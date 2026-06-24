Condenan a cinco años y medio de prisión a un joven que prendió fuego a un indigente en el metro de Nueva York

Hiram Carrero fue condenado a cinco años y medio de prisión por prender fuego a un indigente en el metro de Nueva York (New York Daily News)

Hiram Carrero fue condenado a cinco años y medio de prisión por haber prendido fuego a un hombre sin hogar que dormía en un tren del metro de Nueva York. El ataque fue cometido el 1 de diciembre de 2025 y que, según Fox News, estuvo a punto de convertirse en un homicidio debido a que dejó a la víctima con cicatrices graves y desfiguración permanente.

Los fiscales solicitaron ocho años, pero el juez Lewis J. Liman fijó una pena seis meses por encima del mínimo obligatorio por incendio provocado. El juez Lewis J. Liman dictó la sentencia después de que Hiram Carrero, de 19 años y estudiante del último año de secundaria, se declarara culpable en marzo, de acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press.

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Según los documentos judiciales citados en el expediente, la víctima probablemente habría muerto si los equipos de emergencia no hubieran llegado de inmediato para trasladarla al hospital. Los fiscales sostuvieron que el caso “se separó del asesinato por mera casualidad”.

Las cámaras registraron el fuego dentro de un tren en movimiento

Las cámaras de seguridad registraron el fuego dentro de un tren en movimiento tras la salida de Carrero del vagón en Manhattan (Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York)

Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana, cuando Carrero subió a un tren en dirección norte en la estación 34th Street–Penn Station, en Manhattan. Las cámaras de seguridad lo captaron mientras prendía fuego al vagón y luego salía de él.

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El tren siguió su recorrido durante más de dos minutos antes de llegar a la siguiente estación. En ese lapso, el fuego se extendió por el banco del vagón y envolvió a la víctima, que en las imágenes de vigilancia aparece poniéndose de pie antes de desplomarse.

Las cámaras corporales mostraron después la llegada de agentes del Departamento de Policía de Nueva York a la estación de 42nd Street–Times Square. Allí encontraron al hombre en el andén con llamas saliendo de su regazo, según Fox News.

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Ante el tribunal, los fiscales describieron el ataque en estos términos: “Carrero intentó matar a un hombre sin hogar que dormía, quemándolo vivo y dejándolo atrapado en un vagón de metro en movimiento”.

La fiscalía sostuvo en los documentos judiciales citados en la causa que el hombre se salvó porque el auxilio llegó de inmediato a la estación siguiente y que, de no haber ocurrido, el desenlace pudo ser fatal.

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La defensa alegó un cuadro de neurodesarrollo y consumo problemático

La defensa alegó una discapacidad del neurodesarrollo y consumo problemático, pero la fiscalía rechazó esos argumentos como atenuantes (Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York)

La defensa pidió clemencia y afirmó que Carrero nació con una discapacidad del neurodesarrollo causada por el consumo de drogas de su madre durante el embarazo.

La abogada defensora Jennifer Brown también sostuvo que sus padres biológicos lo abandonaron en el hospital después de su nacimiento.

Brown describió la adolescencia del acusado como un período marcado por el consumo excesivo de drogas y alcohol. Señaló que esa situación se agravó en 2020, cuando la pandemia de COVID-19 le impidió asistir a la escuela de manera presencial.

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Los fiscales rechazaron que la admisión de Carrero de haber estado bebiendo y fumando marihuana antes del ataque constituyera un atenuante suficiente.

En un escrito judicial citado en el expediente, la defensa expresó: “Las palabras no alcanzan para expresar la profunda vergüenza y el remordimiento que siente Hiram”.

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El propio Carrero calificó el hecho como “sin sentido” e “inexplicable”. Su declaración de culpabilidad cerró la discusión sobre la autoría del ataque, pero no evitó una condena superior al piso previsto por la ley.

Un antecedente reciente: el caso Debrina Kawam

El caso ocurrió cerca de un año después del asesinato de Debrina Kawam, una pasajera que dormía en el metro y fue prendida fuego de manera mortal a bordo de un tren de la línea F en Brooklyn en diciembre de 2024.

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Por ese crimen fue arrestado y acusado Sebastián Zapeta, un migrante guatemalteco que ya había sido deportado anteriormente y que sigue detenido a la espera de juicio.

En el expediente, la acusación insistió en la gravedad del ataque y en el riesgo de muerte que, según los fiscales, quedó asociado al incendio dentro de un vagón y con la víctima en condición de vulnerabilidad.

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