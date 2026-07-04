Estados Unidos

Un muerto y tres heridos por un rayo en una playa de Florida

El impacto alcanzó al grupo cuando estaba dentro del mar en Fort Myers Beach, en la costa suroeste del estado. Los lesionados fueron derivados a un centro médico y se encuentran en estables

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Una playa con arena, agua del mar, edificios al fondo, palmeras, varias personas, algunos agentes de seguridad, un paraguas azul, un carrito y una cinta amarilla acordonando el área
El Distrito de Bomberos de Fort Myers Beach acudió a Estero Boulevard tras un aviso por un rayo sobre varias personas y halló a una persona inconsciente (Captura de video: Gulf Coast).

Un hombre murió y tres familiares resultaron heridos por la caída de un rayo cuando el grupo estaba en el agua en una playa de Florida. La Oficina del Sheriff del condado de Lee identificó al fallecido como Viktar Kiryk, de 51 años, y señaló que los otros tres afectados estaban estables, informaron NBC News y Gulf Coast News.

El incidente ocurrió en la ciudad de Fort Myers Beach, situada en la costa suroeste de Florida y a aproximadamente 40 kilómetros al norte de Naples, precisó NBC News.

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Cómo fue la respuesta de emergencia en la playa

El equipo del Distrito de Bomberos de Fort Myers Beach acudió al bloque 6500 de Estero Boulevard, en Fort Myers Beach, tras un aviso por el impacto de un rayo sobre varias personas. Al llegar, alrededor de las 14:20 del viernes 3 de julio, encontraron a una persona inconsciente y a otras tres heridas, indicó Gulf Coast News.

Un transeúnte ya había conectado un desfibrilador externo automático (DEA) y practicaba reanimación cardiopulmonar (RCP) cuando llegaron los rescatistas. Pese a las maniobras de auxilio en la arena, el hombre murió por las lesiones. Sus tres familiares heridos fueron trasladados a un hospital local y se encuentran estables, señaló NBC News.

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Playa de arena con dos vehículos policiales, varias personas, cinta amarilla de acordonamiento y el mar de fondo bajo un cielo nublado
Un transeúnte conectó un desfibrilador externo automático y practicó RCP antes de la llegada de los rescatistas a la playa de Florida (Captura de video: Gulf Coast).

Un testigo relató a WINK, citado por CBS12, que varias personas intervinieron de inmediato: “Fui corriendo hacia la playa. Estaba tendido cerca del agua. Ya estaban un paramédico y una enfermera practicándole RCP. Tenían el desfibrilador externo automático conectado, pero no tenía un ritmo desfibrilable, así que seguimos practicándole RCP”.

El mismo testigo añadió, según CBS12, que la asistencia continuó hasta la llegada de más personal: “Nos aseguramos de que tuviera la cabeza girada hacia un lado y seguimos practicándole RCP hasta que llegaron los paramédicos”.

El municipio de Fort Myers Beach emitió un comunicado sobre el incidente a través de una publicación en Facebook y lamentó: “El municipio de Fort Myers Beach expresa sus más sentidas condolencias y oraciones a todos los afectados, así como a la familia, los seres queridos y los amigos de los fallecidos”.

Asimismo, la Oficina del Sheriff del Condado de Lee (LCSO) expresó: “Nuestros pensamientos y más sentidas condolencias están con la familia Kiryk en estos momentos tan difíciles. También agradecemos a los transeúntes y a los servicios de emergencia que acudieron a ayudar sin dudarlo”.

Un grupo de agentes policiales y personal de emergencia se reúne en una playa con el océano de fondo, donde una cinta amarilla delimita un área en la arena
Los tres familiares heridos por el rayo en Fort Myers Beach fueron trasladados a un hospital local y se encuentran estables (Captura de video: Gulf Coast).

Las autoridades piden salir del agua ante rayos o truenos

La Oficina del Sheriff del Condado de Lee advirtió que este suceso evidencia la rapidez con la que pueden formarse tormentas durante el verano en Florida. Recomiendan que quienes perciban truenos o vean relámpagos abandonen el agua de inmediato y busquen resguardo.

Por su parte, el Distrito de Bomberos de Fort Myers Beach pidió a residentes y visitantes, en declaraciones recogidas por NBC News, que estén atentos al tiempo: “A nuestros residentes y visitantes, les pedimos que estén atentos al clima y al medio ambiente. Deben buscar refugio de inmediato si escuchan truenos o ven relámpagos”.

En el mismo mensaje, los bomberos insistieron: “Por favor, manténganse a salvo ustedes y sus familias. Cuando oigan truenos, refúgiense en el interior”.

A su vez, el municipio de Fort Myers Beach informó que seguía atentamente las condiciones meteorológicas durante los preparativos para las celebraciones del 4 de julio y recomendó a los residentes resguardarse de inmediato en caso de tormenta eléctrica.

La Universidad Estatal de Florida (FSU), en su sitio de gestión de emergencias, sugiere esperar al menos 30 minutos después del último rayo detectado en un radio de 8 a 10 millas (12 a 16 kilómetros). Si se registra un nuevo rayo dentro de ese rango, el tiempo de espera debe reiniciarse.

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