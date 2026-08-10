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Un niño se negó a usar el cinturón de seguridad y obligó a cancelar un vuelo entero en Canadá

El avión de Porter Airlines debía cubrir la ruta entre Victoria y Toronto, pero el menor y el adulto que lo acompañaba fueron retirados de la aeronave tras resistirse a cumplir las normas básicas de seguridad; la demora superó el horario de cierre de la pista

Una persona adulta abrocha el cinturón de seguridad de un niño con camiseta de rayas y pantalón oscuro, sentado en un asiento azul de avión.
Un vuelo de Porter Airlines entre Victoria y Toronto fue cancelado después de que un niño se negara a permanecer sentado con el cinturón de seguridad abrochado (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un vuelo de Porter Airlines con destino a Toronto fue cancelado en Canadá luego de que un niño se negara a permanecer sentado y con el cinturón de seguridad abrochado antes del despegue, un episodio que obligó al avión a regresar a la terminal y dejó la operación fuera del horario permitido para usar la pista.

Según informó Associated Press, el hecho ocurrió el jueves en el Aeropuerto Internacional de Victoria, en Columbia Británica, y afectó a un servicio que debía cubrir la ruta entre esa ciudad del oeste canadiense y Toronto. La empresa explicó que tanto la tripulación como la persona adulta que acompañaba al menor intentaron, sin éxito, lograr que el niño ocupara su asiento y aceptara colocarse el cinturón.

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Qué ocurrió antes de la cancelación del vuelo

Ante esa situación, la aerolínea resolvió interrumpir el procedimiento previo a la salida y ordenar el regreso de la aeronave a la terminal. De acuerdo con AP, la decisión se tomó para retirar del vuelo al menor y al adulto a cargo, ya que no se habían logrado cumplir las condiciones básicas de seguridad requeridas para iniciar el despegue.

La compañía señaló que también fue necesario descargar el equipaje vinculado con esos pasajeros. Ese proceso extendió la demora hasta después de las 12:30 a.m., hora en la que estaba previsto el cierre de la pista del aeropuerto. Como resultado, el vuelo ya no pudo salir esa misma noche.

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La remoción del adulto, del niño y de su equipaje hizo que el avión perdiera la ventana operativa disponible, un punto central para entender por qué el incidente no terminó solo con un retraso. Una vez vencido ese margen, el resto de los pasajeros tuvo que descender de la aeronave, ya que la salida quedó directamente cancelada.

La aerolínea pidió disculpas a los viajeros afectados y les ofreció una reprogramación para el día siguiente. AP reportó que la empresa no dio a conocer la edad del menor ni informó cuántas personas se encontraban a bordo del vuelo al momento del incidente.

Un hombre adulto y un niño pequeño de espaldas, tomados de la mano, miran una pantalla de aeropuerto que muestra vuelos cancelados y aviones en pista.
Porter Airlines ordenó el regreso de la aeronave a la terminal para retirar al menor y al adulto a cargo por incumplir las condiciones de seguridad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La explicación de Porter Airlines y las reglas de seguridad

La versión difundida por Porter Airlines puso el foco en el cumplimiento de las normas de seguridad en cabina. Antes del despegue, todos los pasajeros deben permanecer en sus asientos con el cinturón correctamente ajustado. Esa exigencia forma parte de los procedimientos estándar de la aviación comercial y no suele admitir excepciones durante las maniobras previas a la salida.

En este caso, la negativa del menor a permanecer asegurado en su asiento impidió que el vuelo pudiera iniciar el despegue. Según detalló AP, la compañía sostuvo que hubo intentos reiterados por parte del adulto responsable y de la tripulación para resolver la situación dentro del avión, pero esos esfuerzos no alcanzaron.

El incidente expuso además el efecto en cadena que puede generar una demora operativa en un aeropuerto con restricciones horarias. Aunque el problema original se limitaba a un pasajero y su acompañante, el tiempo necesario para aplicar el protocolo, retirar el equipaje y reorganizar la operación afectó a todos los ocupantes del vuelo.

El cierre nocturno de pista a las 12:30 a.m. terminó por bloquear cualquier posibilidad de salida esa noche, incluso después de resuelto el retiro de los pasajeros involucrados. Esa combinación entre una exigencia de seguridad y una limitación operativa derivó en la cancelación total del servicio.

Impacto en los pasajeros y alcance del episodio

Para los pasajeros que continuaban en el vuelo rumbo a Toronto, la consecuencia inmediata fue la pérdida de la salida programada y la necesidad de esperar hasta el día siguiente para viajar. La aerolínea pidió disculpas por la interrupción y confirmó la reubicación de los afectados en otro servicio.

Según consignó AP, el episodio no dejó reportes de personas heridas ni derivó en una emergencia médica o técnica.

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