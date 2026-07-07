Estados Unidos

Trump definió a Giorgia Meloni como “una buena persona” antes de la cumbre de la OTAN

El jefe de la Casa Blanca atribuyó el distanciamiento previo con Roma a la falta de respaldo a la operación militar y extendió el reproche a otros socios europeos, a los que pidió reciprocidad en las crisis internacionales

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Trump cambió su postura hacia Giorgia Meloni y la definió como “una buena persona” antes de la cumbre de la OTAN (AP/ARCHIVO)
Trump cambió su postura hacia Giorgia Meloni y la definió como “una buena persona” antes de la cumbre de la OTAN (AP/ARCHIVO)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cambió este martes su postura pública hacia la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, al referirse a ella como “una buena persona, en realidad”, durante declaraciones previas a la cumbre de la OTAN en Ankara. El gesto ocurre luego de un período de tensión verbal entre ambos mandatarios, originado por la negativa de Italia a sumarse al ataque estadounidense-israelí contra Irán.

Trump explicó ante los periodistas que Meloni le cae bien, aunque consideró que cometió un error al no respaldar la operación militar. “Simplemente no estuvo con nosotros y eso no me gustó”, indicó el mandatario, subrayando el motivo principal del distanciamiento. La primera ministra italiana optó por no responder a los comentarios.

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La relación entre Trump y Meloni se había deteriorado el mes pasado, tras un cruce de declaraciones sobre la actuación italiana respecto a Irán. El domingo anterior a la cumbre, Trump intensificó la controversia al compartir en su red Truth Social una imagen manipulada de Meloni mirándolo con asombro, acompañada del mensaje: “Orden de alejamiento requerida”. En junio, el presidente estadounidense había acusado a Meloni de rogarle una fotografía durante la cumbre del G7, afirmación para la que no presentó pruebas. En otras ocasiones, Trump sostuvo que Meloni “lo está haciendo mal en Italia” y que “está perdiendo popularidad”.

El presidente de Estados Unidos cuestionó el gasto de Washington en la OTAN si los aliados europeos no responden en situaciones de conflicto. (Dogukan Keskinkilic/REUTERS)
El presidente de Estados Unidos cuestionó el gasto de Washington en la OTAN si los aliados europeos no responden en situaciones de conflicto. (Dogukan Keskinkilic/REUTERS)

Durante la misma comparecencia, Trump renovó sus críticas a los principales aliados europeos, incluidos Reino Unido, Alemania, Italia y Francia, por su negativa a apoyar a Estados Unidos en la ofensiva contra Irán. El mandatario cuestionó los elevados gastos estadounidenses en la OTAN, preguntándose “para qué se está gastando Washington cientos de miles de millones de dólares” en la organización si los aliados no corresponden en situaciones de conflicto.

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Trump señaló que su actitud buscaba poner a prueba la disposición de los aliados a respaldar a Estados Unidos en circunstancias difíciles. “Nosotros los ayudamos, pero no estoy seguro de que ellos estarían ahí para nosotros”, afirmó. El presidente mostró así su inconformidad ante la falta de apoyo europeo tanto en el conflicto de Oriente Medio como en la reapertura del estrecho de Ormuz, condicionada al cese de las hostilidades.

Trump renovó sus críticas a Reino Unido, Alemania, Italia y Francia por no apoyar a Estados Unidos en la ofensiva contra Irán. (REUTERS/Evan Vucci)
Trump renovó sus críticas a Reino Unido, Alemania, Italia y Francia por no apoyar a Estados Unidos en la ofensiva contra Irán. (REUTERS/Evan Vucci)

El distanciamiento entre Trump, Meloni y otros líderes europeos se presenta como uno de los principales focos de atención de la cumbre de la OTAN, que se celebra en Ankara entre martes y miércoles. Los aliados atlánticos buscarán mostrar avances en el aumento del gasto militar y la asunción de mayores capacidades de defensa, en respuesta a la demanda de una redistribución de recursos por parte de Estados Unidos.

El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, quien acompaña a Meloni en Ankara, declaró que la prioridad es “preservar las relaciones transatlánticas”. Crosetto subrayó la importancia de mantener la unidad de la Alianza Atlántica y del mundo occidental, según declaraciones recogidas por Sky TG24.

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