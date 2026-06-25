Casi 300.000 trabajadores latinos bajo amenaza de perder su permiso laboral en el sur de Florida

Los solicitantes de asilo en el área metropolitana de Miami podrían perder su permiso de trabajo si Donald Trump concreta cambios en las reglas laborales para inmigrantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los 298.000 solicitantes de asilo que viven en el área metropolitana de Miami —muchos de ellos procedentes de Cuba, Haití y Venezuela— podrían perder su autorización para trabajar si el gobierno de Donald Trump concreta una serie de cambios a las reglas de los permisos laborales para inmigrantes.

Esa cifra equivale al 8,4% de toda la fuerza laboral local, según un estudio publicado este miércoles por WorkPermits.US, una organización de defensa de permisos de trabajo para inmigrantes sin fines de lucro con sede en Washington D.C. que promueve la estabilidad del mercado de trabajo, y citado por el Miami Herald.

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La infografía detalla el impacto económico de 298.000 solicitantes de asilo empleados en Miami y las nuevas restricciones laborales en Florida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe calcula que en todo Florida hay 541.000 trabajadores con solicitudes de asilo pendientes y que ese grupo aporta USD 22.000 millones a la economía estatal cada año. Florida es el estado con la mayor población de trabajadores en esa condición migratoria en todo el país.

Qué sectores perdería más trabajadores

Los solicitantes de asilo en el sur de Florida se concentran en tres industrias:

Construcción: 16,1% de esa fuerza laboral

Transporte, almacenamiento y servicios públicos: 13,8%

Turismo y hospitalidad: 11,6%

Si las nuevas reglas se aprueban tal como están redactadas, esos sectores serían los primeros en sentir el impacto.

Pero hay un área que ya acusa el golpe antes de que las reglas entren en vigor: los servicios de salud y el cuidado de personas mayores. En esa industria, los trabajadores haitianos —muchos de ellos con Estatus de Protección Temporal (TPS)— forman parte del personal.

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El testimonio desde los hogares de ancianos

Miami Jewish Health, sistema de salud para adultos mayores, que administra el centro geriátrico más grande del sureste de Estados Unidos y el hogar de ancianos más grande de Florida, ya redujo su capacidad en 120 camas. Jason Pincus, vicepresidente y administrador del hogar de ancianos,

“Perdimos varios empleados que abandonaron el país porque estaban preocupados, la mayoría de ellos haitianos”, dijo Pincus al Miami Herald. El resultado afecta a los casi 400 residentes del centro, que ven interrumpida la continuidad de su atención.

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Un estudio de WorkPermits.US indicó que 298.000 solicitantes de asilo representan el 8,4% de la fuerza laboral de Miami y 541.000 en toda Florida (Miami Homes for All)

John Knox Village, centro de retiro, una comunidad de retiro en Pompano Beach que atiende a más de 800 adultos mayores, enfrenta el mismo problema. Jennifer Stevens, vicepresidenta de salud de la organización, describió a sus empleados haitianos —muchos con más de 10 años de antigüedad— como parte del equipo.

“Perder a cualquiera de ellos, aunque sea a uno, tiene un impacto en nuestros mayores”, dijo Stevens al Miami Herald. “Es una realidad devastadora para nosotros”.

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Cómo Trump restringe los permisos de trabajo

La ley de Estados Unidos permite, en términos generales, que los inmigrantes con solicitudes de asilo pendientes vivan y trabajen en el país mientras sus casos se resuelven. La administración Trump tomó dos medidas concretas para recortar ese derecho:

Febrero de 2026: Una norma propuesta establecería una pausa en las solicitudes de permisos de trabajo cuando los casos de asilo acumulen más de seis meses de retraso, lo que obligaría a los solicitantes a esperar un año antes de poder pedir autorización laboral. El Departamento de Seguridad Nacional argumentó: “Solicitudes de asilo frívolas, fraudulentas o sin mérito”.

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La administración Trump propuso pausar permisos de trabajo cuando los casos de asilo superen seis meses de demora y además recortó su duración a 18 meses (REUTERS/Evan Vucci)

Diciembre de 2025: Esa misma cartera recortó la duración de los permisos de trabajo a 18 meses para solicitantes de asilo, postulantes a la residencia permanente y refugiados. La administración Biden los había extendido hasta cinco años para evitar que los inmigrantes quedaran meses sin poder trabajar mientras esperaban la renovación.

El efecto acumulado sobre la fuerza laboral

Cristina Moreno, asesora de políticas de WorkPermits.US, advirtió durante la conferencia de prensa de este miércoles que los cambios propuestos harían "casi imposible" obtener una autorización de trabajo inicial. Moreno señaló que cientos de miles de personas que perdieron su TPS —entre ellos más de 500.000 venezolanos— ahora dependen exclusivamente de sus solicitudes de asilo para poder trabajar.

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“Si esta norma propuesta se aprueba tal como está escrita, desestabilizará aún más la fuerza laboral en Florida, especialmente en el sur del estado”, dijo Moreno al Miami Herald.

Y agregó: “Estos cambios de política no ocurren de forma aislada. El efecto colectivo y acumulado de todas estas medidas agravará la escasez de mano de obra que ya existe”.

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El peso económico nacional del grupo

A nivel nacional, el estudio de WorkPermits.US identificó 2,3 millones de trabajadores con solicitudes de asilo pendientes. Ese grupo paga USD 33.000 millones en impuestos y aporta USD 108.000 millones a la economía de Estados Unidos cada año.

Después de Florida, los estados con mayor concentración de este tipo de trabajadores son:

Texas: 296.000 trabajadores con asilo pendiente

California: 237.000

Dentro del propio estado, la región de Orlando suma unos 111.000 solicitantes de asilo en la fuerza laboral, el 6,9% del total regional.

El autor del estudio, Phillip Connor, investigador de la Universidad de Princeton, usó datos del censo de Estados Unidos y metodologías desarrolladas durante décadas por instituciones como el centro de investigación Pew Research Center y el instituto de políticas migratorias Migration Policy Institute.

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“Los solicitantes de asilo son una potencia económica en Florida", concluyó Connor ante el Miami Herald. “Son las personas que construyen nuestras casas, atienden nuestros hospitales y mantienen en funcionamiento nuestros restaurantes y hoteles”.