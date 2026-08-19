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Hallan 69 animales vivos ocultos en un auto y destapan una causa por tráfico en la frontera entre México y Estados Unidos

El arresto en un cruce clave entre ambos países dejó al descubierto una pesquisa de 18 meses sobre comercio clandestino de fauna exótica y ejemplares bajo protección

Pequeño caimán sostenido por una mano enguantada, varias serpientes verdes en recipiente blanco, y dos tortugas de caparazón marrón y amarillo
Agentes federales detectaron decenas de reptiles y otras especies en un vehículo interceptado en el cruce de San Ysidro, en la frontera entre México y Estados Unidos (United States Department of Justice)
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En uno de los bultos ocultos detrás del asiento trasero de un Volkswagen había algo que todavía se movía. La revisión, realizada en el cruce fronterizo de San Ysidro, permitió descubrir 69 animales vivos escondidos en un compartimento del vehículo, entre ellos víboras venenosas, caimanes y un cocodrilo bebé.

El caso, reconstruido por Fox News a partir de información de la Fiscalía federal del Distrito Sur de California y del Departamento de Justicia de Estados Unidos, derivó en la detención de una mujer de Tijuana y reactivó una causa por tráfico de fauna silvestre en la frontera con México.

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Una cría de caimán o cocodrilo de piel oscura y amarilla enrollada sobre un paño gris; en la parte superior izquierda se ve una mano con guante azul
Tres caimanes formaban parte del cargamento hallado por las autoridades estadounidenses; los ejemplares murieron antes de recibir atención veterinaria (United States Department of Justice)

La acusada fue identificada como Georgina Bribiesca Chavez, de 66 años. Las autoridades la arrestaron el 10 de agosto cuando intentaba ingresar a territorio estadounidense.

Frente a un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), aseguró que no tenía nada para declarar.

La secuencia tomó otro rumbo cuando los oficiales revisaron sus antecedentes. Allí apareció una orden de arresto pendiente vinculada a una investigación federal. Los agentes secuestraron el Volkswagen, pero el hallazgo central apareció recién a la mañana siguiente.

Mujer camina con caja naranja y bolso negro junto a auto rojo con matrícula mexicana. Se ve un cartel de Tesla al fondo
La acusada, una mujer de 66 años residente en Tijuana, enfrenta cargos federales en una causa por presunto comercio ilegal de fauna silvestre (United States Department of Justice)

Un compartimento oculto y fundas cerradas con cinta

La inspección completa del auto expuso un espacio de fábrica adaptado para ocultar carga, detalló Fox News. Dentro de ese sector había varias fundas de almohada cerradas con nudos y selladas con cinta adhesiva.

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Uno de esos bultos se movía. Esa señal alertó a los agentes, que trasladaron las bolsas al Zoológico de San Diego para una revisión especializada. Allí apareció el detalle del cargamento: 60 lagartijas abronia, cuatro víboras venenosas de palma con manchas amarillas, tres caimanes, un cocodrilo bebé y una serpiente índigo.

Los fiscales afirmaron que la mujer nunca informó que transportaba animales y que los ejemplares permanecieron dentro del auto durante casi 24 horas bajo el calor de agosto. Los tres caimanes murieron antes de recibir atención.

El resto de los animales permanecía estable la semana pasada y seguía bajo cuidado del zoológico, indicó el reporte. Ese dato quedó incorporado al expediente abierto en la Justicia federal.

Un hombre con uniforme negro y morado atiende a una mujer con camiseta blanca y falda azul en un mostrador de servicio con un logo de FedEx
La revisión del vehículo expuso un espacio adaptado detrás del asiento trasero, donde los animales estaban ocultos dentro de bolsas anudadas y selladas (United States Department of Justice)

La pesquisa avanzó durante 18 meses

La causa fue el resultado de una pesquisa encubierta de aproximadamente 18 meses a cargo del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, afirmó la Fiscalía. El foco de ese trabajo estuvo puesto en una presunta red dedicada al comercio de especies exóticas entre México y Estados Unidos.

Los investigadores también señalaron a Salvador Pelayo, de 28 años y residente de Chula Vista, como presunto socio de Chavez. Pelayo fue arrestado en julio y también se declaró inocente, indicó Fox News. La acusación sostiene que ambos habrían operado juntos desde 2023 y que obtuvieron decenas de miles de dólares por esas maniobras.

Uno de los episodios bajo análisis ocurrió en marzo de 2025. En esa oportunidad, Chavez entregó cuatro tortugas de caja mexicanas protegidas a un agente encubierto a cambio de USD 2.600 dólares en efectivo, indicó la acusación federal. Los fiscales agregaron que esos ejemplares murieron después de su traslado al Zoológico de Oakland.

Pelayo enfrenta además una acusación separada por haber utilizado el alias “Jose Lopez” para despachar cuatro tortugas protegidas mexicanas y de Yucatán a un agente encubierto en Nueva York, afirmó la Fiscalía.

Dos tortugas con caparazones oscuros dentro de una caja de cartón. Una de las tortugas exhibe manchas rojas en sus patas
Parte del expediente judicial también menciona operaciones previas con tortugas protegidas que, de acuerdo con los fiscales, fueron vendidas durante maniobras bajo vigilancia (United States Department of Justice)

Los cargos y la posible pena

Chavez se declaró inocente del cargo federal por tráfico de fauna y quedó detenida sin derecho a fianza.

Pelayo adoptó la misma postura ante la Justicia. Ambos enfrentan cargos bajo la Lacey Act, una norma de Estados Unidos que sanciona el comercio ilegal de vida silvestre. Esa figura prevé una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de hasta USD 250.000.

La pesquisa sigue en manos de la Oficina de Aplicación de la Ley del Servicio de Pesca y Vida Silvestre, con apoyo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California.

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