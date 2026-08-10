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Suecia desarticuló una operación de espionaje ruso que buscaba desacreditar al país, a la OTAN y a la Unión Europea

La contrainteligencia señaló que Moscú buscaba obtener datos sobre decisiones del país para generar divisiones internas y entre aliados europeos y atlánticos

Vista de la embajada rusa en Estocolmo, mientras Suecia denuncia una operación de espionaje del SVR para "desacreditar" al país, la OTAN y la UE (TT News Agency/Anders Wiklund/REUTERS)
Vista de la embajada rusa en Estocolmo, mientras Suecia denuncia una operación de espionaje del SVR para "desacreditar" al país, la OTAN y la UE (TT News Agency/Anders Wiklund/REUTERS)
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El Servicio de Seguridad sueco (Säpo) aseguró este lunes haber frustrado una operación de inteligencia rusa dirigida a desacreditar a Suecia, la OTAN y la Unión Europea, que involucraba a un “agente” que trabajaba en una misión diplomática extranjera en el país.

La agencia de contraespionaje informó en un comunicado que había “reunido información y tomado medidas contra una operación de inteligencia rusa orientada a influir en la toma de decisiones sueca y a desacreditar a Suecia, la OTAN y la UE”. Según el Säpo, la operación “fue planeada y dirigida durante algún tiempo” por el servicio de inteligencia exterior ruso, SVR.

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El jefe adjunto de operaciones del Säpo, Christoffer Wedelin, dijo a la agencia AFP que la operación fue llevada adelante por agentes de inteligencia rusos que actuaban bajo inmunidad diplomática, quienes a su vez habían reclutado a otro “agente” que trabajaba en la misión diplomática de otro país. El Säpo no identificó de qué misión diplomática se trataba.

“En reuniones con el agente, los oficiales de inteligencia rusos... le encargaron obtener información de diversas maneras”, relató Wedelin. Según explicó, los objetivos de la operación fueron “crear división” dentro de Suecia, así como entre los aliados de la UE y la OTAN. El funcionario precisó que la información buscada estaba relacionada con la toma de decisiones sueca, aunque evitó dar más detalles sobre qué información se había obtenido o cuánto tiempo llevaba en marcha la operación.

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Sin detenidos, pero con la operación “interrumpida”

“Nuestra evaluación es que hemos interrumpido y evitado la actividad”, afirmó Wedelin, y agregó que tanto los agentes de inteligencia rusos como el agente reclutado ya no se encuentran en Suecia. En la operación, en la que no hubo detenidos, participaron dos oficiales rusos con inmunidad diplomática y un agente reclutado, según precisó el funcionario en declaraciones a la televisión pública sueca SVT, donde calificó el caso como “muy serio”.

Según el Säpo, la inteligencia rusa concentra sus esfuerzos sobre todo en obtener información acerca de las posturas políticas de Suecia y de su rol de apoyo a la OTAN, la UE y a Ucrania. La agencia remarcó que el caso confirma que los servicios de inteligencia rusos continúan priorizando métodos tradicionales, como el reclutamiento de fuentes humanas —agentes— para ejercer influencia sobre terceros.

Un patrón de “acciones ofensivas” de Moscú, según el gobierno sueco

El ministro de Justicia sueco, Gunnar Strommer, dijo que el gobierno toma estos reportes “en serio”. “Esto es parte de un patrón en el que Rusia, y otros actores estatales, actúan de manera ofensiva para promover sus intereses en Suecia”, declaró Strommer ante la prensa.

El caso se conoce dos años después de que Suecia pusiera fin a dos siglos de no alineamiento militar y se sumara a la OTAN, un giro impulsado por la invasión rusa a Ucrania en 2022. El Säpo señaló en reiteradas ocasiones a Rusia, junto con China e Irán, como las principales amenazas de inteligencia para el país.

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