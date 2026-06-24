Vivir mejor en Estados Unidos: las ciudades donde USD 60,000 rinden más que USD 100,000 en Nueva York

El alquiler medio en Nueva York llegó a USD 3.616 mensuales en el primer trimestre de 2026 y subió 6,2% frente a 2025 (Foto: Pixabay)

En varias ciudades del sur de Estados Unidos, un salario de USD 60.000 puede rendir más que USD 100.000 en Nueva York en términos de poder de compra, según datos citados por El Diario NY de ADP, SmartAsset y el Departamento de Trabajo.

La comparación mide el ingreso disponible tras impuestos y el ajuste por costo de vida. Según SmartAsset, un sueldo de USD 100.000 en Nueva York equivale a USD 30.362 de capacidad real de compra en 2025.

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En ciudades como Memphis, Houston y San Antonio, ese mismo salario nominal conserva entre USD 80.000 y USD 86.000 de poder de compra.

El texto fuente también señala que, en Nashville o Birmingham, USD 60.000 alcanzan para cubrir renta, transporte y alimentación con más margen que en Manhattan.

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El peso del alquiler en Nueva York

La presión principal está en la vivienda. Según Realtor.com, el alquiler medio en Nueva York llegó a USD 3.616 al mes en el primer trimestre de 2026, con un aumento de 6,2% frente a 2025.

Un salario de USD 60.000 en ciudades del sur de Estados Unidos puede rendir más que USD 100.000 en Nueva York por el costo de vida y los impuestos (Reuters)

Mudarse dentro de la misma ciudad tampoco reduce la carga: quienes buscan un nuevo contrato afrontan un salto de más de USD 1.750 mensuales respecto de los arrendamientos vigentes. En Manhattan, el alquiler medio de un apartamento de una habitación ya supera los USD 4.878 al mes.

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Con esos valores, para que ese gasto represente el 30% recomendado del ingreso, un hogar necesita ganar al menos USD 195.120 al año. En Brooklyn, la renta promedio se ubica en USD 3.985; en Queens, en USD 3.427; y en el Bronx, en USD 3.099.

La economista principal de Realtor.com, Danielle Hale, resumió el impacto del encarecimiento: “Abandonar el apartamento dejó de ser una dificultad logística: es una barrera financiera casi infranqueable”.

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Según el NYU Furman Center, más de la mitad de los inquilinos de la ciudad deben destinar más del 30% de sus ingresos al pago de la renta.

El texto fuente indicó que cerca del 80% de los hogares hispanos enfrentan una brecha de ingresos y necesitan recurrir a subsidios o a un ahorro extremo para cubrir gastos básicos.

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Houston conserva entre USD 80.000 y USD 86.000 de poder de compra con un salario nominal de USD 100.000 (REUTERS/Go Nakamura/File Photo)

El informe NYC True Cost of Living 2026 calcula que una familia necesita más de USD 125.000 al año para vivir en Nueva York: un adulto con un hijo requiere cerca de USD 100.000, y dos adultos con dos hijos necesitan entre USD 140.000 y USD 150.000.

Qué ofrecen Birmingham y Nashville

El sur aparece en el texto como un destino para trabajadores hispanos que buscan reducir gastos sin resignar ingresos. Según Visa Business and Economic Insights, la región concentró el 78% de los empleos creados en el país en los últimos cinco años.

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Dentro de ese panorama, Birmingham encabeza en 2026 el ranking de ADP Research como la mejor ciudad del país para nuevos graduados. El estudio compara salarios, tasa de contratación y costo de vida en 53 áreas metropolitanas.

En esa ciudad, el salario mediano para recién egresados subió 16% en un año, hasta USD 59.004 anuales. La tasa de contratación alcanzó 2,8%, una de las más altas del país.

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Desde la Birmingham Business Alliance, Trevor Sutton explicó la estrategia local para captar y retener talento: “Lo que estamos haciendo es conectar a los estudiantes con las empresas que aquí operan y ayudarlos a crecer profesionalmente”.

En Nashville, la diferencia se observa sobre todo en la vivienda. Según Apartments.com, en mayo de 2026 el alquiler promedio de un apartamento de una habitación era de USD 1.685 al mes, menos de la mitad que en Manhattan.

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El texto también indica, con datos de Expatistan, que el costo de vida en Nashville es 48% más bajo que en Nueva York. Esa diferencia explica por qué el mismo nivel salarial puede traducirse en una capacidad de consumo mayor.

SmartAsset calcula que un sueldo de USD 100.000 en Nueva York equivale a USD 30.362 de poder de compra real en 2025 (Reuters)

El director de Economía para las Américas en LinkedIn, Kory Kantenga, planteó ese cambio para los jóvenes profesionales: “Si no están mirando al sur, se están privando de la oportunidad de subir en su carrera. Tienen que considerarlo seriamente”.

La publicación compara además el alquiler de un apartamento de una habitación en ambos mercados: mientras en Manhattan supera los USD 4.878 mensuales, en Nashville cuesta USD 1.685, una distancia de hasta USD 3.200 por mes.

El artículo también advierte que, si los alquileres en Nueva York siguen creciendo al ritmo actual y el mercado laboral de la ciudad no recupera los casi 50.000 empleos privados perdidos el año pasado, la distancia entre residir en la ciudad y poder prosperar en ella será mayor.