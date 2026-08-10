Cuál es el punto cero de la Tierra y qué se puede encontrar allí

En el punto cero de la Tierra no hay poblaciones ni tierra firme, sino mar abierto en el Atlántico oriental frente a la costa occidental de África (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando se habla del “punto cero” del planeta, la referencia apunta a la intersección entre el Ecuador y el meridiano principal, ubicada en las coordenadas 0° de latitud y 0° de longitud. Ese cruce no cae sobre tierra firme, sino en el golfo de Guinea, en el océano Atlántico, frente a la costa occidental de África.

Aunque en internet suele aparecer con el nombre de Null Island, no es una isla real. Es un punto geográfico que se volvió importante en los mapas digitales y en los sistemas que permiten ubicar lugares.

De acuerdo con materiales de la National Geographic Society, ese sitio corresponde al lugar donde se encuentran el Ecuador y el primer meridiano, dos líneas imaginarias que organizan la superficie terrestre en hemisferios y permiten ubicar cualquier punto del planeta mediante coordenadas.

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El Ecuador divide la Tierra en hemisferio norte y sur. Mientras que el meridiano principal separa el este y el oeste en los sistemas modernos de referencia geográfica.

Dónde está el punto cero y por qué no hay una isla real

El lugar exacto de las coordenadas 0,0 está en aguas internacionales del golfo de Guinea. El meridiano principal corresponde a la línea de 0° de longitud, mientras que el Ecuador marca los 0° de latitud. El cruce entre ambas referencias fija uno de los puntos más conocidos del sistema global de coordenadas.

Dentro de ese marco técnico, Null Island designa ese origen cartográfico, pero no describe una isla física.

La referencia a Null Island se volvió habitual en el lenguaje de la cartografía digital porque muchas plataformas usan el punto 0°N, 0°E como ubicación por defecto cuando faltan datos o aparece un error de geolocalización. Por esa razón, señala la National Geographic Society, el sitio funciona como una marca útil para detectar fallas en mapas, registros de direcciones o conjuntos de datos.

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Esa condición hizo que Null Island pasara del humor interno de la comunidad geoespacial a un concepto conocido en ámbitos de cartografía, programación y análisis de datos. Su expansión también estuvo vinculada a la cultura digital, ya que muchas plataformas comenzaron a mostrar elementos cargados por error en ese sector del Atlántico.

Null Island no es una isla real, sino una referencia cartográfica y digital asociada al punto 0,0 del sistema global de coordenadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hay en ese lugar del Atlántico

Aunque no existe una isla, el punto 0,0 sí cuenta con una referencia material concreta. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) indica en el mapa de la red PIRATA —cuyo nombre completo es Prediction and Research Moored Array in the Tropical Atlantic— que en esa ubicación operó el sitio 0°N, 0°E, incorporado al sistema en febrero de 1998. Dicho programa reúne boyas oceánicas destinadas a registrar variables útiles para el monitoreo del clima y del océano Atlántico tropical.

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La presencia de una boya científica reforzó el interés por el sitio, ya que convirtió a un punto abstracto de la cartografía en una localización reconocible dentro de la investigación climática y oceánica. De acuerdo con la NOAA, la red PIRATA releva información vinculada con el comportamiento del océano y la atmósfera en esa región, un insumo relevante para estudios meteorológicos y oceanográficos.

Fuera de ese equipamiento científico, no hay poblaciones ni tierra sobre el mar en ese lugar. “Isla” es una convención digital. En esas coordenadas solo hay mar abierto en el Atlántico oriental.

La relevancia de Null Island para los datos

La relevancia de Null Island creció con el uso masivo de mapas digitales. Cuando una dirección no puede convertirse en coordenadas o cuando un sistema reemplaza datos faltantes por valores cero, el punto 0,0 puede quedar asociado con registros equivocados en servicios de navegación, bases cartográficas y aplicaciones web.

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Ese fenómeno tiene consecuencias. Un dato mal ubicado puede alterar análisis, mapas públicos o visualización de información. En la geografía digital, Null Island advierte: si un conjunto acumula elementos en el golfo de Guinea, probablemente haya un problema al cargar, interpretar o validar los datos.

La National Geographic Society aporta el marco básico para entender por qué ese punto existe dentro del sistema geográfico global, mientras que la NOAA documenta su dimensión observacional a través de la red PIRATA. La combinación entre un punto exacto, un nombre llamativo y su condición de sitio “real pero inexistente” ayudó a instalarlo en artículos de divulgación, debates cartográficos y materiales educativos.

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