Por qué tantos jubilados en EE. UU. tienen dinero en sus planes 401(k) pero temen gastarlo: errores comunes y qué hacer según expertos

Muchos estadounidenses llegan a la jubilación con ahorros en sus cuentas 401(k), pero temen quedarse sin fondos y postergan decisiones sobre el retiro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos estadounidenses llegan a la jubilación con ahorros para el retiro en sus cuentas 401(k), pero aun así dudan a la hora de usar ese dinero.

El temor a quedarse sin fondos, por vivir más de lo previsto o tomar una mala decisión financiera, persiste incluso después de décadas de aportes.

PUBLICIDAD

La inquietud convive con una ansiedad extendida sobre el futuro: el 60% de los ahorradores teme no estar destinando lo suficiente a su retiro, y una de cada cuatro personas mayores de 50 años duda de que pueda dejar de trabajar algún día.

El 401(k) es un plan de ahorro patrocinado por el empleador. Sus aportes suelen hacerse antes de impuestos y, en muchos casos, la empresa suma una contribución propia, lo que aumenta el ahorro acumulado. Para muchos trabajadores, ese aporte patronal representa una parte central del crecimiento de su saldo.

PUBLICIDAD

Otro de sus atractivos es que el dinero crece sin pagar impuestos hasta el retiro. Ese beneficio, combinado con la rentabilidad compuesta, puede multiplicar los fondos con el paso de los años.

Con un salario de USD 100.000, un aporte del 10%, una contribución patronal del 5% y un rendimiento del 5% durante 40 años, un 401(k) puede alcanzar USD 1,5 millones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plan también permite invertir en fondos índice, fondos mutuos y opciones más estables a medida que se acerca la jubilación.

Cómo puede crecer el ahorro en un 401(k)

El potencial del sistema se aprecia en un ejemplo concreto: con un salario de USD 100.000, un aporte anual del 10%, una contribución patronal del 5% y un rendimiento del 5% durante 40 años, el saldo puede llegar a USD 1,5 millones.

PUBLICIDAD

Ese esquema, de todos modos, exige planificación y paciencia. La fuente indicó que existe una penalización si el dinero se retira antes de los 65 años.

Errores que recortan el ahorro

Entre los errores más comunes figura no inscribirse a tiempo y dejar pasar el aporte del empleador. También influye reducir o suspender las contribuciones cuando suben los precios, surgen gastos imprevistos o aparece temor frente al futuro.

PUBLICIDAD

Esa decisión puede tener un efecto acumulativo: menos aportes hoy implican menos capital mañana y, además, menor crecimiento compuesto.

El 401(k) es un plan de ahorro para el retiro patrocinado por el empleador que combina aportes del trabajador y contribuciones patronales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro fallo frecuente es aumentar el consumo cuando mejora el salario, en lugar de elevar el ahorro. La misma lógica afecta a quienes no registran los pequeños gastos cotidianos, como entregas de comida, cafetería o suscripciones, y terminan desviando dinero que podría ir al retiro.

PUBLICIDAD

Las deudas también recortan margen. Mantener saldos en tarjetas de crédito con intereses de 21% a 23% limita la capacidad de ahorro y resta crecimiento al fondo acumulado.

A esa presión se suma la falta de un fondo de emergencia: cuando surge un imprevisto, retirar dinero del 401(k) no solo interrumpe el crecimiento compuesto, sino que además puede encarecer mucho la decisión.

PUBLICIDAD

Un retiro anticipado de USD 5.000 puede generar hasta USD 1.600 entre sanciones e impuestos. A eso se suma otro error habitual: gastar de forma impulsiva ingresos extra en vez de dirigirlos al ahorro o a la reducción de deudas.

Cómo ordenar los retiros

Para administrar mejor ese capital, la recomendación central es trazar un plan de retiros progresivos. Ese cálculo debe contemplar la longevidad, las necesidades reales de gasto y la conveniencia de no depender únicamente del 401(k).

PUBLICIDAD

El dinero del 401(k) crece sin pagar impuestos hasta la jubilación y puede invertirse en fondos índice, fondos mutuos y opciones más estables (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se aconseja usar las calculadoras de retiro de la Administración del Seguro Social (SSA) y del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Otra referencia habitual es la regla del 4%, que funciona como guía para estimar retiros anuales. La planificación puede fortalecerse si el jubilado diversifica sus ingresos con Seguro Social, pensiones y ahorros personales.

PUBLICIDAD

La revisión anual del plan y la consulta con asesores financieros certificados ayudan a ajustar decisiones ante cambios personales o económicos.

Llevar un registro de gastos y dejar por escrito qué hacer con ingresos inesperados también puede ordenar las finanzas: distribuir esos montos entre deudas, fondo de emergencia y ahorro permite usar con más criterio el dinero reunido durante toda una vida laboral.