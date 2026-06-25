Estados Unidos

Casi 300.000 trabajadores latinos bajo amenaza de perder su permiso laboral en el sur de Florida

La reforma migratoria federal amenaza con congelar el estatus legal de miles de solicitantes de asilo en Miami. La medida golpearía con fuerza a las comunidades de Cuba, Haití y Venezuela, los grupos más afectados en la región

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los solicitantes de asilo en el área metropolitana de Miami podrían perder su permiso de trabajo si Donald Trump concreta cambios en las reglas laborales para inmigrantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los 298.000 solicitantes de asilo que viven en el área metropolitana de Miami —muchos de ellos procedentes de Cuba, Haití y Venezuela— podrían perder su autorización para trabajar si el gobierno de Donald Trump concreta una serie de cambios a las reglas de los permisos laborales para inmigrantes.

Esa cifra equivale al 8,4% de toda la fuerza laboral local, según un estudio publicado este miércoles por WorkPermits.US, una organización de defensa de permisos de trabajo para inmigrantes sin fines de lucro con sede en Washington D.C. que promueve la estabilidad del mercado de trabajo, y citado por el Miami Herald.

PUBLICIDAD

Infografía con ilustraciones de trabajadores, paisaje urbano de Miami, gráficos de datos, mapa de Florida y Estados Unidos, e íconos de sectores económicos.
La infografía detalla el impacto económico de 298.000 solicitantes de asilo empleados en Miami y las nuevas restricciones laborales en Florida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe calcula que en todo Florida hay 541.000 trabajadores con solicitudes de asilo pendientes y que ese grupo aporta USD 22.000 millones a la economía estatal cada año. Florida es el estado con la mayor población de trabajadores en esa condición migratoria en todo el país.

Qué sectores perdería más trabajadores

Los solicitantes de asilo en el sur de Florida se concentran en tres industrias:

  • Construcción: 16,1% de esa fuerza laboral
  • Transporte, almacenamiento y servicios públicos: 13,8%
  • Turismo y hospitalidad: 11,6%

Si las nuevas reglas se aprueban tal como están redactadas, esos sectores serían los primeros en sentir el impacto.

Pero hay un área que ya acusa el golpe antes de que las reglas entren en vigor: los servicios de salud y el cuidado de personas mayores. En esa industria, los trabajadores haitianos —muchos de ellos con Estatus de Protección Temporal (TPS)— forman parte del personal.

PUBLICIDAD

El testimonio desde los hogares de ancianos

Miami Jewish Health, sistema de salud para adultos mayores, que administra el centro geriátrico más grande del sureste de Estados Unidos y el hogar de ancianos más grande de Florida, ya redujo su capacidad en 120 camas. Jason Pincus, vicepresidente y administrador del hogar de ancianos,

“Perdimos varios empleados que abandonaron el país porque estaban preocupados, la mayoría de ellos haitianos”, dijo Pincus al Miami Herald. El resultado afecta a los casi 400 residentes del centro, que ven interrumpida la continuidad de su atención.

Tres trabajadores con cascos y chalecos de seguridad arman la estructura de madera de una casa en construcción, con cielo azul y árboles de fondo
Un estudio de WorkPermits.US indicó que 298.000 solicitantes de asilo representan el 8,4% de la fuerza laboral de Miami y 541.000 en toda Florida (Miami Homes for All)

John Knox Village, centro de retiro, una comunidad de retiro en Pompano Beach que atiende a más de 800 adultos mayores, enfrenta el mismo problema. Jennifer Stevens, vicepresidenta de salud de la organización, describió a sus empleados haitianos —muchos con más de 10 años de antigüedad— como parte del equipo.

“Perder a cualquiera de ellos, aunque sea a uno, tiene un impacto en nuestros mayores”, dijo Stevens al Miami Herald. “Es una realidad devastadora para nosotros”.

Cómo Trump restringe los permisos de trabajo

La ley de Estados Unidos permite, en términos generales, que los inmigrantes con solicitudes de asilo pendientes vivan y trabajen en el país mientras sus casos se resuelven. La administración Trump tomó dos medidas concretas para recortar ese derecho:

Febrero de 2026: Una norma propuesta establecería una pausa en las solicitudes de permisos de trabajo cuando los casos de asilo acumulen más de seis meses de retraso, lo que obligaría a los solicitantes a esperar un año antes de poder pedir autorización laboral. El Departamento de Seguridad Nacional argumentó: “Solicitudes de asilo frívolas, fraudulentas o sin mérito”.

La administración Trump propuso pausar permisos de trabajo cuando los casos de asilo superen seis meses de demora y además recortó su duración a 18 meses (REUTERS/Evan Vucci)
La administración Trump propuso pausar permisos de trabajo cuando los casos de asilo superen seis meses de demora y además recortó su duración a 18 meses (REUTERS/Evan Vucci)

Diciembre de 2025: Esa misma cartera recortó la duración de los permisos de trabajo a 18 meses para solicitantes de asilo, postulantes a la residencia permanente y refugiados. La administración Biden los había extendido hasta cinco años para evitar que los inmigrantes quedaran meses sin poder trabajar mientras esperaban la renovación.

El efecto acumulado sobre la fuerza laboral

Cristina Moreno, asesora de políticas de WorkPermits.US, advirtió durante la conferencia de prensa de este miércoles que los cambios propuestos harían "casi imposible" obtener una autorización de trabajo inicial. Moreno señaló que cientos de miles de personas que perdieron su TPS —entre ellos más de 500.000 venezolanos— ahora dependen exclusivamente de sus solicitudes de asilo para poder trabajar.

“Si esta norma propuesta se aprueba tal como está escrita, desestabilizará aún más la fuerza laboral en Florida, especialmente en el sur del estado”, dijo Moreno al Miami Herald.

Y agregó: “Estos cambios de política no ocurren de forma aislada. El efecto colectivo y acumulado de todas estas medidas agravará la escasez de mano de obra que ya existe”.

El peso económico nacional del grupo

A nivel nacional, el estudio de WorkPermits.US identificó 2,3 millones de trabajadores con solicitudes de asilo pendientes. Ese grupo paga USD 33.000 millones en impuestos y aporta USD 108.000 millones a la economía de Estados Unidos cada año.

Después de Florida, los estados con mayor concentración de este tipo de trabajadores son:

  • Texas: 296.000 trabajadores con asilo pendiente
  • California: 237.000

Dentro del propio estado, la región de Orlando suma unos 111.000 solicitantes de asilo en la fuerza laboral, el 6,9% del total regional.

El autor del estudio, Phillip Connor, investigador de la Universidad de Princeton, usó datos del censo de Estados Unidos y metodologías desarrolladas durante décadas por instituciones como el centro de investigación Pew Research Center y el instituto de políticas migratorias Migration Policy Institute.

“Los solicitantes de asilo son una potencia económica en Florida", concluyó Connor ante el Miami Herald. “Son las personas que construyen nuestras casas, atienden nuestros hospitales y mantienen en funcionamiento nuestros restaurantes y hoteles”.

Temas Relacionados

Donald TrumpMiamiAsilo políticoDerechos laboralesEstados UnidosEstados Unidos NoticiasFlorida

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Niños estadounidenses prefieren la inteligencia artificial antes que a los adultos para consultas de salud, tareas y problemas personales

Un informe nacional revela que la mayoría de menores recurre a plataformas digitales para resolver dudas cotidianas y recibir apoyo, desplazando a figuras tradicionales de confianza

Niños estadounidenses prefieren la inteligencia artificial antes que a los adultos para consultas de salud, tareas y problemas personales

La justicia de Nueva York da luz verde a una ley para denunciar discursos de odio en las redes sociales

El tribunal de apelaciones de la ciudad determinó que la norma no viola la Primera Enmienda. Con este fallo, las empresas tecnológicas deberán ofrecer canales de reporte y publicar sus políticas de moderación

La justicia de Nueva York da luz verde a una ley para denunciar discursos de odio en las redes sociales

El Senado de EEUU revirtió su postura y rechazó una resolución para retirar fuerzas del conflicto con Irán

La iniciativa fue rechazada por 50 votos en contra, 47 a favor y una abstención, luego de que dos senadores republicanos que habían respaldado el martes una resolución sobre poderes de guerra modificaran su posición

El Senado de EEUU revirtió su postura y rechazó una resolución para retirar fuerzas del conflicto con Irán

Donald Trump anunció que Estados Unidos “está listo y dispuesto” para asistir a Venezuela tras los dos terremotos

“He instruido a todas las agencias de nuestro gobierno a prepararse para moverse rápidamente. Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos. Los primeros reportes no son buenos”, escribió el mandatario estadounidense en la red social Truth Social

Donald Trump anunció que Estados Unidos “está listo y dispuesto” para asistir a Venezuela tras los dos terremotos

Resultados de Powerball: todos los números ganadores del 24 de junio del 2026

Aquí los resultados del más reciente sorteo de esta lotería estadounidense y averigüe si ha sido uno de los afortunados

Resultados de Powerball: todos los números ganadores del 24 de junio del 2026

TECNO

Cómo los refrigeradores con IA evitan que desperdicies comida en casa y ahorres dinero

Cómo los refrigeradores con IA evitan que desperdicies comida en casa y ahorres dinero

Calendario de rebajas de Steam: estos son los días que podrás adquirir miles de videojuegos a menor precio

Una empresa reemplaza a más de 1.000 trabajadores con 50 robots en su planta de autos en Estados Unidos

Khaby Lame, el tiktoker más seguido del mundo, entra al top 50 de Forbes tras un acuerdo de 975 millones de dólares

Paso a paso para invertir en criptomonedas y cuál es su valor este jueves 25 de junio

ENTRETENIMIENTO

Día Mundial de los Beatles, el enigma de la morsa y la mística de una canción

Día Mundial de los Beatles, el enigma de la morsa y la mística de una canción

El lado desconocido de Steve-O: de la calle al fenómeno mundial de Jackass

De parodia a ícono: así Jason Momoa cumple un sueño al interpretar a Lobo en Supergirl

“Superar a Robbie Coltrane será prácticamente imposible”, afirmó Nick Frost sobre su rol de Hagrid en la serie de Harry Potter

Dua Lipa define su filosofía de vida: “Independencia es no dejar que te definan las expectativas de los demás”

MUNDO

Italia solicitará a la Unión Europea la activación del Mecanismo de Protección Civil para asistir a Venezuela tras los terremotos

Italia solicitará a la Unión Europea la activación del Mecanismo de Protección Civil para asistir a Venezuela tras los terremotos

Líderes mundiales ofrecieron ayuda humanitaria y equipos de rescate a Venezuela tras los devastadores terremotos

Tras un ataque contra el sur del Líbano, Benjamín Netanyahu reiteró que Israel mantendrá su presencia en esa zona

Trump exigió lealtad a sus aliados de la OTAN y renovó sus amenazas de abandonar la Alianza

Rodrigo Paz anunció que recuperará el Chapare, bastión cocalero de Evo Morales, tras superar la crisis de los bloqueos