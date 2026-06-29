El Dow Jones cerró en un máximo histórico tras un repunte general en Wall Street

Fotografía de archivo de una sesión en Wall Street. EFE/Sarah Yenesel

Las bolsas estadounidenses cerraron el lunes con subidas generalizadas, con el Dow Jones marcando un máximo histórico al cierre, impulsadas por el alivio ante las tensiones entre Estados Unidos e Irán y el repunte de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial. El S&P 500 rompió además una racha de cinco jornadas consecutivas a la baja.

Según datos preliminares, el S&P 500 avanzó 86,41 puntos, un 1,2 %, hasta los 7.440,43 enteros, mientras que el Nasdaq Composite sumó 522,53 puntos, un 2,1 %, para cerrar en 25.820,14. El Dow Jones Industrial Average (DJIA) ganó 306,63 puntos, equivalentes a un 0,6 %, y quedó en 52.182,74.

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“El hecho de que se produjeran hostilidades entre Estados Unidos e Irán durante el fin de semana realmente no tuvo un efecto negativo en el mercado”, afirmó Peter Cardillo, economista jefe de mercados de Spartan Capital Securities, en declaraciones recogidas por Reuters. “El mercado mira hacia el futuro y se prepara para la temporada de resultados, que ya no está tan lejos”, añadió. La mayoría de las empresas del S&P 500 tiene previsto comenzar a publicar sus cifras del segundo trimestre a partir de mediados de julio.

El alivio geopolítico llegó después de que ataques en el Golfo Pérsico durante el fin de semana amenazaran con hacer fracasar el frágil proceso de paz. Estados Unidos e Irán anunciaron por separado el lunes el envío de delegaciones a Qatar durante la semana, aunque Teherán insistió en que no ha acordado reunirse con Washington “a ningún nivel”. El 17 de junio, ambas partes habían firmado un memorándum de entendimiento para poner fin a cuatro meses de conflicto, con el compromiso de cesar las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz.

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El sector tecnológico concentró algunas de las alzas más pronunciadas. Samsung Electronics y SK Hynix anunciaron una inversión conjunta de aproximadamente USD 518.000 millones en un nuevo polo de fabricación de semiconductores en Corea del Sur, con el objetivo de aprovechar la demanda creciente de chips para inteligencia artificial. El anuncio impulsó a varios valores del ecosistema de IA.

FOTO DE ARCHIVO: Los operadores trabajan en la sala de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, 22 de junio de 2026. REUTERS/Brendan McDermid/Archivo

Applied Materials, cuyo equipamiento es utilizado en la producción de semiconductores, avanzó un 10,8 % y acumuló así una ganancia superior al 170 % en lo que va del año. Nvidia, el mayor valor de Wall Street con una capitalización que supera los USD 4,7 billones, subió un 1,3 % y fue uno de los principales motores del avance del S&P 500. Las acciones ligadas a la inteligencia artificial han atravesado semanas de alta volatilidad ante la preocupación de que sus beneficios no puedan sostener las valoraciones alcanzadas.

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SpaceX cerró con una subida del 7,2 % tras el anuncio del Nasdaq de que la compañía de Elon Musk se incorporará al índice Nasdaq 100 antes del inicio de la sesión del 7 de julio, lo que obligará a los fondos que replican ese índice a adquirir el título. La empresa, que debutó en el Nasdaq a principios de mes, ya supera una valoración de USD 2 billones. Alphabet, matriz de Google, cerró al alza en su primera jornada como componente del DJIA.

Comcast avanzó un 4,5 % después de anunciar que escindirá su división de medios NBCUniversal y la plataforma Sky de su negocio de banda ancha y telefonía móvil mediante una operación libre de impuestos. La acción acumulaba una pérdida del 17,3 % en el año hasta ese momento. En sentido contrario, Verizon Communications cayó un 5,2 % tras anunciar el pago de USD 625 millones como parte de un acuerdo para fusionar su negocio de conectividad internacional con subsidiarias del grupo británico BT Group en una empresa conjunta.

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Las ganancias en renta variable se produjeron a pesar de un repunte en el precio del crudo. El barril de Brent, referencia internacional, subió un 1,8 % hasta USD 73,91, por encima del nivel previo al inicio del conflicto con Irán. El crudo de referencia estadounidense para entrega en agosto avanzó un 2,2 % hasta USD 70,75 por barril.

Operadores de futuros y opciones trabajan en la sala de negociación de la Bolsa de Nueva York (NYSE American, AMEX) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 24 de junio de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

La esperanza de que una resolución del conflicto permita el tránsito libre de petroleros por el estrecho de Ormuz mantiene viva la expectativa de una moderación en los precios energéticos. Una caída sostenida del petróleo aliviaría la presión inflacionaria y daría margen a la Reserva Federal y otros bancos centrales para mantener o reducir las tasas de interés. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años bajó levemente hasta el 4,37 %, desde el 4,38 % del viernes y el 4,56 % registrado a principios de mes.

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En los mercados internacionales, las bolsas europeas cerraron con caídas moderadas tras una sesión mixta en Asia. Hong Kong avanzó un 1,6 % y Shanghái un 1,2 %, mientras que el índice Kospi de Corea del Sur retrocedió un 0,2 %.