pese a las señas de una persona en la calle, con viajeros dentro que registraron el episodio

Un vehículo autónomo de Waymo avanzó sobre fuegos artificiales encendidos en medio de una calle de San Francisco durante las celebraciones del 4 de julio, con pasajeros a bordo que grabaron el momento con evidente alarma. El video muestra cómo el auto sin conductor se aproxima a los explosivos a punto de detonar mientras una persona en la calle intenta detenerlo con señas de mano, sin resultado.

Un vehículo autónomo de Waymo avanzó sobre fuegos artificiales encendidos en una calle de San Francisco durante las celebraciones del 4 de julio (Storyful)

El automóvil pasó sobre las llamas y chispas de colores. No se registraron heridos entre los ocupantes ni daños al vehículo, aunque la empresa contactó a los pasajeros una vez concluido el viaje, según informó Fox News Digital.

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Qué pasó dentro del Waymo

Las imágenes captadas por los propios pasajeros muestran el momento en que el vehículo se acerca a los fuegos artificiales sin detenerse. Desde el interior del auto, las voces reflejan el impacto de la situación.

Las frases que se escuchan en el video son:

Los pasajeros de Waymo grabaron el momento desde el interior del vehículo y expresaron su alarma cuando el auto pasó sobre las llamas y las chispas (Storyful)

- “No, no, no, no vayas, no vayas, no vayas”.

- “Nuestro Waymo acaba de entrar en un fuego artificial”.

- “¿Estamos en llamas?”.

El auto completó el trayecto sobre los explosivos sin que se activara ningún mecanismo de parada de emergencia visible, según lo que muestran las imágenes.

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La respuesta de Waymo

Tras la difusión del video, un portavoz de la empresa emitió una declaración a Fox News Digital. “Estamos comprometidos con mantener a nuestros pasajeros seguros y ganarnos la confianza de las comunidades donde operamos”, señaló el vocero.

La declaración agregó que la compañía “toma situaciones como esta con seriedad” y que “trabaja para evaluarlas y aprender de ellas”.

Waymo afirmó que tomó la situación con seriedad y señaló que evalúa el incidente para aprender de lo ocurrido con sus pasajeros (Reuters)

La empresa confirmó que se comunicó con los viajeros afectados después del viaje, aunque no precisó el contenido de ese contacto ni si tomará medidas técnicas específicas a raíz del episodio.

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Otros incidentes de la noche: vehículos varados y baterías agotadas

El incidente con los fuegos artificiales no fue el único problema que enfrentó Waymo esa jornada en San Francisco. En el norte de la ciudad, varios de sus vehículos quedaron atrapados en el tráfico durante horas hasta que sus baterías se agotaron por completo y debieron ser remolcados.

Otros vehículos de la flota de Waymo quedaron varados en el norte de San Francisco por la congestión del 4 de julio, agotaron sus baterías y debieron ser remolcados (Reuters)

El portavoz de la compañía explicó que “la congestión extrema de tráfico en el norte de San Francisco interrumpió las operaciones normales de varios vehículos Waymo” durante el 4 de julio. Según la misma declaración, el equipo de asistencia en carretera trabajó en coordinación con autoridades locales y servicios de emergencia para retirar los vehículos de la zona.

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El contexto: fuegos artificiales ilegales y una noche caótica en San Francisco

El episodio ocurrió en un marco de ilegalidad. El departamento de bomberos de San Francisco establece que la posesión de fuegos artificiales está prohibida en la ciudad, incluso los clasificados como “seguros y sensatos” (Safe and Sane). Que los explosivos estuvieran encendidos en medio de una calle pública agrega una capa adicional de riesgo a la situación.

La noche del 4 de julio dejó además otra secuela grave en la ciudad. Una mujer murió y tres personas más resultaron heridas —dos adultos y un menor— en una explosión de fuegos artificiales ocurrida por separado, de acuerdo con lo que reportó el San Francisco Chronicle, citado por Fox News.

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El conjunto de episodios dejó entrever los límites operativos de los vehículos autónomos ante situaciones imprevistas en el espacio público, especialmente en noches de celebración masiva donde las condiciones del tráfico y del entorno cambian de forma abrupta.