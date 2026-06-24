Donald Trump retrasa una norma sobre vivienda y reaviva la interna republicana por la SAVE America Act

Donald Trump decidió postergar la promulgación de una ley clave sobre vivienda, generando incertidumbre en el Congreso y en el sector inmobiliario (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió la firma de una ley bipartidista destinada a ampliar el acceso a la vivienda y condicionó la promulgación de esa norma a la aprobación previa del paquete de reformas electorales SAVE America Act.

La cancelación del acto de firma, anunciada por Trump en sus redes sociales, intensificó la presión sobre los senadores republicanos, quienes no cuentan hoy con los votos para destrabar la iniciativa que exige la identificación con foto para votar y la prueba de ciudadanía para inscribirse en el padrón federal.

PUBLICIDAD

Según Reuters, la decisión reflejó tanto las divisiones internas en el oficialismo como los límites institucionales que enfrenta el mandatario en la recta final antes de las legislativas de noviembre.

La propuesta busca imponer controles más estrictos sobre el registro electoral y la participación en comicios federales, reavivando el debate sobre acceso y seguridad en las urnas (REUTERS/Nathan Howard)

La ofensiva sobre la SAVE America Act y el estancamiento parlamentario

La SAVE America Act se convirtió en la principal prioridad legislativa de Trump durante este tramo del año. El proyecto impone requisitos de identificación y ciudadanía para participar en elecciones federales, además de transferir el control de los padrones electorales estatales al gobierno federal.

PUBLICIDAD

De acuerdo con NBC News, la Casa Blanca justificó la suspensión de la firma de la ley de vivienda al calificar la aprobación del paquete electoral como una “emergencia nacional”.

El Senado celebró cinco votaciones desde marzo sobre la SAVE America Act o algunas de sus disposiciones. Ninguna logró superar el umbral de 60 votos que exige el filibusterismo, un obstáculo que se mantiene pese a que los republicanos controlan 53 de los 100 escaños.

PUBLICIDAD

Según Reuters, líderes como el senador John Thune, jefe de la bancada republicana, advirtieron que “esas son simplemente realidades duras” y que el oficialismo carece de respaldo suficiente para eliminar la barrera reglamentaria o imponer una mayoría simple.

El líder de la mayoría republicana en el Senado reconoció la falta de apoyo suficiente para modificar las reglas parlamentarias y avanzar con la reforma electoral impulsada por la Casa Blanca (REUTERS/Annabelle Gordon)

Rick Scott, senador por Florida y aliado de Trump, convocó a un almuerzo a puertas cerradas con el presidente para buscar alternativas que permitan conseguir los votos necesarios.

PUBLICIDAD

“Con cada proyecto aquí, cuando empieza, no hay suficientes votos. Vamos a tener una buena conversación para ver si podemos encontrar la forma de llevar esto hasta la meta”, declaró Scott, según recogió Reuters.

A pesar de la insistencia del mandatario, otros republicanos rechazaron tácticas adicionales como sumar la SAVE America Act a proyectos de aprobación obligatoria o desplazar a funcionarios del Senado que bloquearon su tratamiento.

PUBLICIDAD

El senador por Florida se mostró como uno de los principales aliados de Trump en la negociación por la SAVE America Act y promovió el diálogo con la bancada republicana (REUTERS/Kylie Cooper)

Tensiones internas y repercusiones políticas

La suspensión del acto legislativo por parte de Trump coincidió con un clima de creciente tensión entre la Casa Blanca y los propios republicanos del Senado.

De acuerdo a CBS News, la relación entre el mandatario y su partido en la Cámara Alta atraviesa una etapa delicada, marcada por desacuerdos en torno a prioridades legislativas y estrategias electorales. La ley de vivienda, que había sido negociada durante meses por legisladores de ambos partidos, fue presentada como un logro bipartidista que buscaba responder a la preocupación por el acceso y el costo de la vivienda a escala nacional.

PUBLICIDAD

La iniciativa incluye restricciones a la compra de viviendas unifamiliares por parte de grandes inversores institucionales, así como medidas para incrementar la oferta habitacional y agilizar los procedimientos regulatorios.

Las diferencias entre el presidente y los legisladores de su propio partido impactaron la agenda oficialista y evidencian el complejo escenario previo a las elecciones de noviembre (REUTERS/Nathan Howard)

Según datos citados por CBS News, las empresas que poseen más de 1.000 hogares suman unas 500.000 propiedades, el 0,34% del parque habitacional estadounidense y aproximadamente el 3% del total de viviendas unifamiliares de alquiler.

PUBLICIDAD

Sin embargo, en ciudades como Jacksonville, Florida, los inversores concentran más del 20% de ese mercado, lo que motivó presiones de legisladores locales para avanzar con la regulación.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, explicó que existe una ventana de tiempo de hasta 10 días para que el mandatario firme la ley aprobada por el Congreso. “Va a usar un poco más de ese margen, y vamos a atravesar esto juntos”, afirmó Johnson, citado por NBC News.

PUBLICIDAD

La expectativa es que la norma entre en vigor, incluso si Trump no la promulga formalmente, dado el respaldo bipartidista registrado en ambas cámaras.

El titular de la Cámara de Representantes defendió la estrategia de Trump y explicó que el mandatario aún dispone de un plazo legal para firmar la ley de vivienda (REUTERS/Ken Cedeno)

Argumentos a favor y en contra de la reforma electoral

La SAVE America Act suscitó críticas tanto dentro del Partido Republicano como entre los demócratas. Voces opositoras advierten que la iniciativa responde a un problema marginal —el eventual sufragio de no ciudadanos— y podría afectar a millones de estadounidenses legítimos que no disponen de documentos como pasaporte o partida de nacimiento.

“Cada minuto que pasamos en esto es un minuto que no dedicamos a algo que pueda lograr que mis colegas sean reelegidos”, observó el senador Thom Tillis, de Carolina del Norte, en declaraciones recogidas por Reuters.

El senador de Carolina del Norte cuestionó la insistencia en la reforma electoral y sugirió que el Congreso debería enfocarse en temas con mayor impacto para los votantes (REUTERS/Evan Vucci)

El martes, un grupo de senadores republicanos, incluidos Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul y Bill Cassidy votaron junto a los demócratas para limitar la intervención militar en Irán.

La reacción de Trump fue inmediata en sus redes sociales, donde calificó a los legisladores de “perdedores” y señaló que esas decisiones solo complican su gestión.

El presidente utilizó sus perfiles digitales para criticar abiertamente a miembros de su partido que votaron junto a la oposición en proyectos clave del Senado (REUTERS/Jonathan Ernst)

Según Reuters, la Casa Blanca también sufrió retrocesos en otras áreas, como la eliminación de un fondo de USD 1.800 millones para enfrentar la “instrumentalización” política del Estado y el rechazo al nombramiento de un aliado sin experiencia en inteligencia como jefe del aparato de inteligencia estadounidense.

A pesar del revés, los promotores de la SAVE America Act insisten en que el Congreso debe seguir buscando acuerdos para sacar adelante la reforma.

Mientras tanto, la ley de vivienda permanece en suspenso a la espera de una definición ejecutiva, en un contexto legislativo marcado por la polarización y las estrategias cruzadas entre la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes.