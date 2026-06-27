Estados Unidos

Uber endurece los controles de antecedentes para conductores y repartidores en Estados Unidos

La compañía aplicará una verificación nacional más estricta con nuevos criterios de inhabilitación permanente para más delitos. La medida incluirá a personal activo y futuros miembros

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La decisión de Uber llegó después de una investigación que mostró aprobaciones en 22 estados a personas con condenas por delitos graves, abuso infantil, agresión y acoso (REUTERS/Dado Ruvic).
La decisión de Uber llegó después de una investigación que mostró aprobaciones en 22 estados a personas con condenas por delitos graves, abuso infantil, agresión y acoso (REUTERS/Dado Ruvic).

La empresa de servicios de movilidad Uber anunció controles de antecedentes más estrictos para conductores y repartidores activos y potenciales en Estados Unidos. La medida implicará la salida de decenas de miles de trabajadores de la plataforma, cerca del 0,5% de su fuerza activa en el país, según informó un portavoz citado por Bloomberg.

Hasta el momento, Uber excluía de manera permanente a personas condenadas por asesinato, agresión sexual, secuestro y terrorismo. Con el nuevo esquema, también quedarán inhabilitados de por vida quienes tengan condenas por delitos graves violentos, delitos de naturaleza sexual, acoso y hechos vinculados con estrangulamiento.

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De acuerdo con The New York Times, la decisión llegó después de que una investigación publicada en diciembre por el medio revelara que, en 22 estados, la empresa aprobaba a personas con condenas por numerosos delitos, incluidos delitos graves violentos, abuso infantil, agresión y acoso, siempre que esas condenas tuvieran al menos siete años de antigüedad.

Uber extenderá la revisión de antecedentes a toda la historia residencial del conductor

Uno de los cambios centrales afectará la forma en que se rastrean antecedentes en el país. Antes, en 35 estados, la verificación se basaba en los lugares donde una persona había vivido durante los siete años previos, lo que podía dejar fuera delitos cometidos en otras jurisdicciones, precisó The New York Times.

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Ahora, las verificaciones para nuevos conductores y repartidores se basarán en cualquier lugar donde hayan vivido a lo largo de su vida. La empresa también someterá a los trabajadores actuales a una nueva revisión anual.

Según explicó Uber en una publicación oficial, la búsqueda de antecedentes se ampliarán a un rastreo de 99 años (o de por vida) del número de seguro social (SSN) para identificar jurisdicciones adicionales en el historial residencial y revisar más registros judiciales a nivel de condado.

Las nuevas normativas inhabilitan de por vida las personas con condenas por delitos sexuales que involucren a menores, delitos sexuales, asesinato u homicidio, secuestro, terrorismo, delitos graves violentos (por ejemplo, robo a mano armada, agresión con agravantes, incendio provocado), abuso y peligro infantil, estrangulación y acoso.

A su vez, se excluye quienes registren, en los últimos siete años, cualquier otra condena por delito grave, conducción bajo la influencia del alcohol o drogas, exceso de velocidad (más de 160 km/h) y conducción temeraria, robo y fraude, daños a la propiedad, prostitución, delitos con armas, resistencia al arresto, evasión de las fuerzas del orden, acoso o violación de una orden de protección.

En los últimos tres años, no podrán registrar condenas por agresión sexual, ni por conducción con una licencia suspendida, revocada o inválida, ni por conducir sin seguro. Además, se exigirá no superar tres accidentes no fatales e infracciones de tránsito menores.

Infografía con texto "Requisitos y verificación de antecedentes en Uber", iconos de coche, teléfono, cerraduras, documentos, esposas, mazo de juez, coche roto, carpeta con signo de interrogación.
La nueva política de Uber inhabilita de por vida a personas con condenas por delitos graves violentos, delitos sexuales, acoso y hechos vinculados con estrangulamiento (Imagen Ilustrativa Infobae).

La empresa mantendrá una excepción para cerca de 2.000 conductores veteranos

Uber conservará a unos 2.000 conductores de larga trayectoria con condenas previas. Podrán seguir en la plataforma quienes no hayan acumulado quejas graves de seguridad interpersonal, siempre que su condena por delito grave tenga más de 15 años y no sea de naturaleza sexual.

La compañía justificó esa excepción con el argumento de que algunos defensores de derechos civiles y de seguridad consultados pidieron considerar los años de participación segura en la plataforma, junto con los delitos del pasado. Otros advirtieron que excluirlos de una fuente de ingresos estable podría elevar el riesgo de reincidencia.

En su comunicado, la empresa afirmó: “Creemos que esto es lo correcto para los conductores que han reconstruido sus vidas y demostrado un buen comportamiento dentro y fuera de la plataforma de Uber”.

Uber mantendrá una excepción para unos 2.000 conductores antiguos con condenas previas si no registraron quejas graves y si el delito tiene más de 15 años y no fue sexual (REUTERS/Clodagh Kilcoyne).
Uber mantendrá una excepción para unos 2.000 conductores antiguos con condenas previas si no registraron quejas graves y si el delito tiene más de 15 años y no fue sexual (REUTERS/Clodagh Kilcoyne).

La revisión llega con más de 3.000 demandas por agresión sexual

El endurecimiento de los controles coincidió con una presión judicial y política creciente sobre la compañía. Uber enfrenta ahora más de 3.000 demandas de pasajeros que dijeron haber sido agredidos sexualmente durante viajes. El litigio ya alcanzó a la conducción de la empresa con una demanda de accionistas que acusa a directivos y consejeros de fallas reiteradas de cumplimiento, reportó The New York Times.

En febrero, la empresa fue condenada a pagar USD 8,5 millones en daños en un caso testigo en el que se la consideró responsable por no impedir la presunta agresión sexual de una pasajera, informó Bloomberg.

La investigación de The New York Times también encontró casos en los que Uber habilitó a conductores con condenas por delitos graves violentos que después fueron acusados de agredir sexualmente a pasajeras.

La empresa sostuvo que es una de las formas más seguras de desplazarse y afirmó que más del 99,9% de los viajes ocurrió sin ningún incidente de seguridad. Aun así, otra investigación del mismo diario concluyó que Uber recibió en Estados Unidos un informe de agresión sexual o conducta sexual indebida, en promedio, casi cada ocho minutos entre 2017 y 2022.

La nueva política también coincide con cambios regulatorios en California, donde el gobernador Gavin Newsom promulgó una ley que impondrá nuevas exigencias para los controles de antecedentes.

En paralelo, legisladores de Virginia aprobaron este año controles más estrictos, mientras que en Colorado avanzó una ley orientada a reforzar la protección de pasajeros y conductores de plataformas de transporte.

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