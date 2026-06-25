Estados Unidos

El error que cometen muchos hispanos al pedir el Seguro Social a los 62 años: por qué te puede costar 30% de tus ingresos de por vida

Suze Orman advirtió que iniciar el cobro antes de tiempo por miedo a recortes fija una reducción mensual irreversible, y citó el informe de fideicomisarios de 2026 que prevé reservas agotadas en el cuarto trimestre de 2032

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Suze Orman advirtió que cobrar el Seguro Social a los 62 años por temor a recortes fija una penalización permanente para los jubilados (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Suze Orman advirtió que cobrar el Seguro Social a los 62 años por temor a recortes fija una penalización permanente para los jubilados (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La asesora financiera Suze Orman advirtió que cobrar el Seguro Social a los 62 años en Estados Unidos por miedo a un futuro recorte puede dejar a los jubilados con una penalización permanente.

Según planteó, esa decisión fija una merma mensual irreversible, incluso si el escenario más adverso se concreta y las prestaciones bajan 20% cuando se agoten las reservas previstas para 2032.

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Según Fox Business, el informe de fideicomisarios de 2026 de la Administración del Seguro Social confirmó que el fondo Old-Age and Survivors Insurance agotaría sus reservas acumuladas en el cuarto trimestre de 2032, a menos de siete años.

Una vez consumidas, los ingresos tributarios corrientes alcanzarían para cubrir solo el 78% de las prestaciones de jubilación programadas, de acuerdo con ese reporte.

La preocupación por la solvencia de largo plazo del sistema empujó a más estadounidenses a solicitar el beneficio antes de tiempo.

Mujer y hombre mayores sentados en una mesa con documentos y calculadora. Al fondo, un cartel con el logo de la Administración del Seguro Social de Estados Unidos.
Para quienes nacieron en 1960 o después, cobrar el Seguro Social a los 62 años reduce el beneficio al 70% de la prestación completa fijada para la edad plena de 67 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Orman sostuvo que ese consejo, difundido en redes sociales, es erróneo porque convierte una decisión temporal en una merma mensual irreversible.

“Ha habido cierta conversación en redes sociales últimamente sobre el Seguro Social que creo que es un mal consejo”, escribió la especialista a comienzos de este mes en su sitio web, citado por Fox Business.

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El mensaje es que te conviene reclamar lo antes posible, a los 62 años, en lugar de esperar para cobrar una prestación mayor más adelante. Eso simplemente no es un buen consejo”.

Cobrar a los 62 años reduce el beneficio al 70% de la prestación completa

Para quienes nacieron en 1960 o después, la edad plena de jubilación es 67 años.

En ese punto se accede al 100% del beneficio ganado.

Camino de asfalto en parque otoñal, adulto mayor camina de espaldas, reloj analógico marca las siete, carpeta de Administración del Seguro Social en banco.
Orman señaló que solo recomienda adelantar el Seguro Social por problemas de salud o por imposibilidad de seguir trabajando, y aconsejó postergar hasta los 70 años en especial en matrimonios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la persona empieza a cobrar a los 62, recibe solo el 70% de esa suma: una reducción del 30% que queda fijada de forma permanente.

Orman lo resumió así: “Reclamar anticipadamente equivale básicamente a aceptar una penalización del 30%”. El dato importa porque, según cifras de la Administración del Seguro Social, iniciar el cobro a los 62 años sigue siendo una opción frecuente entre los jubilados.

La experta también vinculó esa decisión con la expectativa de vida. Señaló que una mujer con salud promedio que alcanza los 65 años tiene una expectativa de vida de 88, lo que implica una probabilidad del 50% de seguir viva a esa edad, todavía con gastos e ingresos por cubrir.

“Si alcanza su edad de equilibrio de 79 años, existe una posibilidad muy real de que tenga al menos otra década o más por delante”, dijo Orman. “Cada mes después de ese punto de equilibrio, la persona que esperó está cobrando bastante más”.

Incluso con un recorte del 20%, esperar hasta los 67 años deja un pago mayor

Adelantar el cobro no protege mejor frente a un eventual deterioro financiero del programa. Orman sostuvo que, aun si el Congreso no actuara y se aplicara una reducción general de 20%, quien esperó hasta la edad plena seguiría cobrando más que quien reclamó a los 62.

La especialista expuso un ejemplo concreto. Si una persona tuviera derecho a USD 2.000 mensuales a los 67 años, reclamar a los 62 fijaría su cheque en USD 1.400.

Dos cheques con montos de 1400 y 2000 dólares estadounidenses, una mano operando una calculadora, un bolígrafo y una libreta sobre una mesa de madera.
El informe de fideicomisarios de 2026 de la Administración del Seguro Social proyectó que el fondo Old-Age and Survivors Insurance agotaría sus reservas en el cuarto trimestre de 2032 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si luego llegara el peor escenario y ambos beneficios se redujeran 20%, quien esperó pasaría a cobrar USD 1.600, mientras que quien se adelantó recibiría alrededor de USD 1.260.

“Las proyecciones actuales sugieren que, si el Congreso no hace nada, el Seguro Social pagaría aproximadamente el 80% de las prestaciones programadas: una reducción del 20%. Ese es el peor escenario”, afirmó.

También recordó que el sistema ya atravesó tensiones de financiamiento antes y que, a comienzos de la década de 1980, Washington encontró soluciones sin trasladar a los beneficiarios todo el costo del ajuste.

Orman marcó dos excepciones para pedir el beneficio antes de tiempo: problemas de salud y la imposibilidad de seguir trabajando o de usar ahorros para la jubilación.

Fuera de esos casos, planteó que la decisión más favorable es esperar todavía más. La recomendación más fuerte, según explicó la publicación, es postergar el cobro hasta los 70 años.

En el caso de los matrimonios, Orman pidió que el integrante con mayores ingresos espere “el mayor tiempo posible”, idealmente hasta esa edad, porque el cónyuge sobreviviente recibe la mayor de las dos prestaciones.

“Hacer que ese número sea lo más alto posible es uno de los regalos financieros más importantes que puedes dejarle a tu pareja”, dijo Orman.

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