Récord histórico de sargazo invade las playas de Florida en plena llegada de turistas por el Mundial 2026

El sur de Florida registra una acumulación récord de sargazo en sus playas en medio de la llegada de turistas internacionales por el Mundial 2026. (Opy Morales)

El sur de Florida enfrenta una acumulación récord de sargazo en sus playas, coincidiendo con la llegada masiva de turistas internacionales por el Mundial 2026. El fenómeno afecta de forma directa a quienes visitan destinos emblemáticos como Miami Beach y Hollywood Beach, así como a residentes, autoridades ambientales y el sector turístico, de acuerdo con la NOAA y la Universidad del Sur de Florida (USF).

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el Laboratorio de Oceanografía Óptica de la USF confirmaron que la arribazón de sargazo alcanzó niveles “excepcionalmente altos” en junio de 2026. La NOAA advirtió que la probabilidad de nuevas entradas de sargazo en la costa sureste de Florida permanece elevada, por lo que la situación afecta en simultáneo el desarrollo del Mundial y la temporada alta turística. Ambas instituciones coordinan el monitoreo y anticipan que el fenómeno persistirá durante el verano.

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El arribo masivo de sargazo es observado de manera recurrente desde 2011, cuando se detectó la expansión de la “Gran Cinturón Atlántico de Sargazo”, impactando ecosistemas, actividades pesqueras y la industria hotelera en la región. Según la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC), el sargazo cumple funciones ecológicas al ofrecer refugio y alimento a especies marinas, aunque su acumulación masiva plantea desafíos para la salud pública y la economía turística.

¿Por qué está ocurriendo una invasión de sargazo en las playas de Florida?

La acumulación de sargazo responde a una combinación de factores ambientales. El alga parda crece en el Atlántico y es transportada por corrientes y vientos hacia el Caribe, el Golfo de México y la costa de Florida. Según la NOAA, el aumento de temperaturas oceánicas, el aporte de nutrientes desde ríos y la intensificación de los vientos alisios favorecen la proliferación y desplazamiento de estos volúmenes inusuales de sargazo.

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El Laboratorio de Oceanografía Óptica de la USF informó que mayo y junio de 2026 presentan cifras sin precedentes. El monitoreo satelital de la NOAA indica “riesgo alto” de nuevas arribazones en la costa sureste, con acumulaciones sostenidas en playas como Miami Beach, Hollywood Beach y Key Biscayne.

Las playas del sur de Florida registran una acumulación histórica de sargazo mientras miles de aficionados llegan a la región por el Mundial de Fútbol 2026. (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)

¿Cuál es el impacto del sargazo sobre el turismo y la economía local?

El fenómeno coincide con el arribo masivo de turistas internacionales por el Mundial de Fútbol 2026. Según Axios, la experiencia de quienes visitan las playas de Miami y otras ciudades se ve alterada por la presencia constante del sargazo, el olor que desprende al descomponerse y la necesidad de tareas de limpieza diarias. El sector hotelero y gastronómico reporta ajustes operativos para responder a preguntas frecuentes de visitantes y desplegar recursos adicionales para mantener las playas transitables.

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El mantenimiento y la remoción de sargazo representa un gasto importante para los municipios. Según la Florida Rambler, solo en Miami, el presupuesto anual destinado a estas tareas supera los 9 millones de dólares. Las autoridades han reforzado la frecuencia de la limpieza en los tramos de mayor concurrencia y en zonas cercanas a eventos oficiales del Mundial, con el objetivo de minimizar el impacto en la experiencia turística.

¿Qué dicen las autoridades y los organismos oficiales sobre la situación?

El condado de Miami-Dade y la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) mantienen equipos de limpieza que operan a diario en los puntos de mayor impacto, priorizando la protección de áreas de anidación de tortugas marinas. Según declaraciones institucionales recogidas por Axios, “el nivel de sargazo es inusualmente alto en toda la región” y las autoridades coordinan con entidades estatales y federales para monitorear la evolución del fenómeno.

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La Universidad del Sur de Florida predice que el volumen de sargazo podría aumentar durante junio y julio, en paralelo con la realización del Mundial. La NOAA recomienda consultar cámaras en vivo y reportes diarios para planificar visitas a playas y evitar áreas de mayor acumulación. El municipio de Miami Beach ha implementado campañas de información y señalización en varios idiomas para orientar a los turistas internacionales.

La acumulación de sargazo modifica el paisaje de varias playas de Florida en plena temporada alta y durante el desarrollo del Mundial 2026. (Captura de video)

¿El sargazo es peligroso para la salud de los turistas?

De acuerdo con la FWC y la NOAA, el contacto ocasional con el sargazo no representa un riesgo relevante para la mayoría de las personas. Sin embargo, la acumulación y descomposición de las algas sobre la arena libera gas sulfhídrico, que produce un olor intenso y puede provocar irritación en ojos y vías respiratorias, especialmente en personas sensibles. La Florida Rambler advierte que la presencia de organismos marinos asociados al sargazo, como pequeños cangrejos o medusas, puede generar molestias adicionales a los bañistas.

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Las autoridades sanitarias recomiendan evitar el contacto prolongado con grandes acumulaciones de sargazo y no nadar cerca de bancos flotantes, especialmente en el caso de niños, personas alérgicas o con afecciones respiratorias. El sargazo flotante sirve de hábitat y zona de alimentación para peces y tortugas, pero su exceso sobre la costa puede afectar pastos marinos y corales.

¿Qué medidas se están tomando para mitigar el impacto?

El condado de Miami-Dade ha reforzado los operativos de limpieza en los 27 kilómetros de playa bajo su administración, con cuadrillas que remueven el sargazo cada mañana antes del inicio de la jornada turística. Las autoridades trabajan en conjunto con la NOAA y la FWC para encontrar métodos de retirada que no perjudiquen la fauna local, en particular las áreas de anidación de tortugas.

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Según reportes de Axios y PRNewswire, el municipio de Miami Beach dispone de campañas de información y señalización, y mantiene comunicación permanente con hoteleros, operadores turísticos y organizadores de eventos del Mundial. Las tareas de limpieza se ajustan según la marea y las condiciones meteorológicas, y el monitoreo satelital permite anticipar arribazones intensas para planificar la respuesta.

Las autoridades mantienen operativos permanentes para reducir el impacto del sargazo en zonas costeras frecuentadas por visitantes internacionales. (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)

¿Qué efectos ecológicos tiene el sargazo sobre los ecosistemas costeros?

El sargazo desempeña un rol en la dinámica ecológica del Atlántico, sirviendo de refugio y alimento a especies como peces, crustáceos y tortugas. Según la FWC, las algas contribuyen a la formación y protección de dunas, al retener arena y limitar la erosión. Sin embargo, cuando la acumulación sobrepasa ciertos límites, puede asfixiar pastos marinos y arrecifes, alterar la calidad del agua y modificar el equilibrio de las comunidades costeras.

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El informe del Laboratorio de Oceanografía Óptica de la USF señala que desde 2011 el fenómeno de arribazón de sargazo se ha intensificado, con picos históricos en 2023 y 2026. Según la NOAA, el volumen actual de sargazo en el Atlántico supera el 75% del promedio histórico para la época.

¿Cómo afecta el fenómeno a la percepción de los turistas internacionales?

Durante el Mundial, miles de visitantes internacionales llegan a Miami y se encuentran con playas cubiertas de sargazo, una imagen que contrasta con las expectativas de aguas cristalinas y arena blanca. Según testimonios recogidos por Axios, el olor que desprende el sargazo en descomposición y la alteración del color del agua han provocado reacciones diversas entre los turistas. Algunos optan por buscar playas menos afectadas, mientras que otros participan en actividades alternativas organizadas en la ciudad.

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El municipio de Miami Beach ha desplegado señalización en varios idiomas, programas de educación ambiental y actividades recreativas en zonas no afectadas, según PRNewswire. Las autoridades insisten en que la situación no representa un riesgo sanitario grave, aunque recomiendan seguir las indicaciones oficiales y consultar los reportes diarios antes de visitar la playa.

Miami Beach, Hollywood Beach y Key Biscayne figuran entre las playas con acumulaciones sostenidas de sargazo, según el monitoreo satelital de la NOAA. (Pedro Portal/Miami Herald vía AP)

¿Qué perspectivas existen para el resto del año?

Las proyecciones de la USF y la NOAA señalan que la presencia de sargazo en las playas del sur de Florida continuará al menos hasta el final del verano. Las autoridades mantienen operativos de limpieza reforzados y campañas de información para residentes y visitantes. El sector turístico ajusta su oferta y servicios para atender la demanda de los turistas que llegan a la ciudad, y se espera que la combinación de monitoreo satelital, respuesta operativa y comunicación institucional permita contener el impacto del fenómeno.

El costo de la gestión y retiro del sargazo en Florida alcanzó los 11 millones de dólares en 2025, con expectativas de incremento en 2026 debido a la mayor frecuencia y volumen del fenómeno, según datos de la NOAA y la USF.