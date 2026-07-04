Sail4th 250: las 30 imágenes del imponente desfile náutico y aéreo en Nueva York

Unos 20.000 marineros, 80 barcos, 40 veleros de gran tamaño, 32 buques de guerra y cerca de 200 aeronaves militares protagonizan el Sail4th 250 en el cielo y el puerto de Nueva York (AP Photo/Yuki Iwamura).

Nueva York celebró los 250 años de Estados Unidos con el Sail4th 250, un evento que reunió embarcaciones de distintas partes del mundo. Grandes veleros y buques de la Armada compartieron el río Hudson en una jornada colmada de actividades especiales, exhibiciones navales y aéreas en homenaje al aniversario.

Las celebraciones náuticas continuarán hasta el 8 de julio, con un programa que incluye navegaciones a bordo de los cruceros Bateaux New York y Grande Mariner, visitas guiadas a veleros y una regata por la “Copa de las Cinco Hermanas”.

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Las imágenes del evento que congregó a estadounidenses y turistas

Vista desde el buque de asalto anfibio USS Kearsarge de la Armada previo al inicio del desfile (REUTERS/David Dee Delgado).

Miembros de la Armada y del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos se alinearon en el buque de asalto anfibio de clase Wasp USS Kearsarge Navy antes del desfile naval (REUTERS/David Dee Delgado)

Los Miembros del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos tomaron posición en la cubierta del buque de asalto anfibio de clase Wasp USS Kearsarge Navy (REUTERS/David Dee Delgado).

El buque de asalto anfibio de clase Wasp USS Kearsarge de la Armada disparó una salva de cañones ceremonial tras el izado de la bandera estadounidense (REUTERS/David Dee Delgado).

Los asistentes esperaron desde temprano el inicio del desfile de barcos Sail 250 en Liberty State Park (REUTERS/Adam Gray).

Personas vestidas con colores y símbolos estadounidenses esperan el ferry a Governors Island y aprovechan para retratar el momento, en una jornada marcada por el desfile Sail 250 (REUTERS/Shannon Stapleton).

Multitudes subieron al ferry con dirección a Governors Island para asistir al Sail4th 250 (REUTERS/Shannon Stapleton).

Los asistentes que subieron a bordo del yate Manhattan II observaron al HDMS Iver Huitfeldt (F361) de cerca (REUTERS/Carlos Barria).

El ARM Rio Papaloapan (A411) fue parte del desfile de barcos Sail 250 en el puerto de Nueva York (REUTERS/Carlos Barria).

El destructor de misiles guiados Farragut, perteneciente a la Armada de los Estados Unidos, participó en el desfile naval Sail 250 en el puerto de Nueva York. A bordo se encontraba el secretario interino de la Armada, Hung Cao (REUTERS/Carlos Barria).

Helicópteros sobrevolaron el puerto de Nueva York, uno de ellos portó una gran bandera estadounidense, al inicio del desfile náutico Sail 250 (REUTERS/Carlos Barria).

Un barco del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) roció agua cerca de la Estatua de la Libertad durante el desfile (REUTERS/Carlos Barria).

El barco de bomberos Three Forty Three del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY) utilizó sus cañones de agua durante el desfile naval (REUTERS/Shannon Stapleton).

La goleta neerlandesa Oosterschelde navegó cerca de la Estatua de la Libertad durante el desfile náutico Sail 250 (REUTERS/Carlos Barria).

Aviones sobrevolaron sobre la Estatua de la Libertad y pintaron el cielo de rojo, blanco y azul (REUTERS/Carlos Barria).

Aviones sobrevolaron las inmediaciones de la Estatua de la Libertad durante el desfile naval Sail 250 (REUTERS/Adam Gray).

El ARC Gloria de Colombia participó en el desfile náutico Sail 250 en el puerto de Nueva York (REUTERS/Carlos Barria).

El velero BAP Union de Perú fue parte del desfile por el 250 aniversario en el Día de la Independencia (REUTERS/Carlos Barria).

El Oosterschelde de los Países Bajos participó en el desfile náutico Sail 250 (REUTERS/Brendan McDermid).

El ARC Gloria de Colombia navegó cerca de la Estatua de la Libertad durante el desfile náutico (REUTERS/David Dee Delgado).

Marineros con uniformes amarillos, azules y rojos se subieron sobre las eslingas del ARC Gloria de Colombia (REUTERS/David Dee Delgado).

Miembros de la tripulación del Esmeralda de la Armada de Chile se colgaron de las astas (REUTERS/Carlos Barria).

Los marineros realizaron labores en la vela de un barco durante el desfile Sail 250 (REUTERS/Angelina Katsanis).

Los asistentes observaron desde el Puerto de Nueva York el desfile náutico y aéreo (REUTERS/Shannon Stapleton).

En el puerto, las familias llevaron banderas y portaron los colores estadounidenses (REUTERS/Shannon Stapleton).

El puerto se llenó de familias que vieron un espectáculo único en Nueva York (REUTERS/Shannon Stapleton).

A pesar del calor y el sol, miles de neoyorquinos se acercaron para presenciar el espectáculo en el puerto (REUTERS/Adam Gray).

Los Blue Angels de la Armada de los Estados Unidos realizaron un vuelo de exhibición aérea en el marco de las celebraciones del 250 aniversario de la Independencia de los Estados Unidos (REUTERS/Shannon Stapleton).

Los Blue Angels sobrevolaron la ciudad de Nueva York (REUTERS/David Dee Delgado).

La Estatua de la Libertad estuvo acompañada de una gran cantidad de barcos que desfilaron en las aguas de Nueva York (REUTERS/Brendan McDermid).