El Gotham FC, equipo de fútbol femenino, se mudará de Nueva Jersey a Queens

El Gotham FC, campeón de la NWSL, dejará Harrison, Nueva Jersey, y se mudará a Queens, Nueva York, a partir de 2028 (Etihad Park)

El Gotham FC, vigente campeón de la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL), ha anunciado oficialmente uno de los movimientos más significativos en la historia reciente del fútbol femenino estadounidense: el club dejará su sede en Harrison, Nueva Jersey, para mudarse, a partir de 2028, a Queens, Nueva York. El traslado implica que sus partidos como local se disputarán en el flamante Etihad Park, un estadio de última generación que también será el hogar del New York City FC de la Major League Soccer (MLS). La noticia marca el inicio de una nueva etapa para la institución y para el fútbol femenino en la ciudad de Nueva York.

La decisión de abandonar Nueva Jersey responde a una estrategia ambiciosa por parte de la dirigencia de Gotham FC. Carolyn Tisch Blodgett, propietaria y administradora del club, explicó que el objetivo central es convertir al equipo en una referencia deportiva a nivel nacional, equiparable en popularidad a otras franquicias emblemáticas. Según la directiva, la mudanza permitirá aprovechar el potencial de la ciudad de Nueva York para atraer a una base de seguidores mucho más amplia y consolidar al club como un actor central dentro del deporte estadounidense.

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Según informó el The New York Times, el cambio de sede no es solo un movimiento geográfico, sino una apuesta por el crecimiento. Gotham realizó estudios que indican que el traslado a Queens colocará a tres millones de potenciales aficionados adicionales a una distancia razonable del estadio, lo que representa una oportunidad sin precedentes para ampliar su impacto y repercusión. La dirigencia considera que, en una ciudad de la magnitud de Nueva York, el fútbol femenino tiene el espacio y la proyección necesarias para alcanzar cifras récord de asistencia y acompañamiento.

El Etihad Park será el primer estadio construido específicamente para el fútbol en Nueva York, tendrá capacidad para 25.000 personas y abrirá en la primavera de 2028 (Etihad Park)

El Etihad Park será el primer estadio construido específicamente para el fútbol en la ciudad de Nueva York y contará con una capacidad para 25.000 personas. Su inauguración está prevista para la primavera de 2028. El recinto será compartido con el New York City FC, pero Gotham FC dispondrá de un vestuario propio y de señalización y colores exclusivos durante sus partidos, garantizando así una identidad diferenciada para el club. La alianza con el NYCFC se formalizó con un contrato de arrendamiento de cinco años, con posibilidad de extensión a largo plazo. Además, el estadio espera recibir partidos internacionales, incluidos encuentros de selecciones nacionales y eventos de otras disciplinas como el lacrosse y el rugby.

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El impacto de la mudanza se refleja en las expectativas acerca del crecimiento de la afición. En las últimas dos temporadas, Gotham promedió más de 8.500 espectadores por partido en el Sports Illustrated Stadium, cifra inferior al promedio de la liga, que ronda los 11.000. Con el cambio a Queens, la dirigencia espera no solo alcanzar sino superar ese promedio, aprovechando la accesibilidad del recinto y el atractivo de la ciudad. Un anticipo del potencial de convocatoria se vio reflejado en la venta anticipada de entradas para el partido inaugural en el Citi Field, donde se superaron las 30.000 localidades vendidas, estableciendo un récord de asistencia para un evento deportivo femenino en los cinco distritos de Nueva York.

La historia del Gotham FC está marcada por la movilidad. Fundado en 2006 bajo el nombre de Jersey Sky Blue, el club ha jugado de local en distintos escenarios como la Universidad de Rutgers, Montclair State y, desde 2019, en el estadio de los New York Red Bulls en Harrison. Esta itinerancia llevó a que muchos dentro de la organización se refieran a Gotham como un “equipo nómada”, a pesar de contar con algunas de las mejores jugadoras del mundo en sus filas. La presidenta de operaciones de fútbol, Yael Averbuch West, destacó que la mudanza simboliza la oportunidad de competir y exhibirse en un estadio de primera categoría, algo que durante años fue solo un sueño para el fútbol femenino profesional.

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A pesar del traslado, los vínculos con Nueva Jersey permanecerán. La mayoría de las jugadoras y el cuerpo técnico seguirán residiendo en ese estado, donde pasarán aproximadamente el 80 % de su tiempo. El club acordó mantener su centro de entrenamiento principal en las antiguas instalaciones de los Red Bulls en Whippany, Nueva Jersey, adaptándolas específicamente para las necesidades del equipo femenino. La presidenta Averbuch West, nacida en Montclair, Nueva Jersey, subrayó que la conexión con el estado de origen sigue siendo fuerte, tanto a nivel personal como institucional.

Aunque jugará en Nueva York, el Gotham FC mantendrá su centro de entrenamiento en Whippany, Nueva Jersey, donde seguirán residiendo la mayoría de las jugadoras y el cuerpo técnico (Etihad Park)

La mudanza ha generado reacciones positivas entre las autoridades y figuras públicas. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, calificó el anuncio como una oportunidad histórica para el deporte femenino diciendo: “El estado de Nueva York alberga a algunos de los mejores equipos deportivos del mundo, y estamos encantados de sumar oficialmente al Gotham FC, actual campeón de la NWSL, a nuestras filas”.

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El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, destacó el impacto social que tendrá la llegada de Gotham FC para las jóvenes futbolistas de barrios como Jackson Heights, Jamaica o el sur del Bronx, quienes podrán acceder fácilmente a partidos de alto nivel en su propia ciudad.

“Traer al Gotham FC a Queens significa que la joven que juega al fútbol en Jackson Heights, Jamaica o el sur del Bronx podrá tomar el tren y ver a algunos de los mejores jugadores del mundo en su propia ciudad” expresó Mamdani.

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El presidente del NYCFC, Brad Sims, enfatizó el compromiso de crear un ambiente único para el club en cada partido, adaptando la imagen y los símbolos del estadio a la identidad de Gotham.

Sims destacó que el recinto aspira a ser sede de partidos internacionales y eventos de alto nivel: “El recinto también espera albergar a las dos selecciones nacionales de Estados Unidos, tanto femeninas como masculinas, y que presentará su candidatura para albergar partidos de lacrosse y la Copa del Mundo de Rugby, tanto masculina como femenina, en 2031 y 2033”.

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En el plano deportivo, la relevancia del club es indiscutible. Gotham FC ha ganado dos campeonatos de liga en los últimos tres años, consolidándose como uno de los equipos más exitosos de la NWSL. En 2025 fue homenajeado con un desfile de confeti y las llaves de la ciudad, un reconocimiento a su ascenso meteórico y a su papel central en el desarrollo del fútbol femenino en la región. La mudanza a Queens simboliza, para sus directivos y afición, la culminación de un proceso de profesionalización y expansión que busca situar al club en la élite del deporte estadounidense.