Encontraron los restos de un hombre en tres valijas: acusan a su hijastro de descuartizarlo

La causa se abrió tras la desaparición de un hombre de 71 años y quedó bajo una acusación de homicidio en primer grado contra su hijastro en Florida (Orange County Corrections/Orange County Sheriff's Office)

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La valija estaba detrás de un muro de ladrillos, a pocos metros de una calle de Orlando. Un investigador la abrió poco antes de la medianoche del 4 de agosto. Adentro encontró una cabeza humana. Ese hallazgo cerró la búsqueda de un hombre de 71 años y abrió una causa por homicidio en primer grado.

Las otras dos piezas de equipaje aparecieron a corta distancia. La pesquisa sumó después una cámara de seguridad vecinal, datos de telefonía, testimonios y rastros biológicos.

En esta etapa, la acusación apunta contra Jose Proano, de 44 años, hijastro de Jorge Vazquez-Escutia. La causa reúne una declaración jurada policial, registros del sheriff y reportes de medios locales de Orlando.

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La vivienda familiar en Orlando quedó en el centro del expediente después de que la policía ubicara allí parte de la evidencia inicial del caso (WFTV Channel 9)

El hallazgo que cambió la búsqueda

La familia de Vazquez-Escutia pidió ayuda cerca de 23 horas antes de que aparecieran las valijas. En la casa encontraron su teléfono, su billetera y sus llaves. También vieron manchas que parecían sangre en una reja exterior, tal y como consignó la declaración jurada citada por Fox News Digital.

Los familiares dijeron a los agentes que no veían al hombre desde hacía 3 días. También remarcaron que sus autos estaban en la entrada, con las puertas sin seguro, una situación que consideraron fuera de lo habitual.

La oficina del sheriff difundió entonces una alerta pública. En ese mensaje indicó que existía preocupación por el bienestar de Vazquez-Escutia, quien sufría pérdida de memoria.

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Poco después, los agentes localizaron la primera valija detrás de un muro cercano. Las otras dos aparecieron a unos 122 metros, a lo largo de una carretera de la zona.

Los investigadores aseguraron que una de esas piezas de equipaje tenía una etiqueta con el nombre de la madre de Proano. También afirmaron que dentro de las otras valijas había lonas y más partes del cuerpo.

La aparición de tres piezas de equipaje en las inmediaciones de la casa modificó el rumbo de la búsqueda y llevó la pesquisa hacia un escenario criminal (WFTV Channel 9)

Quién era la víctima y quién es el acusado

Jorge Vazquez-Escutia, de 71 años, era el hombre cuya desaparición activó el operativo. Los reportes periodísticos lo describieron como el esposo de la madre del acusado y como un vecino conocido en su comunidad.

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Una campaña de recaudación para afrontar los gastos funerarios, citada por Fox News Digital, describió a Vazquez-Escutia como “un hombre amable, gentil y generoso, siempre dispuesto a ayudar a vecinos, amigos y familiares”.

Familiares y allegados recordaron a Jorge Vazquez-Escutia como un vecino cercano a su comunidad y con fuerte presencia en su entorno cotidiano (Orange County Sheriff's Office)

La acusación ubicó en el centro del caso a Jose Proano, de 44 años, hijastro de la víctima. De acuerdo con la declaración jurada reseñada por ClickOrlando, el hombre habló con detectives sobre una relación conflictiva con su padrastro.

Los investigadores dijeron que Proano creía que Vazquez-Escutia restringía su acceso a su madre. El expediente además señaló que la mujer padecía demencia.

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El mismo documento indicó que el acusado mencionó padecer esquizofrenia. También sostuvo que escuchaba voces que lo llevaban a preocuparse por integrantes de su familia.

La policía afirmó que había registros de múltiples llamados al 911 hechos por Proano para pedir controles sobre su madre. La declaración jurada sostuvo que esas comunicaciones se acercaban a “un nivel de obsesión”, frase reproducida por ClickOrlando y otros medios locales.

Jose Proano, de 44 años, quedó bajo arresto mientras la fiscalía sostiene que existía un conflicto previo con el entorno familiar de la víctima (Orange County Sheriff's Office)

La cronología que reconstruyó la investigación

La secuencia comenzó antes de la denuncia por desaparición. Los agentes establecieron que Proano viajó desde North Port, a unos 241 kilómetros de Orlando, en los días previos al crimen.

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La exesposa del acusado dijo a los investigadores que él había mostrado una conducta errática y que había lanzado amenazas contra ella. Ese testimonio figura en la declaración jurada citada por Fox News Digital.

La fiscalía sostiene que el hombre vigiló la casa de su madre y de su padrastro. La hipótesis se apoya en registros telefónicos, testimonios y un video de seguridad tomado por una cámara vecinal.

Las imágenes pasaron a ocupar un lugar central en el expediente. El video mostró a un hombre con ropa negra que saltó el muro trasero de la vivienda durante la mañana del 2 de agosto, el día posterior a la última vez en que la víctima fue vista con vida.

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Horas más tarde, la misma persona volvió a aparecer en la parte trasera de la casa. La declaración jurada, tal y como citó Fox News Digital, indicó que en la grabación se la veía sacar valijas y colocar lo que parecía ser un brazo humano dentro de una de ellas.

Registros telefónicos, testimonios y una cámara vecinal forman parte de la secuencia temporal que la acusación presentó en el expediente (WFTV Channel 9)

A las 4.28 de la tarde, la filmación registró a ese hombre cuando avanzaba por la entrada con 3 valijas. Los detectives remarcaron que parecían pesadas.

La causa sumó además testimonios de allegados a Proano. La declaración jurada indicó que algunos amigos se comunicaron con la familia de la víctima y dijeron que el acusado les había confesado el crimen. El mismo documento mencionó a otro testigo que afirmó haber recibido un llamado suyo para pedir ayuda.

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Los investigadores también revisaron los registros del celular de Proano. Esos datos ubicaron su teléfono cerca de la vivienda al mismo tiempo que el hombre vestido de negro aparecía en la grabación, de acuerdo con lo publicado por Fox News Digital.

Durante su entrevista con la policía, Proano negó al principio ser la persona del video. Más tarde admitió que su teléfono sí había estado en la zona.

Las autoridades afirmaron además que encontraron en su cuerpo lesiones de tipo defensivo. Entre ellas mencionaron rasguños en manos y brazos, y una marca grande en la mejilla derecha.

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Con esos elementos, los investigadores sostienen que el acusado mató a Vazquez-Escutia, distribuyó los restos en las valijas y las dejó cerca de White Road, en las inmediaciones de la vivienda familiar.

El acusado fue trasladado bajo custodia después de que un juez validara la causa probable para mantenerlo detenido sin derecho a fianza (Orange County Sheriff's Office)

Qué dice el expediente y qué falta probar

La causa transita una etapa inicial y varias de las pruebas todavía deberán ser debatidas ante la Justicia. Entre los puntos que el proceso deberá revisar figuran la autenticidad y el alcance del video, el peso de los testimonios incorporados al expediente y el valor probatorio de los registros telefónicos.

La defensa pública del acusado evitó pronunciarse sobre el fondo del caso. Fox News Digital citó a un representante que explicó que su cliente no le había dado autorización para hacer comentarios públicos.

Después del arresto, la Orange County Sheriff’s Office afirmó que no había otros sospechosos y descartó un riesgo adicional para la comunidad.

El expediente también incorporó un antecedente que podría tener impacto en el proceso. Documentos citados por medios locales indican que Proano debía recibir tratamiento de salud mental como parte de un acuerdo previo en otra causa penal.

La evidencia reunida hasta ahora deberá ser discutida en tribunales, con especial atención sobre el video, los testigos y los registros del celular (WFTV Channel 9)

El antecedente penal y la situación actual

En 2022, Proano afrontó cargos por delitos vinculados a un robo armado. Un acuerdo de culpabilidad redujo de forma drástica la pena que podía recibir, que en principio podía extenderse hasta 20 años, tal y como detalló Fox News Digital.

Después de ese acuerdo, quedó bajo libertad condicional hasta 2027. El nuevo arresto implicó una presunta violación de esas condiciones y reactivó aquel expediente anterior.

Tras su detención por el caso de Vazquez-Escutia, un juez ordenó que quedara retenido sin derecho a fianza en Orange County. Medios locales informaron que su próxima comparecencia judicial estaba prevista para los días posteriores a la audiencia inicial.

El caso dejó al acusado detenido sin posibilidad de fianza y volvió a poner bajo revisión su historial judicial (Google Earth)

El proceso recién empieza. La acusación ya fijó un recorrido, un motivo posible y una secuencia respaldada por evidencia preliminar. La defensa todavía no expuso una teoría pública del caso.

La causa sigue abierta en Florida. En el centro del expediente quedaron las 3 valijas localizadas cerca de la casa y la evidencia que, de acuerdo con los investigadores, vincula a Proano con la muerte de Vazquez-Escutia.