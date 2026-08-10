Estados Unidos
Agregar Infobae enGoogle

Estados Unidos revocó más de 175.000 visas emitidas durante la administración Trump

Entre las razones de la decisión figuran acusaciones de delitos, amenazas, fraudes complejos y esquemas migratorios que implican redes internacionales

El Gobierno de Donald Trump afirmó que la revisión de visados busca verificar si los extranjeros mantienen las condiciones de ingreso y permanencia en el país (REUTERS/Annabelle Gordon)
El Gobierno de Donald Trump afirmó que la revisión de visados busca verificar si los extranjeros mantienen las condiciones de ingreso y permanencia en el país (REUTERS/Annabelle Gordon)
Guardar

El Departamento de Estado anunció este lunes el retiro de más de 175.000 visados a ciudadanos extranjeros, en una de las mayores medidas de revisión migratoria comunicadas por Washington en los últimos años.

Según el documento oficial, la medida forma parte de las operaciones de verificación que lleva adelante el Gobierno de Donald Trump para determinar si quienes obtuvieron un visado siguen cumpliendo las condiciones de ingreso y permanencia en el país.

Entre las causas mencionadas por el Departamento de Estado figuran el abuso del sistema migratorio, los delitos cometidos durante la vigencia del permiso y otras conductas que, según las autoridades, pueden representar una amenaza para la seguridad nacional.

PUBLICIDAD

El organismo señaló entre las infracciones más frecuentes la agresión, la conducción bajo los efectos del alcohol, el robo y los delitos relacionados con drogas.

Las principales causas de revocación de visados

Embajada de los Estados Unidos en Perú requerirá que algunos aplicantes a visas configuren la privacidad de sus redes sociales. (Foto: Difusión)
El Departamento de Estado señaló que el abuso del sistema migratorio, los delitos y las conductas consideradas una amenaza para la seguridad nacional motivan la revocación de visados (Archivo)

Una parte relevante de los casos también se vinculó con conducción temeraria, agresión sexual, maltrato infantil, fraude, malversación y otros delitos.

El documento también incluye a extranjeros que, según Washington, alentaron la violencia contra estadounidenses o utilizaron el sistema migratorio con fines irregulares. Entre esos supuestos, menciona esquemas ilegales de turismo de parto y fraudes cometidos contra ciudadanos de Estados Unidos.

Los casos que el Departamento de Estado cita como ejemplo

Para ilustrar el alcance de la medida, el texto enumera varios expedientes con distinto grado procesal. Entre ellos figuran un extranjero acusado de violación con agravantes y agresión sexual contra una víctima con discapacidad mental, y otro acusado de secuestro, trata de personas y explotación sexual de un menor.

PUBLICIDAD

También menciona a un extranjero arrestado por alteración del orden, resistencia al arresto con violencia, conducción bajo los efectos del alcohol y violencia doméstica.

En el norte de África, una embajada de Estados Unidos revocó más de 100 visados a padres identificados como turistas de parto que, según el texto, viajaron principalmente para que sus hijos obtuvieran la ciudadanía estadounidense.

La lista incluye además a un extranjero acusado de sodomía contra un menor y agresión sexual con agravantes, y a otro imputado por más de una docena de cargos por posesión de material de abuso sexual infantil.

El Departamento de Estado también citó a un detenido que conducía con heroína y con una tasa de alcohol en sangre superior a tres veces el límite legal.

El documento suma a varios extranjeros que celebraron el asesinato de Charlie Kirk. Entre los mensajes citados aparecen “cuando mueren fascistas, los demócratas no se quejan” y “murió demasiado tarde”.

El gobierno colombiano le habría solicitado al estadounidense la eliminación de la visa de turista para poder entrar al país norteamericano.
Una embajada de Estados Unidos en el norte de África revocó más de 100 visados a padres identificados como turistas de parto, según el documento oficial (Archivo)

La relación de ejemplos incorpora además un caso de fraude sanitario. Según el texto, un extranjero que afirmaba operar un negocio legítimo para ayudar a pacientes vulnerables a acceder a atención médica participó en una estafa a Medicaid con facturación de más de USD 5 millones en servicios falsos.

Otro caso citado es el de un extranjero que, según el Departamento de Estado, construyó una empresa con ingresos falsificados, engañó a inversores y estafó millones de dólares a clientes. El texto añade que usó esas afirmaciones falsas y cartas falsificadas para obtener un visado de forma fraudulenta.

El documento también menciona a un extranjero que llegó al país para enseñar a alumnos jóvenes y después fue arrestado por agredir sexualmente a uno de ellos.

Los casos que Washington considera deportables por motivos de política exterior

El secretario de Estado Marco Rubio determinó que numerosos ciudadanos extranjeros son deportables por motivos de política exterior.

La lista incluye a un ciudadano cubano vinculado a una operación de influencia del régimen comunista cubano, a ciudadanos iraníes con conexiones con el régimen de Irán, a un delincuente sexual infantil laosiano indultado por el gobernador de Minnesota Tim Walz y a un ciudadano kuwaití que, según el texto, deseó violencia contra el presidente de Estados Unidos y llamó “enemy” a los estadounidenses.

La posición oficial sostiene que el Gobierno mantendrá estas revisiones y retirará permisos a quienes, a su juicio, amenacen la seguridad de la población estadounidense.

Temas Relacionados

Departamento de Estado de Estados UnidosRevocación de VisadosSeguridad NacionalDelitos MigratoriosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El futuro de 150 mil hijos de salvadoreños beneficiarios del TPS en Estados Unidos pende de una decisión judicial

La incertidumbre sobre la prórroga del programa migratorio amenaza con separar a menores estadounidenses de sus familias, mientras avanza el proceso legal y administrativo

El futuro de 150 mil hijos de salvadoreños beneficiarios del TPS en Estados Unidos pende de una decisión judicial

La FDA busca cerrar una vieja brecha en la seguridad alimentaria y exigir más información a los fabricantes

La iniciativa ampliaría la visibilidad del regulador sobre miles de componentes de la industria, al pedir evidencia técnica sobre nuevos aditivos e ingredientes

La FDA busca cerrar una vieja brecha en la seguridad alimentaria y exigir más información a los fabricantes

Una "bacteria come carne" ya causó 7 muertes en la costa del Golfo: cómo evitar la infección

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos reforzaron las alertas por un cuadro poco frecuente, pero de rápida evolución, asociado al contacto con aguas cálidas y al consumo de ostras crudas

Una "bacteria come carne" ya causó 7 muertes en la costa del Golfo: cómo evitar la infección

El hombre que rompió la barrera del sonido con un vehículo intentará batir otro récord de velocidad en Utah

El piloto británico Andy Green regresará a Bonneville para buscar una nueva marca sobre tierra con un automóvil experimental de JCB, tras dos décadas de su plusmarca diésel y con ensayos alentadores

El hombre que rompió la barrera del sonido con un vehículo intentará batir otro récord de velocidad en Utah

Boyle Heights vuelve a clases después del incendio: persisten las ratas, las moscas y el olor a comida podrida

El distrito escolar de Los Ángeles mantendrá la apertura prevista para el 12 de agosto en los planteles cercanos al depósito de Lineage, pese a los reclamos vecinales por las condiciones ambientales en la zona

Boyle Heights vuelve a clases después del incendio: persisten las ratas, las moscas y el olor a comida podrida

TECNO

Creador de Mario Bros revela qué famosa mecánica del juego fue creada por error de programación

Creador de Mario Bros revela qué famosa mecánica del juego fue creada por error de programación

X cambia su modelo de pagos: el contenido original será el más recompensado

El tiempo que ahorra la IA en Meta no será para descanso, sino para trabajar más

Dónde ver el eclipse solar total: el mapa para saber cuál es el lugar más cercano

Por qué deberías conectar tu celular al TV con cable HDMI y no por WiFi

ENTRETENIMIENTO

Quién es Elvis Carlos, el niño viral que se sumó a Spider-Man: Brand New Day y suma fanáticos

Quién es Elvis Carlos, el niño viral que se sumó a Spider-Man: Brand New Day y suma fanáticos

“¿Clon? ¿No pueden clonar esto?”: Usher enfrenta los rumores tras su concierto en el MetLife Stadium

Tom Holland se convierte en la estrella de Hollywood más rentable de la historia

Fans de ‘Grand Theft Auto’ recaudan más de 50 mil dólares para un jugador que necesita un trasplante de pulmón

¿Se acerca el final de “Los Simpson”? La voz de Bart ya puso una fecha posible para el cierre de la serie

MUNDO

Trump aseguró que Estados Unidos tiene el “control total” del estrecho de Ormuz: “Ya está abierto”

Trump aseguró que Estados Unidos tiene el “control total” del estrecho de Ormuz: “Ya está abierto”

Un voraz incendio forestal obligó a evacuar zonas residenciales cerca de Atenas

Un ataque contra la principal refinería de Libia destruyó un tanque con 4,5 millones de litros de gasolina

Austria desmanteló una red que enviaba tecnología europea a Rusia para fabricar motores de misiles y aviones de combate

El petróleo subió cerca de 5% por la tensión en el estrecho de Ormuz y la falta de avances entre Irán y Estados Unidos