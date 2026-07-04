Ocho integrantes del Tren de Aragua a juicio federal con riesgo de pena de muerte por asesinatos en Chicago y Dallas

Ocho venezolanos acusados de integrar el Tren de Aragua enfrentan cargos federales en Illinois y Texas por secuestros con resultado de muerte, asesinato y crimen organizado (REUTERS/Kevin Lamarque)

Ocho venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua enfrentan cargos federales en Illinois y Texas por secuestros con resultado de muerte, asesinato y crimen organizado. El Departamento de Justicia realizó el anuncio el 2 de julio de 2026 tras investigaciones paralelas en Chicago y Dallas que documentaron dos episodios de violencia extrema.

Los casos incluyen el asesinato de un hombre en el sur de Chicago cuyo cuerpo fue hallado en un edificio abandonado, y el homicidio de un padre frente a su hija de 13 años y su sobrino de 12 años en el área de Dallas.

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Todos los acusados son ciudadanos venezolanos que, según la acusación, ingresaron al país de forma ilegal entre diciembre de 2021 y abril de 2024.

Chicago: el cuerpo hallado en un edificio abandonado

El 18 de mayo de 2026, una víctima caminaba cerca del Parque Meyering, en el sur de Chicago, cuando fue forzada a subir a un vehículo. Los acusados la trasladaron a un apartamento y luego a un edificio abandonado con las muñecas atadas a la espalda.

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La noche siguiente, la madre de la víctima llamó a la policía tras recibir instrucciones por WhatsApp sobre la ubicación del lugar. Los agentes encontraron al hombre muerto dentro de un baño: boca abajo, con múltiples disparos y heridas por golpes en la cabeza, el cuello y el torso.

Los acusados ingresaron ilegalmente al país durante la administración de Biden, lo cual desató duras críticas de la Fiscalía General por fallas en la seguridad fronteriza (Departamento de Justicia de Estados Unidos)

La denuncia penal, presentada el 29 de junio, imputó a Josue Pacheco Torres (26 años), Julian Pachano (19) y Kleiver Monasterio Briceno, alias “Goofy” (20), por conspiración para secuestrar y comisión de un secuestro con resultado de muerte. Al momento del crimen, Torres llevaba un brazalete de monitoreo electrónico como condición de su libertad provisional en una causa pendiente en el Condado de Cook.

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Dallas: un padre asesinado frente a sus hijos

El 24 de agosto de 2024, tres personas fueron secuestradas en Farmers Branch, Texas. Durante el episodio, uno de los acusados mató a uno de los secuestrados frente a una menor de 13 años y otro de 12.

Un gran jurado devolvió cargos el 30 de junio de 2026 contra cinco acusados: Hector Asdrubal Garcia Zuniga, alias “Murry” (36 años); Carlos Luis Zambrano Bolivar (27); Jhonny Jesus Martinez Serrano (31); Jhonatan Nahin Toro Gonzalez (23); y Ehiker Alexander Morales Mendoza, alias “El Ingeniero” (39).

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Los cinco enfrentan cargos de conspiración de crimen organizado, secuestro y asesinato en beneficio de la organización. A Zambrano Bolivar se le imputa además el uso de un arma de fuego con resultado de muerte. Uno de los acusados se encuentra detenido en Colombia por cargos no relacionados.

Qué es el Tren de Aragua

El Tren de Aragua surgió como banda carcelaria en Venezuela a mediados de los años 2000 y extendió sus operaciones por el hemisferio occidental hasta establecer presencia en Estados Unidos. Sus actividades incluyen:

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Tráfico de drogas y armas

Trata de personas, secuestros y extorsión

Fraude financiero y robos

Asesinatos para hacer cumplir las órdenes internas

En Estados Unidos opera a través de células regionales cuyos líderes responden a una cúpula con presencia en México, Centroamérica y Sudamérica. El 20 de enero de 2025, la administración Trump la designó organización terrorista extranjera.

El operativo y las cifras

Desde esa designación, el Departamento de Justicia acumuló cargos contra más de 300 miembros en 28 distritos. El director del FBI, Kash Patel, informó un aumento del 519% en arrestos de integrantes de la banda respecto a 2024, junto al desmantelamiento de más de 2.700 grupos violentos, un incremento del 365%.

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El Departamento de Justicia informó que, desde esa designación, presentó cargos contra más de 300 miembros del Tren de Aragua en 28 distritos de Estados Unidos (AP foto/Andrew Harnik)

Los ocho casos anunciados forman parte del Homeland Security Task Force y del Joint Task Force Vulcan, unidades interagenciales que coordinan la persecución de organizaciones criminales transnacionales en todo el país.

Las declaraciones de los fiscales

El fiscal general en funciones Todd Blanche sostuvo que “cientos de terroristas sospechosos y condenados del Tren de Aragua entraron a este país” durante la administración anterior, y cifró en casi 350 los miembros imputados desde enero de 2025.

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El fiscal para el Distrito Norte de Illinois, Andrew Boutros, fue directo sobre el alcance de la persecución: “Nuestra meta es clara: desarticular y desmantelar al Tren de Aragua y no permitir que gane terreno en Chicago”.

Su par en Texas, Ryan Raybould, lanzó una advertencia a la organización: “No ganarán terreno en el Distrito Norte de Texas”.

Las penas posibles

Todos los imputados en ambos distritos pueden recibir cadena perpetua. Torres, Monasterio Briceno, Garcia Zuniga, Zambrano Bolivar y Martinez Serrano quedan expuestos además a la pena de muerte.

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La denuncia y la acusación formal son alegaciones. Todos los acusados son presuntos inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable.