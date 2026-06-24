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Trump dijo que Irán está haciendo “grandes concesiones” y advirtió que romperá el diálogo si Teherán cobra peajes en Ormuz

El mandatario estadounidense sostuvo que la posición iraní ha cambiado significativamente desde el inicio de los contactos. “Veremos qué ocurre”, afirmó

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Trump dijo que Irán está haciendo “grandes concesiones” y advirtió que romperá el diálogo si Teherán cobra peajes en Ormuz (REUTERS)
Trump dijo que Irán está haciendo “grandes concesiones” y advirtió que romperá el diálogo si Teherán cobra peajes en Ormuz (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que Irán está realizando “grandes concesiones” en las negociaciones bilaterales en curso y advirtió que dará por terminadas las conversaciones si Teherán impone peajes, costos de seguro u otros cargos a los buques que atraviesan el estrecho de Ormuz.

La advertencia llegó en medio de las conversaciones iniciadas tras la firma de un memorando de entendimiento entre ambos países, que abrió un período de negociación destinado a alcanzar un acuerdo más amplio sobre seguridad regional, sanciones económicas y el programa nuclear iraní.

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Irán ha informado a Estados Unidos que no se están buscando ni recibiendo peajes, costos de seguro ni ningún otro cargo de ningún tipo sobre los barcos que viajan por el estrecho de Ormuz”, escribió Trump en un mensaje difundido este miércoles.

Si esta información es falsa, las negociaciones terminarían inmediatamente”, agregó.

Durante una actividad con senadores republicanos, el mandatario estadounidense sostuvo que la posición iraní ha cambiado significativamente desde el inicio de los contactos.

La guerra va muy bien. Como saben, estamos ganando por mucho. Irán está haciendo concesiones muy importantes”, dijo Trump.

Veremos qué ocurre, pero ha sido muy, muy, muy poderoso”, afirmó.

El mandatario estadounidense sostuvo que la posición iraní ha cambiado significativamente desde el inicio de los contactos. “Veremos qué ocurre”, afirmó (REUTERS)
El mandatario estadounidense sostuvo que la posición iraní ha cambiado significativamente desde el inicio de los contactos. “Veremos qué ocurre”, afirmó (REUTERS)

El estrecho de Ormuz se ha convertido en uno de los principales focos de atención dentro de las negociaciones. La ruta marítima conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y constituye una de las arterias más importantes para el comercio energético mundial. Una parte sustancial de las exportaciones internacionales de petróleo y gas atraviesa diariamente ese corredor.

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Durante el conflicto regional iniciado a fines de febrero, Irán restringió el tránsito por la zona y la navegación comercial quedó sometida a riesgos adicionales, lo que provocó inquietud en los mercados internacionales y elevó los costos de transporte marítimo.

La reapertura de la vía fue uno de los puntos incluidos en el entendimiento alcanzado la semana pasada entre Washington y Teherán. Sin embargo, en los últimos días surgieron versiones sobre posibles mecanismos de cobro a los barcos que utilizan la ruta, una posibilidad que fue rechazada públicamente por Estados Unidos.

La posición de la Casa Blanca coincide con la expresada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien afirmó durante una gira por los países del Golfo que “ningún país tiene permitido cobrar peajes o tasas en una vía navegable internacional”.

Además del debate sobre Ormuz, las negociaciones continúan enfrentando diferencias en torno al programa nuclear iraní. Trump ha insistido en varias ocasiones en que Teherán aceptó inspecciones internacionales de sus instalaciones nucleares por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Teherán aceptó inspecciones internacionales de sus instalaciones nucleares por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica (REUTERS)
Teherán aceptó inspecciones internacionales de sus instalaciones nucleares por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica (REUTERS)

El régimen iraní, sin embargo, mantiene una postura distinta. Funcionarios de la República Islámica han negado que exista un acuerdo para permitir inspecciones inmediatas y sostienen que cualquier discusión sobre verificaciones nucleares deberá abordarse dentro de un acuerdo definitivo y en paralelo al levantamiento de las sanciones.

Trump también abordó la cuestión financiera vinculada al proceso de negociación. Rechazó las versiones que apuntan a una transferencia de fondos estadounidenses hacia Irán y aseguró que Washington mantiene el control sobre los activos iraníes congelados.

No se ha entregado dinero a Irán ni se han liberado fondos para ellos por parte de Estados Unidos”, afirmó.

El presidente añadió que parte de esos recursos podrían utilizarse para comprar productos agrícolas estadounidenses destinados al mercado iraní.

Liberaremos parte de su dinero, que está totalmente controlado por nosotros, para nuestros agricultores y ganaderos, para la compra de maíz, trigo, soja y más”, señaló.

Mientras continúan los contactos diplomáticos, Washington y Teherán intentan avanzar hacia un acuerdo permanente. No obstante, las diferencias sobre el programa nuclear y el futuro funcionamiento del estrecho de Ormuz siguen apareciendo como algunos de los principales obstáculos para cerrar un entendimiento definitivo.

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