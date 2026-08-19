Miami reabrirá la revisión patrimonial de una iglesia histórica ante el proyecto de una torre de lujo

La corte de apelaciones de Miami ordenó reabrir la revisión patrimonial de la First Presbyterian Church por el proyecto 619 Brickell (NBC6)

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La autoridades de Miami todavía no confirmaron públicamente si apelarán el fallo que ordenó reabrir la discusión sobre la protección histórica de una parte de la First Presbyterian Church (Primera Iglesia Presbiteriana). Esa decisión volvió a incorporar a los vecinos de la torre lindera Icon Brickell 2 en un expediente clave para el proyecto urbanístico 619 Brickell.

La resolución de la corte de apelaciones anuló decisiones previas que habían excluido a los residentes del proceso y dispuso una nueva audiencia sobre la redesignación del predio.

Según informaron NBC South Florida y Miami Today, el litigio no frena por ahora la torre residencial de 75 pisos prevista junto al templo, pero sí reabre el debate sobre qué sectores del terreno deben conservar protección patrimonial.

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De este modo, la disputa se concentra en si una parte del terreno de la iglesia debe seguir bajo resguardo patrimonial o quedar liberada para una nueva etapa constructiva. Es así que, se obliga a repetir la instancia administrativa en la que se aprobó retirar de la designación histórica un edificio educativo y un estacionamiento ubicados en la parte trasera del lote.

La disputa en Miami se centra en si el edificio educativo y el estacionamiento de la iglesia deben conservar protección histórica (Google Earth)

Los jueces entendieron que la asociación del condominio tenía derecho a intervenir porque su propiedad está a menos de 152 metros (500 pies) del sitio, y porque pudo acreditar perjuicios distintos a los del público general.

Esa participación permitiría presentar pruebas, interrogar testigos y formular objeciones durante la audiencia municipal que deberá repetirse, aún sin fecha confirmada. Si bien frenar por completo el proyecto 619 Brickell es sumamente difícil, la participación vecinal podría retrasar la obra, forzar modificaciones en el diseño o bloquear la demolición de ciertas estructuras.

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Qué resolvió la corte y por qué favoreció a los vecinos

El caso surgió después de que la iglesia solicitara modificar la protección histórica de una porción de su terreno. Miami Today detalló que el pedido fue presentado el 6 de julio de 2023 y buscó excluir del resguardo patrimonial para una porción de 1,2 hectáreas del terreno.

En audiencias celebradas en julio y diciembre de 2024, la junta de preservación histórica de la ciudad trató esa solicitud. Fue ahí cuando Alan Barson, director de la asociación IconBrickell Condominium No. Two Association, pidió estatus de interviniente en nombre de los residentes. Ese planteo fue rechazado por votación 5 a 3, y luego la junta aprobó por unanimidad el cambio en la designación.

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La comisión de la ciudad ratificó esa postura en abril de 2025, al sostener que la asociación no tenía legitimación suficiente. La corte de apelaciones revocó ese criterio y concluyó que tanto la junta como la comisión negaron a los vecinos el debido proceso al impedirles intervenir en una discusión que podía afectar de forma concreta su entorno inmediato.

Según NBC South Florida, los residentes sostienen desde hace más de dos años que nunca tuvieron una oportunidad real de expresar objeciones por ruido, tránsito, densidad y efectos de la construcción. John Pizzo, uno de los vecinos, explicó en ese medio que el reclamo consistía en algo básico: “Solo queríamos ser escuchados como vecinos”.

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El fallo anuló decisiones previas y dispuso una nueva audiencia con participación de los vecinos de Icon Brickell 2 (NBC6)

El proyecto de 619 Brickell y valor histórico del predio

La First Presbyterian Church fue declarada sitio histórico por la Ciudad de Miami en 2003. El Miami Today recordó que la congregación remonta sus orígenes a 1896 y que el actual santuario de estilo Mediterranean Revival fue construido en 1949 en el 609 de Brickell Avenue. La protección alcanzó al templo, al edificio educativo y al estacionamiento posterior.

La modificación aprobada en 2024 redujo esa cobertura al santuario principal y dejó fuera las áreas consideradas no contribuyentes. Esa redefinición era relevante para el desarrollo porque habilitaba el análisis urbanístico de la porción trasera del terreno para una nueva construcción, mientras el edificio religioso principal conservaba su protección.

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Los vecinos de Brickell afirman que el proyecto 619 Brickell puede generar ruido, tránsito, polvo, escombros y efectos sobre Brickell Park (ArX Creative)

Ese nuevo emprendimiento es 619 Brickell, una torre residencial de 75 pisos y 296 unidades que se levantaría en el sector frente al agua.

Los materiales comerciales ubican las viviendas en superficies de entre 108 a 513 metros cuadrados (equivalentes a 1.160 y 5.526 pies cuadrados), con precios de lanzamiento desde USD 3 millones hasta USD 60 millones. El plan también contempla más de 8.300 metros cuadrados de amenidades.

El desarrollo 619 Brickell prevé una torre residencial de 75 pisos y 296 unidades junto al templo en Brickell Avenue (Miami Residential Group)

Qué argumentan las partes sobre el impacto del desarrollo

Los vecinos de Icon Brickell 2, ubicado a unos 50 metros de la iglesia, alegan que el proyecto podría traducirse en ruido, polvo, escombros, mayor contaminación y cambios sobre Brickell Park, una franja de tierra que separa ambas propiedades. También sostienen que podría haber efectos sobre la circulación y sobre el valor de sus unidades.

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John Cora, vecino del lugar, afirmó que quienes viven al lado del predio serán alcanzados por la construcción, la congestión y el aumento de personas en el sector, sin haber tenido ocasión de presentar esas preocupaciones ante las autoridades.

Mientras que Aaron Brill, otro residente citado por NBC South Florida, reclamó “la oportunidad de tener voz y voto en la mesa” para discutir las implicancias del proyecto.

Del otro lado, la iglesia y 13th Floor Investments sostuvieron que el fallo es de carácter procedimental y que no altera los planes de 619 Brickell, construcción que todavía no comenzó. Según esa posición, la sentencia sólo ordena repetir una audiencia pública con participación vecinal y no invalida ni las aprobaciones urbanísticas ni la viabilidad general del desarrollo.

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Esa misma declaración remarcó que el proyecto no requiere exenciones, rezonificación ni dispensas especiales, y afirmó que hasta ahora ningún tribunal ni organismo determinó que el estacionamiento o el edificio educativo posterior tengan valor histórico. También indicó que el santuario de 1949 será preservado y restaurado.

La First Presbyterian Church fue declarada sitio histórico en 2003 y su santuario de 1949 mantiene la protección patrimonial (Florida Memory)

Qué puede pasar ahora en el expediente

La resolución judicial anuló los actos administrativos que habían aprobado el cambio en la designación patrimonial y devolvió el expediente a la ciudad para nuevas actuaciones. Eso implica que la Historic and Environmental Preservation Board deberá volver a tratar el caso con participación formal de la asociación vecinal.

La corte no resolvió si el edificio educativo y el estacionamiento deben seguir protegidos, ni si la torre debe construirse o no. Miami Today precisó que el tribunal tampoco definió si la torre residencial colinda de manera directa con el predio de la iglesia, ya que basó su decisión en la regla municipal aplicable a propiedades ubicadas dentro de un radio de 500 pies (152 metros).

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La iglesia y 13th Floor Investments sostienen que el fallo no frena la torre de lujo y solo obliga a repetir una audiencia pública (University of South Florida)

Por su parte, el abogado de Icon Brickell 2 indicó que la ciudad y la iglesia tenían plazo hasta el lunes posterior al fallo para apelar. Hasta el 19 de agosto, la Ciudad de Miami no confirmó de forma pública si buscaría una revisión adicional del pronunciamiento judicial.