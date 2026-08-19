Acusan a un empresario de Georgia por un presunto fraude bancario de 24 millones de dólares

Thomas Mwangi quedó acusado en Georgia por un presunto fraude bancario y electrónico de 24 millones de dólares (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un empresario de Georgia quedó acusado en una causa federal que lo señala por un presunto fraude bancario y electrónico por 24 millones de dólares, en una investigación centrada en la obtención de préstamos mediante documentación financiera adulterada y registros falsificados. La imputación alcanza a Thomas Mwangi, de 48 años, expropietario de la firma manufacturera CAMaster, con sede en Cartersville, tal y como informaron CBS Atlanta y la Fiscalía federal del Distrito Norte de Georgia.

De acuerdo con esas fuentes, Mwangi compareció ante la Justicia el 10 de agosto, luego de que un gran jurado federal lo acusara de dos cargos de fraude bancario y 13 cargos de fraude electrónico. El caso se vincula con gestiones realizadas en 2023 para obtener financiamiento destinado a la compra de dos compañías en Texas.

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La acusación sostiene que el empresario presentó ante First Financial Bank información falsa sobre su capacidad financiera y sobre los activos que supuestamente ofrecía como garantía. La causa, difundida por CBS Atlanta a partir del comunicado oficial, indica que el banco concedió los préstamos tras recibir esos documentos.

Qué dice la acusación federal

La acusación federal sostiene que el empresario obtuvo préstamos para comprar dos compañías en Texas con documentos falsificados y estados financieros adulterados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La versión de los fiscales afirma que Thomas Mwangi aseguró disponer de millones de dólares en activos para respaldar la operación crediticia. Entre los puntos más sensibles del expediente aparece una maniobra que, de acuerdo con la Fiscalía, buscó mostrar una posición patrimonial mucho más sólida que la real.

En uno de los episodios descritos en la causa, el empresario habría modificado un extracto de corretaje para aparentar que tenía 22 millones de dólares en una cuenta, cuando en realidad contaba con menos de 1 millón, según detalló CBS Atlanta con base en la presentación judicial. La misma acusación añade que también entregó un documento falsificado que supuestamente probaba que una firma de corretaje reconocía el interés de garantía del banco sobre esa cuenta.

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A partir de esas representaciones, First Financial Bank otorgó 24 millones de dólares en préstamos durante 2023, afirmó la oficina del fiscal federal. Más tarde, siempre de acuerdo con la imputación, el acusado habría remitido al banco estados financieros falsos en al menos 23 ocasiones para convencer a la entidad de que seguía existiendo colateral suficiente para respaldar la deuda.

La causa agrega que el empresario cayó en incumplimiento de pago el verano pasado. Esa secuencia integra el núcleo de la acusación penal presentada por las autoridades federales de Estados Unidos.

Las declaraciones de las autoridades

El FBI quedó a cargo de la investigación por fraude, mientras el fiscal adjunto Dwayne A. Brown Jr. conduce la acusación federal (REUTERS)

El fiscal federal Theodore S. Hertzberg sostuvo, en declaraciones recogidas en el comunicado oficial y replicadas por CBS Atlanta, que “Mwangi presuntamente engañó a un banco por aproximadamente 24 millones de dólares mediante firmas falsificadas y estados de cuenta fabricados”. La frase fue traducida al español a partir del texto original en inglés.

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La investigación quedó a cargo del Buró Federal de Investigaciones, más conocido por su sigla en inglés, FBI. La jefa de la oficina del organismo en Atlanta, Marlo Graham, aseguró que la agencia seguirá adelante con las pesquisas sobre denuncias de fraude que afecten a empresas del país.

El proceso judicial, además, está bajo la conducción del fiscal adjunto Dwayne A. Brown Jr., quien representa al gobierno en la acusación. Hasta ahora, la información pública difundida por la Fiscalía y por CBS Atlanta no incluye una respuesta de la defensa del empresario frente a los cargos.

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Qué etapa sigue en el caso

Aunque la acusación describe una maniobra elaborada para obtener financiamiento millonario, el expediente todavía transita una fase inicial. Las autoridades recordaron que una acusación formal contiene alegaciones, no una condena, y que Thomas Mwangi debe ser considerado inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un juicio.

Ese punto resulta central en un caso que mezcla préstamos corporativos, documentos presuntamente alterados y una operatoria financiera examinada por investigadores federales. Por ahora, la base pública del expediente se apoya en la imputación presentada por el gran jurado y en el comunicado oficial de la Fiscalía, mientras el proceso avanza en los tribunales de Georgia.

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