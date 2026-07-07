Arrestan al excandidato a gobernador de California: le encontraron metanfetamina y marihuana en el auto

Fotografía policial de Andrew Gillum, excandidato demócrata a la gobernación de Florida, tras su arresto el 2 de julio en Daphne, Alabama (Baldwin Co Sheriffs Office)

Andrew Gillum, exalcalde de Tallahassee y excandidato demócrata a gobernador de Florida, fue arrestado en Alabama después de que la policía encontrara marihuana y metanfetamina dentro de su vehículo. Tras permanecer bajo custodia, recuperó la libertad, informaron NBC Miami, Local 10 News y The Washington Post.

La detención ocurrió el jueves por la noche en la ciudad de Daphne. De acuerdo con los registros de la cárcel citados por NBC Miami y Local 10 News, Gillum enfrenta cargos por posesión de drogas peligrosas, parafernalia para el consumo de drogas y marihuana.

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Gillum, de 46 años, fue arrestado durante un control de tránsito y trasladado primero a la cárcel de la ciudad y después al centro penitenciario del Condado de Baldwin.

Cómo ocurrió la detención en Alabama

El Departamento de Policía de Daphne detuvo el vehículo que Gillum conducía hacia las 22:45 del jueves en la autopista US Highway 98 por circular de forma errática.

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Durante el control, los agentes vieron una pipa de cristal en la consola central del auto. Ese hallazgo dio lugar al registro del vehículo.

La policía encontró varios cigarrillos de marihuana y tres paquetes de una sustancia que dio positivo en la prueba de metanfetamina.

Los agentes observaron una pipa de cristal en la consola central del auto de Gillium durante la detención (AP Foto/Steve Cannon).

Controversias anteriores

Andrew Gillum fue alcalde de Tallahassee y en 2018 compitió por la gobernación de Florida como candidato demócrata. Perdió frente a Ron DeSantis por menos de 34.000 votos, resultado que activó un recuento automático.

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En 2020, Gillum volvió a quedar en el centro de la atención pública tras un episodio en un hotel de Miami Beach. La policía lo encontró ebrio dentro de una habitación junto a otros dos hombres y, según el informe oficial, en el lugar había tres pequeñas bolsas transparentes con una sustancia que se sospechaba era metanfetamina cristalina.

Tras aquel episodio, Gillum dijo que había asistido a una boda la noche anterior y había bebido, pero negó haber consumido metanfetamina. El medio NBC Miami añadió que después anunció su ingreso en rehabilitación.

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En el frente judicial, en 2022 fue acusado de fraude electrónico, conspiración y de hacer declaraciones falsas. Un año después fue absuelto del cargo de mentir al FBI, mientras que el jurado no logró alcanzar un veredicto sobre más de una docena de acusaciones por fraude y conspiración relacionadas con el presunto desvío de decenas de miles de dólares de aportes de campaña para uso personal.

Hasta la mañana del martes, Gillum no se había pronunciado públicamente sobre la detención registrada en Alabama.