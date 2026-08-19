Maryland bajo alerta por ataques de castores: una niña fue mordida y crece la preocupación por la rabia

La agresión a una menor de 10 años volvió a encender las alertas en Maryland, donde ya se habían registrado otros episodios recientes con fauna silvestre (USFWS)

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Las autoridades de Maryland cerraron parte de Seneca Creek State Park después de que una niña de 10 años sufriera un ataque de castor en una zona de agua del parque, en un nuevo episodio que volvió a poner bajo revisión el comportamiento de estos animales en espacios recreativos del estado.

El hecho ocurrió el jueves por la tarde en el condado de Montgomery. La menor participaba de una actividad grupal cuando el animal la mordió y los consejeros del campamento intervinieron para apartarlo antes de que escapara hacia el agua, informó Fox News con base en datos del Departamento de Recursos Naturales de Maryland.

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La víctima sufrió tres laceraciones en la parte superior de una pierna. Sus familiares la trasladaron al Suburban Hospital, en Bethesda, para recibir atención médica. Las autoridades indicaron que no hubo otras personas heridas.

La niña recibió atención médica en un centro asistencial de Bethesda después de sufrir heridas en una pierna durante el episodio reportado en el parque (Suburban Hospital)

El área quedó cerrada mientras buscan al animal

Tras el ataque, el Departamento de Recursos Naturales de Maryland dispuso el cierre del sector donde ocurrió el episodio. La medida alcanzó un tramo de cerca de 1,6 kilómetros de senderos y accesos al río, en las inmediaciones de Berryville Road y cerca del río Potomac, tal y como detalló Fox News.

La dependencia estatal informó que equipos de vida silvestre intentan localizar al castor para establecer si presenta signos de infección. En paralelo, otro grupo que navegaba en canoa por la misma zona reportó que un ejemplar intentó embestir una de las embarcaciones, aunque no hubo lesionados.

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El organismo aclaró que otras áreas de Seneca Creek State Park, entre ellas la zona del lago sobre Clopper Road en Gaithersburg, continúan abiertas al público. El cierre alcanza solo el punto del ataque y los accesos cercanos.

El incidente ocurrió en una zona de agua de este parque del condado de Montgomery, donde las autoridades limitaron el acceso mientras intentan localizar al animal (Departamento de Recursos Naturales de Maryland)

Dos ataques anteriores terminaron con castores rabiosos

El caso de la niña se conoció después de otros dos ataques registrados en Cunningham Falls State Park, en el condado de Frederick, a más de 58 kilómetros de distancia.

En esos episodios, dos castores capturados por la policía de recursos naturales fueron sacrificados y luego analizados. Los dos dieron positivo de rabia, afirmó Fox News.

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El primero de esos hechos afectó a un adolescente de 13 años que nadaba en el parque el 26 de julio. El segundo ocurrió el 5 de agosto, cuando un pescador de 19 años recibió una mordida en un tobillo en el área de uso diurno conocida como South Beach.

Los antecedentes más cercanos se registraron en otro parque estatal, donde análisis posteriores confirmaron infección en los ejemplares involucrados (USFWS)

Ese joven se presentó por sus propios medios en el Meritus Medical Center, en Hagerstown, donde recibió tratamiento por exposición a la rabia y una vacuna antitetánica, de acuerdo con la información difundida por el medio estadounidense.

Después del segundo episodio, el servicio de parques de Maryland cerró el área de uso diurno de Houck, la rampa para botes adyacente y el sector de Big Hunting Creek que se encuentra por encima del lago.

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La decisión buscó facilitar la investigación y limitar el contacto entre personas y fauna silvestre.

El joven atacado a comienzos de agosto fue asistido en este hospital de Hagerstown, donde recibió tratamiento preventivo tras la mordedura (Meritus Medical Center)

Las autoridades descartan una relación directa entre los casos

Pese a la seguidilla de incidentes, el Departamento de Recursos Naturales de Maryland sostuvo que el ataque en Seneca Creek no se considera vinculado con los casos de Cunningham Falls.

El organismo argumentó que existe una distancia considerable entre ambos parques y remarcó que el rango de movimiento de los castores no respalda, por ahora, una conexión directa.

Los organismos estatales sostienen que la distancia entre los parques y el comportamiento habitual de la especie no permiten establecer, por ahora, un vínculo entre los episodios (National Park Service)

La agencia también aseguró que los datos sanitarios disponibles no muestran indicios de un brote ni en el condado de Frederick ni en el de Montgomery.

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Antes de los hechos de este año, los últimos casos confirmados de mordeduras de castores rabiosos en Maryland se habían registrado en 2021 y 2015.

Como medida de prevención, la dependencia recomendó mantener una distancia mínima de 23 metros de los castores en estado salvaje.