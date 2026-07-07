Un hombre de Florida recibe 30 años de prisión por producir material de abuso sexual infantil

Vincent Anthony Principe, residente de Arcadia, Florida, recibió una condena de 30 años de prisión y libertad supervisada de por vida por producir material de abuso sexual infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vincent Anthony Principe, residente de Arcadia, Florida, recibió una condena de 30 años de prisión y libertad supervisada de por vida por producir material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés). El hombre de 55 años viajó a Filipinas durante varios años para abusar sexualmente de cuatro menores, uno de ellos de apenas ocho años, según documentos judiciales publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Además del abuso directo, Principe grabó en video los actos y publicó ese material en un sitio web dedicado a la explotación infantil. También tenía en su poder más de 100 imágenes de CSAM, entre ellas material que involucraba a menores prepúberes.

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El 30 de abril se declaró culpable de todos los cargos.

¿Quién es Vincent Principe y qué hizo?

Principe tiene 55 años y residía en Arcadia, una ciudad del suroeste de Florida. Durante un período de varios años, viajó de manera reiterada a Filipinas con el propósito de abusar sexualmente de niños.

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El Departamento de Justicia destacó que la participación de agencias de Australia y Europa mostró la dimensión transnacional de la red vinculada a Vincent Principe (REUTERS/Kevin Lamarque)

Las víctimas fueron cuatro menores. La de menor edad tenía ocho años al momento de los abusos. Principe no solo cometió los delitos, sino que los documentó y luego distribuyó el material a través de internet.

Los crímenes: abuso, documentación y distribución

Los hechos por los que fue condenado abarcan tres conductas delictivas diferenciadas:

Abuso sexual de cuatro menores en Filipinas, incluido un niño de ocho años.

Grabación en video de los abusos y publicación del material en un sitio de explotación infantil.

Posesión de más de 100 imágenes de CSAM, entre ellas material de menores prepúberes.

Esta combinación de abuso presencial, producción y distribución agravó la valoración judicial del caso, según el Departamento de Justicia.

La investigación: una red de agencias internacionales

El caso no fue producto de una sola institución. El Servicio Secreto de Estados Unidos (USSS) lideró la investigación con el apoyo de cuatro organismos adicionales:

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Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE (HSI).

Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Policía de Queensland (Australia).

Europol.

La participación de agencias de Australia y Europa refleja la dimensión transnacional de la red en la que operaba Principe. La fiscal McKenzie Hightower, de la Sección de Explotación y Obscenidad Infantil del Departamento de Justicia, y la fiscal federal Yolande Viacava, del Distrito Medio de Florida, llevaron el caso ante los tribunales.

Las voces de la justicia

Tres funcionarios tomaron posición pública tras la sentencia.

El fiscal general adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia, A. Tysen Duva, señaló: “Los actos viles del acusado no solo causaron un daño grave a través del abuso sexual de múltiples menores, sino que también infligió capas adicionales de daño al documentar el abuso y distribuirlo a otros delincuentes. Ningún depredador de niños encontrará refugio seguro en Estados Unidos”.

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Vincent Principe se declaró culpable de todos los cargos el 30 de abril, según los documentos judiciales del Departamento de Justicia de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fiscal federal del Distrito Medio de Florida, Gregory W. Kehoe, fue directo: “Las viles acciones de este depredador infantil que explotó a niños mientras viajaba internacionalmente son reprobables”.

Por su parte, Andrew Forrest, agente especial en funciones del USSS, subrayó el alcance del compromiso institucional: “Esta sentencia refleja la gravedad de los crímenes del acusado y subraya nuestra dedicación a trabajar con socios nacionales e internacionales para garantizar que los delincuentes sean llevados ante la justicia, sin importar dónde ocurran sus crímenes”.

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El marco legal: qué es el Proyecto Safe Childhood

El caso se procesó dentro del Proyecto Safe Childhood, una iniciativa federal lanzada en mayo de 2006 por el Departamento de Justicia para combatir la explotación y el abuso sexual infantil.

El programa coordina recursos federales, estatales y locales con el objetivo de localizar, detener y enjuiciar a quienes explotan a menores a través de internet, y de identificar y rescatar a las víctimas.

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La Fiscalía Federal y la Sección de Explotación y Obscenidad Infantil (CEOS) encabezan su implementación en todo el país. Más información disponible en justice.gov/psc.