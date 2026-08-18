Estados Unidos
Agregar Infobae enGoogle

Encontraron los restos de un hombre en tres valijas: acusan a su hijastro de descuartizarlo

Tras 3 días sin noticias de la víctima, la investigación sumó una cámara vecinal, testimonios y registros telefónicos que sostienen la principal hipótesis del caso

Montaje fotográfico de dos hombres. Izquierda, un hombre con cabello rizado y barba. Derecha, un hombre de cabello gris y anteojos
La causa se abrió tras la desaparición de un hombre de 71 años y quedó bajo una acusación de homicidio en primer grado contra su hijastro en Florida (Orange County Corrections/Orange County Sheriff's Office)
Guardar

La valija estaba detrás de un muro de ladrillos, a pocos metros de una calle de Orlando. Un investigador la abrió poco antes de la medianoche del 4 de agosto. Adentro encontró una cabeza humana. Ese hallazgo cerró la búsqueda de un hombre de 71 años y abrió una causa por homicidio en primer grado.

Las otras dos piezas de equipaje aparecieron a corta distancia. La pesquisa sumó después una cámara de seguridad vecinal, datos de telefonía, testimonios y rastros biológicos.

En esta etapa, la acusación apunta contra Jose Proano, de 44 años, hijastro de Jorge Vazquez-Escutia. La causa reúne una declaración jurada policial, registros del sheriff y reportes de medios locales de Orlando.

PUBLICIDAD

Una casa de dos plantas color salmón con un jardín, un camino de entrada y una minivan blanca estacionada en la calle
La vivienda familiar en Orlando quedó en el centro del expediente después de que la policía ubicara allí parte de la evidencia inicial del caso (WFTV Channel 9)

El hallazgo que cambió la búsqueda

La familia de Vazquez-Escutia pidió ayuda cerca de 23 horas antes de que aparecieran las valijas. En la casa encontraron su teléfono, su billetera y sus llaves. También vieron manchas que parecían sangre en una reja exterior, tal y como consignó la declaración jurada citada por Fox News Digital.

Los familiares dijeron a los agentes que no veían al hombre desde hacía 3 días. También remarcaron que sus autos estaban en la entrada, con las puertas sin seguro, una situación que consideraron fuera de lo habitual.

La oficina del sheriff difundió entonces una alerta pública. En ese mensaje indicó que existía preocupación por el bienestar de Vazquez-Escutia, quien sufría pérdida de memoria.

PUBLICIDAD

Poco después, los agentes localizaron la primera valija detrás de un muro cercano. Las otras dos aparecieron a unos 122 metros, a lo largo de una carretera de la zona.

Los investigadores aseguraron que una de esas piezas de equipaje tenía una etiqueta con el nombre de la madre de Proano. También afirmaron que dentro de las otras valijas había lonas y más partes del cuerpo.

Espalda de una persona con camiseta negra de "Orange County Forensics Sheriff's Office", guantes negros, un objeto marrón en la mano, valla blanca y parte trasera de un coche
La aparición de tres piezas de equipaje en las inmediaciones de la casa modificó el rumbo de la búsqueda y llevó la pesquisa hacia un escenario criminal (WFTV Channel 9)

Quién era la víctima y quién es el acusado

Jorge Vazquez-Escutia, de 71 años, era el hombre cuya desaparición activó el operativo. Los reportes periodísticos lo describieron como el esposo de la madre del acusado y como un vecino conocido en su comunidad.

Una campaña de recaudación para afrontar los gastos funerarios, citada por Fox News Digital, describió a Vazquez-Escutia como “un hombre amable, gentil y generoso, siempre dispuesto a ayudar a vecinos, amigos y familiares”.

Cartel de persona desaparecida. Incluye foto de Jorge Vazquez Escutia, 71 años, masculino, hispano, pelo gris, 5 pies 8, 160 libras. Logotipo de Orange County Sheriff
Familiares y allegados recordaron a Jorge Vazquez-Escutia como un vecino cercano a su comunidad y con fuerte presencia en su entorno cotidiano (Orange County Sheriff's Office)

La acusación ubicó en el centro del caso a Jose Proano, de 44 años, hijastro de la víctima. De acuerdo con la declaración jurada reseñada por ClickOrlando, el hombre habló con detectives sobre una relación conflictiva con su padrastro.

Los investigadores dijeron que Proano creía que Vazquez-Escutia restringía su acceso a su madre. El expediente además señaló que la mujer padecía demencia.

El mismo documento indicó que el acusado mencionó padecer esquizofrenia. También sostuvo que escuchaba voces que lo llevaban a preocuparse por integrantes de su familia.

La policía afirmó que había registros de múltiples llamados al 911 hechos por Proano para pedir controles sobre su madre. La declaración jurada sostuvo que esas comunicaciones se acercaban a “un nivel de obsesión”, frase reproducida por ClickOrlando y otros medios locales.

Un hombre con camisa gris y pantalón azul está sentado con las manos esposadas en el asiento trasero de un coche blanco con la puerta abierta
Jose Proano, de 44 años, quedó bajo arresto mientras la fiscalía sostiene que existía un conflicto previo con el entorno familiar de la víctima (Orange County Sheriff's Office)

La cronología que reconstruyó la investigación

La secuencia comenzó antes de la denuncia por desaparición. Los agentes establecieron que Proano viajó desde North Port, a unos 241 kilómetros de Orlando, en los días previos al crimen.

La exesposa del acusado dijo a los investigadores que él había mostrado una conducta errática y que había lanzado amenazas contra ella. Ese testimonio figura en la declaración jurada citada por Fox News Digital.

La fiscalía sostiene que el hombre vigiló la casa de su madre y de su padrastro. La hipótesis se apoya en registros telefónicos, testimonios y un video de seguridad tomado por una cámara vecinal.

Las imágenes pasaron a ocupar un lugar central en el expediente. El video mostró a un hombre con ropa negra que saltó el muro trasero de la vivienda durante la mañana del 2 de agosto, el día posterior a la última vez en que la víctima fue vista con vida.

Horas más tarde, la misma persona volvió a aparecer en la parte trasera de la casa. La declaración jurada, tal y como citó Fox News Digital, indicó que en la grabación se la veía sacar valijas y colocar lo que parecía ser un brazo humano dentro de una de ellas.

Una furgoneta blanca con franjas verdes y la palabra 'FORENSICS' está estacionada frente a una casa residencial de dos pisos color rosa claro con césped
Registros telefónicos, testimonios y una cámara vecinal forman parte de la secuencia temporal que la acusación presentó en el expediente (WFTV Channel 9)

A las 4.28 de la tarde, la filmación registró a ese hombre cuando avanzaba por la entrada con 3 valijas. Los detectives remarcaron que parecían pesadas.

La causa sumó además testimonios de allegados a Proano. La declaración jurada indicó que algunos amigos se comunicaron con la familia de la víctima y dijeron que el acusado les había confesado el crimen. El mismo documento mencionó a otro testigo que afirmó haber recibido un llamado suyo para pedir ayuda.

Los investigadores también revisaron los registros del celular de Proano. Esos datos ubicaron su teléfono cerca de la vivienda al mismo tiempo que el hombre vestido de negro aparecía en la grabación, de acuerdo con lo publicado por Fox News Digital.

Durante su entrevista con la policía, Proano negó al principio ser la persona del video. Más tarde admitió que su teléfono sí había estado en la zona.

Las autoridades afirmaron además que encontraron en su cuerpo lesiones de tipo defensivo. Entre ellas mencionaron rasguños en manos y brazos, y una marca grande en la mejilla derecha.

Con esos elementos, los investigadores sostienen que el acusado mató a Vazquez-Escutia, distribuyó los restos en las valijas y las dejó cerca de White Road, en las inmediaciones de la vivienda familiar.

Un oficial de policía con gafas de sol y uniforme verde escolta a un hombre con camiseta gris y cabello desordenado. Fondo de pared clara
El acusado fue trasladado bajo custodia después de que un juez validara la causa probable para mantenerlo detenido sin derecho a fianza (Orange County Sheriff's Office)

Qué dice el expediente y qué falta probar

La causa transita una etapa inicial y varias de las pruebas todavía deberán ser debatidas ante la Justicia. Entre los puntos que el proceso deberá revisar figuran la autenticidad y el alcance del video, el peso de los testimonios incorporados al expediente y el valor probatorio de los registros telefónicos.

La defensa pública del acusado evitó pronunciarse sobre el fondo del caso. Fox News Digital citó a un representante que explicó que su cliente no le había dado autorización para hacer comentarios públicos.

Después del arresto, la Orange County Sheriff’s Office afirmó que no había otros sospechosos y descartó un riesgo adicional para la comunidad.

El expediente también incorporó un antecedente que podría tener impacto en el proceso. Documentos citados por medios locales indican que Proano debía recibir tratamiento de salud mental como parte de un acuerdo previo en otra causa penal.

Un furgón blanco Ford Transit con el logo del condado de Orange y la palabra "FORENSICS" en el lateral, con el número 7771 en el frente
La evidencia reunida hasta ahora deberá ser discutida en tribunales, con especial atención sobre el video, los testigos y los registros del celular (WFTV Channel 9)

El antecedente penal y la situación actual

En 2022, Proano afrontó cargos por delitos vinculados a un robo armado. Un acuerdo de culpabilidad redujo de forma drástica la pena que podía recibir, que en principio podía extenderse hasta 20 años, tal y como detalló Fox News Digital.

Después de ese acuerdo, quedó bajo libertad condicional hasta 2027. El nuevo arresto implicó una presunta violación de esas condiciones y reactivó aquel expediente anterior.

Tras su detención por el caso de Vazquez-Escutia, un juez ordenó que quedara retenido sin derecho a fianza en Orange County. Medios locales informaron que su próxima comparecencia judicial estaba prevista para los días posteriores a la audiencia inicial.

Mapa satelital del Departamento de Correccionales del Condado de Orange, con pin rojo, Interestatal Cuatro y lago Catherine
El caso dejó al acusado detenido sin posibilidad de fianza y volvió a poner bajo revisión su historial judicial (Google Earth)

El proceso recién empieza. La acusación ya fijó un recorrido, un motivo posible y una secuencia respaldada por evidencia preliminar. La defensa todavía no expuso una teoría pública del caso.

La causa sigue abierta en Florida. En el centro del expediente quedaron las 3 valijas localizadas cerca de la casa y la evidencia que, de acuerdo con los investigadores, vincula a Proano con la muerte de Vazquez-Escutia.

Temas Relacionados

HomicidioOrlandoFloridaRestos HumanosEstados UnidosHijastroAcusadoInvestigaciónPolicíaCrimenAntecedentesAudienciaDesapariciónDescuartizadoEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detienen a joven de 19 años acusado de robar 41 airbags de autos Honda en Hialeah: los daños superan los USD 100.000

Rayeem Shane Lawrence fue capturado el 15 de agosto en Miami-Dade y quedó bajo custodia tras la audiencia. La jueza Maria Espinosa Dennis estimó pérdidas por USD 102.500 y fijó una fianza superior a USD 111.000

Detienen a joven de 19 años acusado de robar 41 airbags de autos Honda en Hialeah: los daños superan los USD 100.000

Ferrari vendió su primer auto eléctrico por USD 40 millones en una subasta de California

El “Luce” se adjudicó en Monterey con un récord para un modelo nuevo bajo martillo, según organizadores, y la recaudación irá completa a la Fundación para financiar programas educativos

Ferrari vendió su primer auto eléctrico por USD 40 millones en una subasta de California

Estados Unidos avanza hacia un nuevo diálogo con Kim Jong-un mientras crecen las tensiones con Corea del Sur por Irán

El presidente Donald Trump afirmó que el dictador norcoreano ya respondió a sus contactos y calificó las conversaciones como “muy positivas”, sin revelar detalles sobre su contenido

Estados Unidos avanza hacia un nuevo diálogo con Kim Jong-un mientras crecen las tensiones con Corea del Sur por Irán

Juicio por el asesinato de Tupac Shakur, día 1: la fiscalía presentó al acusado como el autor intelectual del ataque

En Las Vegas, los fiscales sostuvieron que Duane Keith Davis coordinó la represalia por la golpiza a su sobrino y apuntaron a grabaciones, entrevistas y memorias de 2019, mientras la defensa remarcó falta de evidencia física

Juicio por el asesinato de Tupac Shakur, día 1: la fiscalía presentó al acusado como el autor intelectual del ataque

El petróleo volvió a superar los USD 90 por barril ante la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz

La falta de avances entre Estados Unidos e Irán para normalizar el tránsito por la estratégica vía marítima volvió a presionar al mercado energético

El petróleo volvió a superar los USD 90 por barril ante la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz

TECNO

Cómo eliminar anuncios, menús y distracciones en Google Chrome para leer artículos sin pausas  

Cómo eliminar anuncios, menús y distracciones en Google Chrome para leer artículos sin pausas  

Cada cuánto tiempo se deben limpiar el altavoz y el micrófono del celular

Estudio de la Universidad de Sídney alerta sobre el uso de gafas inteligentes para acosar mujeres

Apple tiene una configuración peligrosa si tienes iPhone: está desde el año 2020 y debes apagarla ya

Extensiones de Google Chrome falsas tienen actualizaciones que infectan computadoras con malware

ENTRETENIMIENTO

Kyle Chandler y Aaron Pierre explicaron cómo se prepararon para interpretar a Hal Jordan y John Stewart en Lanterns

Kyle Chandler y Aaron Pierre explicaron cómo se prepararon para interpretar a Hal Jordan y John Stewart en Lanterns

“Lo odié”, la confesión de Gillian Anderson sobre la fama que le dio Dana Scully en The X-Files

Vin Diesel confirma la fecha de rodaje de ‘Fast Forever’ y da los primeros detalles de la que será la última película de la saga

La actriz original de ‘Hércules’ quiere a Tom Holland y Zendaya en la película que prepara Disney: “El mundo lo necesita”

‘Spider-Man: Brand New Day’ iba a tener a un villano muy diferente, pero otra película de Marvel lo arruinó: “Nos llevó a otro perfecto”

MUNDO

Nuevo ataque de los rebeldes hutíes: lanzaron drones contra una refinería de Aramco en Arabia Saudita

Nuevo ataque de los rebeldes hutíes: lanzaron drones contra una refinería de Aramco en Arabia Saudita

Continúa la incertidumbre en Medio Oriente: Irán amenaza con nuevos ataques mientras EEUU descarta extender el alto el fuego

La agencia marítima británica informó que un proyectil impactó contra un buque frente a las costas de Omán

Erdogan instó a Trump a mantener el diálogo con Irán y ofreció el apoyo de Turquía para reducir las tensiones entre ambos países

Rusia amenazó a Reino Unido con “consecuencias” por el uso de drones británicos en ataques ucranianos contra territorio ruso