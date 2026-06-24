Estados Unidos

La Iglesia Católica pide a Ron DeSantis frenar la ejecución del preso de mayor edad en la historia de Florida

La Conferencia de Obispos del estado envió una carta al gobernador para solicitar que la pena sea conmutada por cadena perpetua sin libertad condicional, mientras se acerca la fecha programada para la inyección letal

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La Iglesia Católica de Florida le pidió a Ron DeSantis que detenga la ejecución de Donald Spencer prevista para este jueves (REUTERS/Phil Sears/File Photo)
La Iglesia Católica de Florida le pidió a Ron DeSantis que detenga la ejecución de Donald Spencer prevista para este jueves (REUTERS/Phil Sears/File Photo)

La Iglesia Católica de Florida le pidió al gobernador Ron DeSantis que detenga la ejecución programada para este jueves de Donald Spencer, un veterano de la Marina de 74 años condenado por el asesinato de su esposa en 1992. Si se lleva a cabo, Spencer se convertiría en la persona de mayor edad ejecutada en la historia del estado y en la novena ejecución del año.

La petición llega en medio de un ritmo récord de ejecuciones en Florida. En 2025, DeSantis supervisó un récord de 19 ejecuciones, casi el doble del promedio nacional, y en lo que va de 2026 ya se han llevado a cabo ocho.

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La solicitud de la Iglesia y sus argumentos

La Conferencia de Obispos Católicos de Florida envió una carta al gobernador en la que pide conmutar la sentencia de Spencer a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El director ejecutivo del organismo, Michael Sheedy, reconoció la gravedad del crimen en la misiva. “El crimen del señor Spencer fue verdaderamente atroz y merece un castigo severo por parte del Estado”, escribió, y añadió que el asesinato de Karen Spencer, cometido parcialmente frente a su hijo Timothy.

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La Conferencia de Obispos Católicos de Florida solicitó conmutar la sentencia de Donald Spencer por cadena perpetua sin libertad condicional (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)
La Conferencia de Obispos Católicos de Florida solicitó conmutar la sentencia de Donald Spencer por cadena perpetua sin libertad condicional (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)

Sheedy pidió clemencia al señalar que Spencer fue víctima de abuso sexual infantil por parte de su padre y que padece un trastorno de personalidad paranoide.

El arzobispo de Miami, Thomas Wenski, también se pronunció este martes. “La conmutación a cadena perpetua serviría al bien común al ayudar a romper la espiral de violencia de nuestra sociedad; una mentalidad de ‘ojo por ojo’ terminará dejándonos a todos ciegos”, dijo Wenski al Miami Herald.

Wenski agregó que una condena de por vida en prisión constituye un “castigo justo” que permite “la reflexión continua de los infractores sobre el grave daño que causaron”.

El crimen por el que Spencer fue condenado

Spencer fue declarado culpable en 1994 de asesinato en primer grado, agresión agravada, lesiones agravadas e intento de homicidio en segundo grado.

Según documentos judiciales, la noche del crimen en 1992, el hijo adolescente de Spencer despertó y encontró a su padre golpeando a su madre en la cabeza con un ladrillo. Cuando llegó la policía, Karen Spencer ya estaba muerta: tenía múltiples puñaladas en el pecho, cortes en el rostro y los brazos, y un traumatismo contuso en la parte posterior de la cabeza.

Ron DeSantis, un hombre con traje azul oscuro y corbata, habla en un podio transparente frente a un fondo vibrante rojo y otros colores
Florida aceleró su ritmo de ejecuciones tras la reforma de 2023 que permite recomendar la pena de muerte con un jurado dividido ocho a cuatro (REUTERS)

Los mismos documentos describen varios episodios de violencia entre la pareja antes del asesinato, incluido un arresto previo de Spencer por golpear a su esposa y amenazarla de muerte.

El contexto: Florida y su ritmo récord de ejecuciones

El aumento de ejecuciones en Florida responde en parte a un cambio legal que DeSantis firmó en 2023: desde entonces, un jurado puede recomendar la pena de muerte con una votación de ocho a cuatro, en lugar de requerir unanimidad.

El gobernador impulsó esa reforma tras la condena del autor de la masacre de Parkland, quien en 2022 evitó la pena capital pese a haber matado a 17 estudiantes y docentes en la secundaria Marjory Stoneman Douglas en 2018. Texas es el único otro estado que alguna vez superó las 18 ejecuciones en un año, y lo hizo en 2009.

Protestas en todo el estado

La oposición a la ejecución de Spencer incluye vigilias y protestas. Este jueves por la noche se realizará una vigilia en Fort Lauderdale, y en otras ciudades del estado también se organizan protestas.

El padre Phil Egitto, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Lourdes en Daytona Beach, lleva más de 30 años protestando contra la pena de muerte. Cada vez que hay una ejecución programada, organiza un autobús que transporta a unos 50 feligreses hasta la Prisión Estatal de Florida en Raiford, a tres horas de su parroquia, donde dirige un servicio de oración.

Primer plano de manos adultas sosteniendo un rosario de madera con crucifijo, frente a una puerta escolar gris reforzada con cerradura y barras, con vigilancia de fondo.
La ejecución de Donald Spencer generó vigilias y protestas en Florida, con críticas de Phil Egitto a la pena de muerte y al sistema judicial (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Las ejecuciones no son la respuesta”, dijo Egitto al Miami Herald, y las describió como parte de un “sistema roto” que afecta de forma desproporcionada a personas con problemas de salud mental, de bajos ingresos y de comunidades racializadas.

“No genera sanación, no es justicia, es simplemente retribución y venganza”, concluyó.

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