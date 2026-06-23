Boston vive una marea de hinchas por el Mundial: bares llenos, récord de visitantes y alerta por posible lluvia antes del Inglaterra-Ghana

Inglaterra y Ghana juegan este martes en Foxborough el cuarto partido de la fase de grupos del Mundial en Massachusetts (REUTERS/Peter Cziborra)

Inglaterra y Ghana juegan este martes en Foxborough el cuarto partido de la fase de grupos del Mundial 2026 en Massachusetts.

El encuentro comienza a las 16:00 y llega con los ingleses entre los favoritos y con la selección africana obligada a sostener sus opciones de avanzar, según The Boston Globe. En Argentina, empieza a las 17:00.

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El partido se juega con lluvia ligera a persistente y temperaturas de entre 18 y 21 °C (64 y 70 °F), con baja probabilidad de tormenta, de acuerdo con la cobertura del diario. Para quienes viajan al estadio, la recomendación es llevar capas de abrigo y poncho.

La previa ya se siente en Boston y sus alrededores. En la FIFA Fan Fest, bajo una llovizna constante, los aficionados comenzaron a reunirse horas antes del encuentro con camisetas y banderas de ambos equipos, mientras crecían las filas para bebidas, comida y mercancía.

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La ciudad recibe a los hinchas entre estaciones, bares y puntos de encuentro

Ross Dearden, un inglés de 41 años que ahora vive en Los Ángeles, contó a The Boston Globe que recorrió Estados Unidos siguiendo la campaña de su selección.

El partido entre Inglaterra y Ghana comienza a las 16:00 en Foxborough y a las 17:00 en la Argentina (REUTERS/Wa Lone)

“Simplemente amamos el fútbol”, dijo, después de explicar que no consiguió entradas por los precios altos, ni en la venta inicial ni en la reventa.

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En South Station, los hinchas avanzaban con banderas al hombro pese al cielo gris. Richard Morris, de 61 años, viajó desde Minnesota, aunque creció en el sur de Londres, y dijo que la lluvia le resultaba familiar: “Se siente como un verano de Londres o un verano inglés, así que estaremos cómodos”.

El flujo de visitantes alteró incluso la rutina de algunos negocios del centro. El bar The Dubliner, que durante semanas se convirtió en punto de reunión de aficionados escoceses, decidió cerrar el martes para dar descanso a su personal, tras atender una afluencia alta ligada a los actos del Mundial.

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En una publicación de Instagram, el local agradeció a sus empleados por el esfuerzo de las últimas dos semanas. “Hemos decidido darles un día libre a nuestros empleados y cerrar hoy; han trabajado increíblemente duro durante las últimas dos semanas y se lo merecen”, escribió el establecimiento.

La atmósfera del torneo también llegó a uno de los símbolos de la ciudad. La noche del lunes, la Old North Church encendió sus dos faroles, la señal asociada al inicio de la Revolución estadounidense, esta vez en tono irónico para advertir sobre la llegada de miles de aficionados ingleses.

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Foxborough recibe el Inglaterra-Ghana con lluvia ligera a persistente y temperaturas de entre 18 y 21 °C (REUTERS/Peter Cziborra)

“Que estos dos faroles sean una advertencia para los dueños de bares y tabernas de Boston”, escribió la iglesia en redes sociales, citada por The Boston Globe. La semana pasada, el templo había colgado además la bandera escocesa en homenaje al Tartan Army.

El partido también moviliza identidades locales ligadas a Ghana

La presencia de Ghana en Nueva Inglaterra tiene una dimensión que va más allá del resultado. El congresista de Rhode Island Gabe Amo, hijo de padre ghanés y estadounidense de primera generación, dijo al diario que el Mundial le abrió una vía para conectar con una parte central de su identidad.

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“Hemos hablado de esto como un motivo de orgullo cultural”, afirmó Amo en una breve entrevista telefónica. “Como estadounidense de primera generación, en muchos sentidos es una oportunidad para conectar con una parte de mi identidad que no suele ser el tema principal, y eso me llena de orgullo”.

Para el duelo de este martes, su apoyo está definido. “Hoy estamos con Ghana. Vamos a alentar al no favorito, y veremos qué pasa en la cancha”, dijo.

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Ese vínculo también aparece con fuerza en Worcester, donde vive una de las comunidades ghanesas más grandes de Estados Unidos.

La llegada de hinchas del Mundial alteró la rutina en Boston y llevó al bar The Dubliner a cerrar por un día (REUTERS/Brian Snyder)

Allí, la memoria del Mundial de 2010 sigue intacta por la mano de Luis Suárez que evitó un gol sobre la línea en los cuartos de final y dejó fuera a Ghana.

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Emmanuel Larbi, de 33 años y dueño del restaurante Accra Girls, resumió aquel recuerdo con dos palabras al medio: “Dolor agonizante”. Aminu Ben, un trabajador de la construcción de 34 años, recordó que aquella derrota incluso arruinó su graduación de secundaria: “Simplemente me fui a casa”.

Inglaterra llega con Declan Rice rumbo a su partido 75

En lo futbolístico, Inglaterra desembarcó con una estructura consolidada y con Declan Rice como una de las piezas centrales del mediocampo.

El jugador de 27 años, que representa al seleccionado inglés desde 2019 tras haber jugado antes para la República de Irlanda, está a punto de alcanzar su partido número 75 con la camiseta nacional.

Rice elogió a Harry Kane, a quien definió como una figura que merece ser recordada por las nuevas generaciones. “Para mí, es uno de esos jugadores de los que les hablarás a los niños, de cómo pudiste jugar con Harry Kane”, declaró.

Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra, en el estadio de Foxborough antes del partido contra Ghana por la fase de grupos del Mundial en Massachusetts (REUTERS/Peter Cziborra)

El volante viene de una temporada en la que ayudó al Arsenal a ganar la Premier League y a llegar a la final de la Liga de Campeones.

En el debut mundialista inglés, en la victoria por 4-2 sobre Croacia, asistió un gol de Kane y luego estabilizó el mediocampo en la segunda parte junto a Elliot Anderson.

Sobre Ghana, Rice advirtió en conferencia de prensa que el rival puede castigar cualquier relajación. “Ghana es una amenaza real y, si no estamos al 100 %, nos puede castigar, seguro”, dijo. “Es un equipo que aporta fuerza, velocidad y quiere sorprendernos al contraataque”.

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, fue más enfático al describirlo. “Uno de los mejores futbolistas del mundo”, afirmó el entrenador, que destacó su humildad, su disposición para jugar en equipo y su voluntad de seguir aprendiendo.

Foxborough recibirá otros tres partidos del Mundial

El estadio de Foxborough todavía recibirá otros tres partidos del Mundial después de Inglaterra-Ghana: Noruega-Francia el viernes, un cruce de dieciseisavos con Alemania el 29 de junio y un cuarto de final el 9 de julio.

Según recordó The Boston Globe, el encuentro de este martes es el cuarto de la fase de grupos que alberga Massachusetts en este torneo.