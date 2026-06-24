Posibles tormentas eléctricas en Miami amenazan con detener el partido entre Brasil y Escocia

El pronóstico para el Hard Rock Stadium prevé 33 °C, RealFeel de 42 °C, 66 % de humedad y 55 % de probabilidad de precipitación (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)

La amenaza de severas condiciones meteorológicas se cierne sobre uno de los partidos más esperados del Mundial 2026: Escocia y Brasil están a la expectativa ante la inminente llegada de tormentas eléctricas en Miami, lo que podría alterar drásticamente el desarrollo del partido decisivo de la tercera fecha del Grupo C.

Las previsiones para la tarde del 24 de junio muestran un escenario de alta incertidumbre, donde los protocolos de seguridad cobran un papel central y la ansiedad crece tanto entre jugadores como aficionados.

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El partido Brasil vs. Escocia del Mundial 2026 en Miami está bajo amenaza de tormentas eléctricas en la tercera fecha del Grupo C (REUTERS)

Pronóstico del tiempo y riesgos meteorológicos para el Brasil-Escocia

El panorama meteorológico para el partido entre Brasil y Escocia en el Hard Rock Stadium es preocupante. Según AccuWeather, se espera una temperatura máxima de 33°C, viento del sureste a 13 km/h con ráfagas de hasta 20 km/h y una humedad del 66%.

La probabilidad de precipitación alcanza el 55%, con tormentas eléctricas previstas para la tarde, justo en el horario del encuentro. Las precipitaciones estimadas rondan los 1,6 mm durante una hora de juego, mientras que la nubosidad se situará entre el 34% y el 45%.

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Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la mayor preocupación recae en la posibilidad de tormentas eléctricas en torno a las 17 (hora local), apenas una hora antes del inicio programado del partido.

Aunque la lluvia en sí no representa un impedimento para que el juego continúe, la presencia de descargas eléctricas sí puede desencadenar la suspensión inmediata de la actividad deportiva al aire libre, como exige la normativa vigente.

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En este contexto, la alerta meteorológica en Miami no solo amenaza la normalidad del evento, sino que obliga a todos los involucrados a estar atentos a posibles interrupciones prolongadas, como ya sucedió en otros encuentros del Mundial.

El Hard Rock Stadium no tiene techo retráctil, por lo que Brasil vs. Escocia depende por completo de los protocolos ante tormentas eléctricas (REUTERS/Marco Bello)

Protocolos de suspensión y reanudación de partidos por tormentas eléctricas

Cuando se detecta una tormenta eléctrica en un radio de 13 kilómetros (ocho millas) del estadio, el protocolo estadounidense —adoptado por la FIFA para este Mundial— exige la suspensión inmediata del partido. Los espectadores deben dirigirse a áreas seguras dentro del recinto, mientras que jugadores y cuerpos técnicos abandonan el campo hacia los vestuarios.

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La normativa establece que el encuentro no se puede reanudar hasta que hayan transcurrido 30 minutos desde el último rayo detectado en la zona. Si se registra otra descarga eléctrica durante ese lapso, el conteo se reinicia. No existe un límite máximo de tiempo para la suspensión: el partido puede permanecer detenido durante horas o, en casos extremos, ser reprogramado si las condiciones no mejoran.

Este procedimiento ya se aplicó en el reciente enfrentamiento entre Francia e Irak en Filadelfia, donde un aviso de tormentas al descanso provocó un retraso de 131 minutos. Durante ese periodo, las autoridades monitorearon continuamente la evolución del clima y solo permitieron la reanudación cuando se consideró seguro para espectadores y deportistas.

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La experiencia de ese partido sirvió de referencia directa para lo que podría suceder en Miami, donde el riesgo de interrupción es tangible y los preparativos logísticos son clave.

Un aspecto relevante es que el Hard Rock Stadium no dispone de un techo retráctil, lo que imposibilita cualquier solución estructural ante la amenaza de tormentas eléctricas. Esto incrementa la probabilidad de que la suspensión se aplique estrictamente según los protocolos, sin espacio para alternativas.

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El antecedente de Francia vs. Irak en Filadelfia mostró que una tormenta eléctrica puede demorar 131 minutos un partido del Mundial 2026 (Reuters/Kyle Ross)

Contingencias y preparación de las selecciones ante posibles interrupciones

Tanto la selección de Escocia como la de Brasil tomaron nota de la situación y se han preparado para eventuales interrupciones. El entrenador escocés, Steve Clarke, admitió en conferencia de prensa que el cuerpo técnico diseñó estrategias específicas para enfrentar la incertidumbre, conscientes de que el desarrollo del partido puede verse alterado en cualquier momento por factores meteorológicos.

Clarke reconoció: “Ya hemos visto el pronóstico climático, es posible que haya disrupciones por la lluvia. Tenemos una estrategia en mente para lidiar con ello”. El técnico aclaró que la principal dificultad radica en la imposibilidad de prever la duración de una posible suspensión, por lo que el plantel se mentalizó para adaptarse a cualquier escenario, sea una pausa breve o una demora prolongada.

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Debido a esto, el tipo de preparación no solo implica ajustes tácticos y físicos, sino también una gestión emocional para mantener la concentración durante largos periodos de espera.

El entrenador Steve Clarke adelantó que su cuerpo técnico ya preparó estrategias específicas por si se interrumpe el juego (REUTERS/Paul Childs)

Importancia deportiva del partido y situación de ambos equipos en el grupo

El encuentro entre Brasil y Escocia adquiere una dimensión especial por su peso deportivo. Brasil lidera el Grupo C con cuatro puntos tras vencer a Haití y empatar con Marruecos, mientras que Escocia suma tres puntos luego de imponerse a Haití y caer ante los marroquíes.

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Un triunfo escocés aseguraría su pase a octavos de final, mientras que un empate o incluso una derrota por la mínima podría bastarle para avanzar como uno de los mejores terceros.

Por el lado brasileño, un posible regreso de Neymar tras una lesión representa un factor motivacional adicional. El delantero, máximo goleador histórico de su selección, estará entre los convocados para este decisivo encuentro según confirmó el entrenador Carlo Ancelotti.

Enfrente, la escuadra dirigida por Clarke afronta el reto de superar a un rival al que nunca derrotó en partidos oficiales.

Brasil lidera el Grupo C con cuatro puntos, Escocia suma tres y Neymar puede sumar algunos minutos tras una lesión para el duelo clave (Europa Press)

La expectativa es máxima entre los seguidores de ambas naciones, con la hinchada escocesa destacándose por su entusiasmo durante el torneo. El clima de fiesta podría verse empañado por una noche impredecible en Miami, donde el fútbol y la meteorología compiten por el protagonismo de la jornada.