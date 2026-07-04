Estados Unidos

El servicio aéreo comercial acaba de regresar a esta ciudad estadounidense por primera vez en más de 30 años

La reanudación comenzó el 1 de julio en el aeródromo del condado de Natchez-Adams, con la primera operación regular desde Houston y una ruta que restablece la conexión de la ciudad con el tráfico nacional

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El servicio aéreo comercial regresó a Natchez el 1 de julio después de más de 30 años sin vuelos regulares en la ciudad de Mississippi (REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo)
El servicio aéreo comercial regresó a Natchez el 1 de julio después de más de 30 años sin vuelos regulares en la ciudad de Mississippi (REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo)

Después de más de tres décadas sin vuelos comerciales, Natchez ha experimentado un cambio significativo en su conectividad. El servicio aéreo comercial regresó oficialmente al aeropuerto del condado de Natchez-Adams el 1 de julio, marcando un acontecimiento largamente esperado por la comunidad local. Este retorno simboliza una nueva etapa para la ciudad de Mississippi, que había permanecido desconectada del tráfico aéreo regular durante más de 30 años, limitando las opciones de viaje de sus residentes y dificultando el acceso al resto del país y del mundo.

Según informó The Natchez Democrat, el regreso del servicio ha sido recibido con entusiasmo por autoridades y habitantes, quienes consideran que la reanudación de los vuelos representa no solo una mejora en la movilidad, sino también una oportunidad para el desarrollo económico regional. La reactivación de la actividad aérea comercial se convierte en un hito para Natchez, impulsando expectativas de crecimiento y facilitando la llegada de visitantes, inversores y turistas a la zona.

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El primer vuelo comercial en más de 30 años aterrizó en el aeropuerto de Natchez-Adams el miércoles 1 de julio, un momento que fue cuidadosamente documentado y celebrado por la comunidad local. El vuelo 5086 de United Airlines, operado por SkyWest Airlines, despegó desde el aeropuerto intercontinental George Bush de Houston y tocó tierra alrededor de la 1 p. m., hora local, con un jet CRJ 200 con capacidad para 50 pasajeros. La llegada de este avión no solo marcó el restablecimiento de la ruta aérea, sino también el inicio de una nueva era para el transporte en la región.

Avión blanco de United Airlines con alas y cola azules volando sobre edificios y el Capitolio de los Estados Unidos bajo un cielo gris claro
El primer vuelo comercial en más de 30 años fue el vuelo 5086 de United Airlines, operado por SkyWest Airlines, que llegó desde Houston al aeropuerto de Natchez-Adams (REUTERS)

La celebración oficial del hito incluyó una ceremonia presidida por autoridades municipales y representantes de la aerolínea. El alcalde de Natchez, Dan Gibson, utilizó sus redes sociales para compartir imágenes y mensajes sobre el momento histórico, calificando el aterrizaje del vuelo como el “primer vuelo comercial a Natchez en más de 30 años”. La inauguración fue acompañada de la apertura formal del nuevo hangar-termina,l que fue objeto de una profunda transformación para adaptarse a las necesidades del tráfico aéreo comercial moderno.

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El proceso de renovación y modernización de la terminal fue clave para que Natchez pudiera volver a recibir vuelos comerciales regulares. Originalmente, el aeropuerto contaba con instalaciones limitadas y carecía de la infraestructura necesaria para responder a los estándares actuales de seguridad y comodidad para pasajeros. El proyecto de transformación, que implicó una inversión superior al millón de dólares, permitió convertir el antiguo hangar en una terminal de última generación de 10.000 pies cuadrados (aproximadamente 930 metros cuadrados).

Las obras incluyeron la integración de servicios de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y la incorporación de diversas comodidades modernas que antes no estaban disponibles en el aeropuerto. Este espacio renovado no solo es el hangar más grande del recinto, sino que también ofrece un entorno más eficiente y confortable para los viajeros. Todo el proceso de remodelación se completó en un plazo de apenas 17 semanas desde el inicio de las obras, demostrando la determinación de la comunidad y las autoridades para cumplir con el objetivo de reactivar la conectividad aérea en el menor tiempo posible.

Los vuelos directos de United Airlines entre Natchez y Houston conectan a la ciudad con más de 200 destinos nacionales e internacionales a través de uno de los principales hubs de Estados Unidos (AP)
Los vuelos directos de United Airlines entre Natchez y Houston conectan a la ciudad con más de 200 destinos nacionales e internacionales a través de uno de los principales hubs de Estados Unidos (AP)

El apoyo financiero ha sido fundamental para materializar estos avances. Durante la conferencia de prensa posterior al aterrizaje inaugural, la senadora estadounidense Cindy Hyde-Smith anunció la asignación de una subvención federal de más de 500.000 dólares destinada a saldar la deuda contraída por la construcción de la nueva terminal. Esta ayuda federal se suma a los fondos invertidos en la transformación de las instalaciones, facilitando la sostenibilidad financiera del proyecto y garantizando que el aeropuerto pueda operar bajo parámetros modernos sin comprometer sus recursos.

La inyección de recursos federales no solo alivió la carga financiera asociada a la modernización, sino que también reforzó el compromiso de las autoridades estatales y nacionales con el desarrollo de la infraestructura en regiones tradicionalmente menos conectadas. La combinación de inversión pública y voluntad política resultó determinante para que el aeropuerto de Natchez-Adams recupere su papel como puerta de entrada y salida para la ciudad.

El impacto de la reanudación del servicio aéreo comercial en Natchez se refleja en la mejora inmediata de la accesibilidad y la apertura a nuevas oportunidades económicas y sociales. El nuevo servicio de United Airlines ofrece vuelos directos entre Natchez y Houston, una de las ciudades con mayor tráfico aeroportuario de Estados Unidos. Esto significa que, por primera vez, los residentes pueden volar directamente desde su ciudad a uno de los principales hubs del país, evitando largos desplazamientos por carretera hacia aeropuertos lejanos.

Además, las conexiones a través de Houston permiten acceder a más de 200 destinos nacionales e internacionales, poniendo al alcance de los habitantes de Natchez una extensa red global de rutas. Según el gerente regional sénior de operaciones aeroportuarias de United, Chris Earley, esta nueva conectividad facilitará significativamente los viajes para la comunidad local, al tiempo que abre la puerta a la llegada de nuevos visitantes y negocios.

El sitio web oficial del aeropuerto resalta que el nuevo servicio marca el inicio de una etapa en la que los viajes internacionales y domésticos serán mucho más accesibles para los habitantes de la región. “Se acabaron los largos trayectos en coche hasta aeropuertos lejanos: tu viaje empieza aquí mismo”, señala el portal, subrayando la trascendencia que tiene para Natchez la recuperación del servicio aéreo comercial y su incorporación a la red global de transporte aéreo.

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