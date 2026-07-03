Los bañistas del 4 de julio se enfrentan al riesgo de contraer la bacteria carnívora en las playas de este estado de EE. UU.

Nueva York emitió una advertencia sanitaria antes del 4 de julio por la detección de Vibrio vulnificus en aguas costeras y salobres.

Miles de visitantes y residentes de Nueva York recibieron una advertencia sanitaria antes del feriado del 4 de julio por la detección de Vibrio vulnificus, una bacteria marina capaz de causar infecciones graves en humanos. El aviso fue emitido por autoridades locales y respaldado por organismos federales, previo al inicio de uno de los fines de semana con mayor afluencia a balnearios. El incremento de temperaturas en las aguas costeras eleva el riesgo de exposición.

Según información publicada por Newsweek y confirmada por los Southampton Town Trustees, la advertencia se dirige principalmente a personas con heridas abiertas, inmunodeficiencias o enfermedades crónicas, quienes deben extremar precauciones en ambientes marinos y salobres durante el verano. El reporte cita datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que monitorean la evolución de casos y el desplazamiento geográfico de la bacteria en la región.

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El hallazgo de Vibrio vulnificus en cuerpos de agua de Long Island, antes considerado poco habitual, se asocia con el calentamiento de las aguas costeras, según un estudio de la Universidad Stony Brook reportado por Newsweek. El fenómeno llama la atención de las autoridades por su potencial impacto en la salud pública, aunque no implica cierres masivos ni restricciones extraordinarias para el uso recreativo de las playas.

¿Qué es Vibrio vulnificus y por qué preocupa a las autoridades?

Vibrio vulnificus es una bacteria que reside de forma natural en aguas cálidas y salobres, especialmente en zonas donde confluyen el agua de mar y la dulce. De acuerdo con el CDC, la bacteria puede causar infecciones al entrar en contacto con heridas abiertas o al consumir mariscos crudos o poco cocidos, sobre todo ostras. El organismo advierte que los síntomas de infección incluyen enrojecimiento, inflamación, dolor intenso y, en casos graves, septicemia.

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El CDC señala que la tasa de mortalidad por infecciones de Vibrio vulnificus alcanza el 20%, y la progresión puede ser muy rápida. “Las infecciones pueden avanzar en cuestión de horas, por lo que la atención médica inmediata es fundamental”, indica el organismo en sus recomendaciones oficiales. Los grupos de riesgo comprenden personas con enfermedades hepáticas, diabetes, cáncer, VIH o en tratamiento inmunosupresor.

El aumento de la temperatura del agua en Long Island se asocia con la presencia de Vibrio vulnificus, según un estudio de la Universidad Stony Brook. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se transmite la bacteria Vibrio vulnificus?

La transmisión principal de Vibrio vulnificus ocurre por dos vías: el contacto directo de heridas abiertas con agua contaminada y la ingesta de mariscos crudos. El CDC detalla que las actividades como nadar, pescar, caminar en la playa o manipular mariscos pueden facilitar la entrada de la bacteria al organismo si existe alguna lesión cutánea.

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El consumo de ostras crudas representa otra vía de riesgo, ya que la bacteria se concentra en estos moluscos filtradores. “Recomendamos evitar la ingesta de mariscos crudos, especialmente ostras, en caso de pertenecer a un grupo vulnerable”, subraya el CDC. También se aconseja el uso de guantes para manipular mariscos y una exhaustiva higiene posterior.

¿Qué playas de Nueva York presentan mayor vigilancia por Vibrio vulnificus?

Las autoridades estatales y locales informaron que los hallazgos más recientes de Vibrio vulnificus se localizaron en cuerpos de agua salobre, como Mecox Bay, Sagaponack Pond y Georgica Pond, según el informe de la Universidad Stony Brook citado por Newsweek. Las playas más populares de Nueva York, incluyendo Jones Beach, Robert Moses State Park, Fire Island National Seashore, Coopers Beach, Main Beach (East Hampton), Long Beach y Orchard Beach, permanecen bajo monitoreo sanitario rutinario.

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El Departamento de Salud del Estado de Nueva York y los departamentos de salud de los condados costeros mantienen actualizaciones diarias sobre la calidad del agua, disponibles en sus portales web. No existen cierres preventivos por presencia de Vibrio vulnificus en playas oceánicas, aunque la vigilancia resulta más estricta en zonas de agua salobre y estuarios donde se detectaron concentraciones de la bacteria.

Vibrio vulnificus puede infectar a personas con heridas abiertas o tras el consumo de mariscos crudos, en especial ostras, de acuerdo con el CDC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué síntomas produce la infección por Vibrio vulnificus?

La infección por Vibrio vulnificus puede manifestarse con enrojecimiento, hinchazón, dolor intenso y decoloración en la zona de la herida. También pueden presentarse fiebre, escalofríos y presión arterial baja en caso de diseminación sistémica. Según el CDC, la bacteria puede desencadenar fascitis necrosante, una forma grave que requiere cirugía o amputación.

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El periodo de incubación es corto y los síntomas pueden aparecer en menos de 24 horas tras la exposición. “Ante fiebre, dolor fuerte o cambios en la piel después del contacto con agua de mar o la ingesta de mariscos, se debe acudir de inmediato a un centro de atención médica”, recomienda el CDC.

¿Qué medidas recomiendan los organismos de salud para prevenir la infección?

El CDC y los departamentos de salud estatales aconsejan evitar el contacto de heridas abiertas con agua de mar o salobre, cubrir lesiones con vendajes impermeables y lavar la zona tras la exposición. Se sugiere no consumir mariscos crudos, mantener una higiene adecuada al manipular productos del mar y utilizar guantes si se pertenece a un grupo de riesgo.

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“Si tiene algún tipo de raspón, corte o herida abierta, lo más seguro es mantenerse fuera del agua salobre”, recomendó el Mississippi State Department of Health, según cita Newsweek. Para quienes no puedan evitar el contacto, se recomienda cubrir bien la herida y lavar la piel con agua y jabón.

El CDC advirtió que las infecciones por Vibrio vulnificus pueden avanzar en pocas horas y alcanzar una mortalidad del 20% en los casos graves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Hay cierre de playas por Vibrio vulnificus en Nueva York?

No existen cierres masivos de playas en Nueva York por la detección de Vibrio vulnificus, según reportes oficiales y monitoreos realizados por el Departamento de Salud del Estado. Los cierres que han ocurrido en la ciudad y en otras áreas se deben a la presencia de otros tipos de bacterias (como enterococos), pero no a esta bacteria marina específica. Las playas de uso intensivo permanecen abiertas, bajo vigilancia sanitaria ordinaria.

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¿Qué dicen las autoridades sobre el riesgo y la situación actual?

El CDC y las autoridades estatales recalcan que la presencia de Vibrio vulnificus es un fenómeno natural en aguas cálidas y salobres. “No hay evidencia de contaminación ambiental ni emergencia de salud pública, pero existe un riesgo específico para personas vulnerables”, explicó el CDC en su última actualización.

El monitoreo sanitario continuará durante la temporada estival con análisis regulares y actualizaciones en los portales institucionales. Tanto residentes como turistas pueden consultar el estado del agua y eventuales restricciones antes de acudir a los balnearios.

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¿Cómo impacta la advertencia a bañistas y visitantes?

La advertencia afecta principalmente a personas con heridas abiertas, enfermedades crónicas o inmunodeficiencias, quienes deben extremar precauciones al practicar actividades acuáticas en Nueva York y zonas costeras aledañas. El público general puede seguir disfrutando de las playas, siempre que se mantenga informado a través de los canales oficiales y observe las recomendaciones preventivas.

El seguimiento sanitario y la información pública se mantendrán activos durante toda la temporada de alta concurrencia, reforzando el sistema de alertas y el acceso a recursos médicos en caso de infección.