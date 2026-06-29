Estados Unidos

Por qué tantos jubilados en EE. UU. tienen dinero en sus planes 401(k) pero temen gastarlo: errores comunes y qué hacer según expertos

Muchos estadounidenses alcanzan la jubilación con fondos suficientes, pero la incertidumbre y el temor a tomar malas decisiones les impiden aprovecharlos

Guardar
Adulto con gafas sentado en mesa de madera con papeles, calculadora, laptop con gráfico de barras ascendente y un sobre con la inscripción 401(k).
Muchos estadounidenses llegan a la jubilación con ahorros en sus cuentas 401(k), pero temen quedarse sin fondos y postergan decisiones sobre el retiro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos estadounidenses llegan a la jubilación con ahorros para el retiro en sus cuentas 401(k), pero aun así dudan a la hora de usar ese dinero.

El temor a quedarse sin fondos, por vivir más de lo previsto o tomar una mala decisión financiera, persiste incluso después de décadas de aportes.

PUBLICIDAD

La inquietud convive con una ansiedad extendida sobre el futuro: el 60% de los ahorradores teme no estar destinando lo suficiente a su retiro, y una de cada cuatro personas mayores de 50 años duda de que pueda dejar de trabajar algún día.

El 401(k) es un plan de ahorro patrocinado por el empleador. Sus aportes suelen hacerse antes de impuestos y, en muchos casos, la empresa suma una contribución propia, lo que aumenta el ahorro acumulado. Para muchos trabajadores, ese aporte patronal representa una parte central del crecimiento de su saldo.

PUBLICIDAD

Otro de sus atractivos es que el dinero crece sin pagar impuestos hasta el retiro. Ese beneficio, combinado con la rentabilidad compuesta, puede multiplicar los fondos con el paso de los años.

Un hombre de cabello canoso, vestido con ropa sencilla, sentado en la mesa de un comedor con una pila de facturas y una calculadora, mostrando confusión.
Con un salario de USD 100.000, un aporte del 10%, una contribución patronal del 5% y un rendimiento del 5% durante 40 años, un 401(k) puede alcanzar USD 1,5 millones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plan también permite invertir en fondos índice, fondos mutuos y opciones más estables a medida que se acerca la jubilación.

Cómo puede crecer el ahorro en un 401(k)

El potencial del sistema se aprecia en un ejemplo concreto: con un salario de USD 100.000, un aporte anual del 10%, una contribución patronal del 5% y un rendimiento del 5% durante 40 años, el saldo puede llegar a USD 1,5 millones.

Ese esquema, de todos modos, exige planificación y paciencia. La fuente indicó que existe una penalización si el dinero se retira antes de los 65 años.

Errores que recortan el ahorro

Entre los errores más comunes figura no inscribirse a tiempo y dejar pasar el aporte del empleador. También influye reducir o suspender las contribuciones cuando suben los precios, surgen gastos imprevistos o aparece temor frente al futuro.

Esa decisión puede tener un efecto acumulativo: menos aportes hoy implican menos capital mañana y, además, menor crecimiento compuesto.

Una mano coloca una moneda dorada en un frasco de vidrio etiquetado 401(k) sobre un escritorio, junto a papeles, una calculadora y una planta en otro frasco.
El 401(k) es un plan de ahorro para el retiro patrocinado por el empleador que combina aportes del trabajador y contribuciones patronales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro fallo frecuente es aumentar el consumo cuando mejora el salario, en lugar de elevar el ahorro. La misma lógica afecta a quienes no registran los pequeños gastos cotidianos, como entregas de comida, cafetería o suscripciones, y terminan desviando dinero que podría ir al retiro.

Las deudas también recortan margen. Mantener saldos en tarjetas de crédito con intereses de 21% a 23% limita la capacidad de ahorro y resta crecimiento al fondo acumulado.

A esa presión se suma la falta de un fondo de emergencia: cuando surge un imprevisto, retirar dinero del 401(k) no solo interrumpe el crecimiento compuesto, sino que además puede encarecer mucho la decisión.

Un retiro anticipado de USD 5.000 puede generar hasta USD 1.600 entre sanciones e impuestos. A eso se suma otro error habitual: gastar de forma impulsiva ingresos extra en vez de dirigirlos al ahorro o a la reducción de deudas.

Cómo ordenar los retiros

Para administrar mejor ese capital, la recomendación central es trazar un plan de retiros progresivos. Ese cálculo debe contemplar la longevidad, las necesidades reales de gasto y la conveniencia de no depender únicamente del 401(k).

Escritorio con papeles financieros dispersos, varias tarjetas de crédito, calculadora con números rojos, sobre 401(k), taza de café y manos adultas en gesto de preocupación.
El dinero del 401(k) crece sin pagar impuestos hasta la jubilación y puede invertirse en fondos índice, fondos mutuos y opciones más estables (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se aconseja usar las calculadoras de retiro de la Administración del Seguro Social (SSA) y del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Otra referencia habitual es la regla del 4%, que funciona como guía para estimar retiros anuales. La planificación puede fortalecerse si el jubilado diversifica sus ingresos con Seguro Social, pensiones y ahorros personales.

La revisión anual del plan y la consulta con asesores financieros certificados ayudan a ajustar decisiones ante cambios personales o económicos.

Llevar un registro de gastos y dejar por escrito qué hacer con ingresos inesperados también puede ordenar las finanzas: distribuir esos montos entre deudas, fondo de emergencia y ahorro permite usar con más criterio el dinero reunido durante toda una vida laboral.

Temas Relacionados

JubilaciónAhorroFinanzas PersonalesSeguro SocialEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Corte Suprema de EEUU resguardó la autonomía de la Reserva Federal y bloqueó el despido de su gobernadora

El tribunal otorgó a Donald Trump un poder sin precedentes para remover a voluntad a los jefes de los organismos reguladores, pero excluyó al banco central en una votación de 5-4

La Corte Suprema de EEUU resguardó la autonomía de la Reserva Federal y bloqueó el despido de su gobernadora

La policía de Florida detuvo a un sospechoso por el tiroteo ocurrido en Broward: un hombre y su hija resultaron heridos

El acusado de efectuar disparos es Ralph N-Kosi Blue III, quien fue capturado en una jurisdicción vecina tras un operativo con el sheriff del lugar por la balacera del sábado

La policía de Florida detuvo a un sospechoso por el tiroteo ocurrido en Broward: un hombre y su hija resultaron heridos

Estados Unidos intensifica el despliegue de ayuda militar y humanitaria en Venezuela tras los terremotos

La llegada de recursos estadounidenses y la coordinación con organismos internacionales amplían la asistencia sobre el terreno, mientras equipos de rescate y fuerzas armadas apoyan las operaciones de emergencia en las zonas afectadas

Estados Unidos intensifica el despliegue de ayuda militar y humanitaria en Venezuela tras los terremotos

El hallazgo de 117 perros enterrados sacude a California: la policía asegura que la investigación recién empieza

La causa se originó por denuncias de crueldad animal y presunto fraude contra un centro de rescate. Los agentes encontraron decenas de cadáveres en el predio y ahora buscan determinar cuántos animales murieron, cómo ocurrió y si hubo otros delitos

El hallazgo de 117 perros enterrados sacude a California: la policía asegura que la investigación recién empieza

El acusado Luigi Mangione vuelve a un tribunal federal de Nueva York para una audiencia previa al juicio

La sesión, prevista para las 11:30 horas locales, revisará el cuestionario para candidatos a integrar el panel y el cronograma del proceso en la causa que se tramita en paralelo a un expediente local por el asesinato de Brian Thompson

El acusado Luigi Mangione vuelve a un tribunal federal de Nueva York para una audiencia previa al juicio

TECNO

Meccha Chameleon, el juego japonés del escondite, rompe récords en Steam con 10 millones de ventas

Meccha Chameleon, el juego japonés del escondite, rompe récords en Steam con 10 millones de ventas

El manual esencial para entender y sacar partido a cada conector de tu televisor moderno

Partidos hoy Mundial 2026: por qué no ver Brasil vs. Japón y Alemania vs. Paraguay en Tarjeta roja y Roja directa

Por qué la alerta de sismos de Google no sirve en iPhone: qué alternativas existen

WhatsApp se renueva 100% ya no debes dar tu número personal ahora solo tu nombre y es exclusivo

ENTRETENIMIENTO

La novia de Oliver Tree le dedica un emotivo mensaje el día que habría cumplido 33 años

La novia de Oliver Tree le dedica un emotivo mensaje el día que habría cumplido 33 años

La filosofía de John Cena: por qué pensar en la muerte cambió su forma de vivir, actuar y despedirse de la WWE

Dua Lipa no deja nada a la imaginación en las fotos más recientes de su luna de miel

Daveigh Chase, protagonista de ‘El Aro’, padecía de SIDA: la causa de muerte oficial ha sido revelada

La exesposa de Lionel Richie habló sobre el estado de salud del cantante tras la emergencia médica que paralizó su gira

MUNDO

La Unión Europea y China acuerdan mantener el diálogo comercial hasta octubre

La Unión Europea y China acuerdan mantener el diálogo comercial hasta octubre

El jefe de espías de Polonia advirtió que la agresión rusa es real y que deben operar como si la guerra fuera próxima

El corredor omaní del Estrecho de Ormuz queda paralizado tras dos ataques a buques en tres días

Wall Street y el petróleo suben tras una nueva tregua entre EEUU e Irán y el fallo sobre la Reserva Federal

Plaga de peces globo en Creta: pescadores exigen subsidios y científicos buscan neutralizar la toxina