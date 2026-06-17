Esta aerolínea estadounidense eliminará las comidas gratuitas en clase económica en casi todos sus vuelos

Hawaiian Airlines eliminará las comidas gratuitas en clase económica desde el 1 de julio de 2026 en casi todos sus vuelos entre Hawái y Estados Unidos continental (Hawaiian Airlines)

A partir del 1 de julio de 2026, Hawaiian Airlines implementará una de las modificaciones más notorias en su política de servicio a bordo: la eliminación de comidas gratuitas en clase económica en la mayoría de los vuelos entre Hawái y los Estados Unidos continentales. Este cambio marca un hito en la experiencia de los pasajeros que viajan en cabina principal, quienes hasta ahora recibían sin costo una comida durante los trayectos transpacíficos. La decisión, que ha sido comunicada por la aerolínea como una renovación integral de su programa de servicio, responde a una estrategia que busca actualizar las opciones gastronómicas y adaptarlas a las actuales tendencias y preferencias de los viajeros.

La medida afecta principalmente a los pasajeros de clase turista que vuelan entre Hawái y casi todas las ciudades de la parte continental de Estados Unidos. Solo existirá una excepción relevante: el servicio de comidas gratuitas continuará vigente exclusivamente en la ruta directa entre Honolulu y el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York. Así, quienes elijan esta conexión de larga distancia seguirán recibiendo, como hasta ahora, un menú completo sin coste adicional. En todas las demás rutas nacionales transpacíficas operadas por Hawaiian Airlines, los pasajeros deberán adaptarse al nuevo sistema, que sustituye la cortesía tradicional por un esquema de compra anticipada.

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Esta reestructuración trae consigo varias condiciones específicas para los usuarios de la cabina principal. A partir de la fecha señalada, los pasajeros que deseen disfrutar de una comida completa durante el vuelo deberán reservar y pagar con antelación su elección gastronómica. El sistema permitirá realizar pedidos hasta 20 horas antes de la salida del vuelo, a través de los canales habilitados por la aerolínea. A pesar de la eliminación de la comida gratuita, Hawaiian Airlines mantendrá ciertos elementos de cortesía, como una bebida de bienvenida, un aperitivo local y un dulce —por ejemplo, una galleta o chocolate— que serán servidos a todos los pasajeros de clase económica sin importar si han adquirido o no una comida principal.

Los pasajeros de clase económica de Hawaiian Airlines deberán reservar y pagar su comida con hasta 20 horas de anticipación (REUTERS/Marco Garcia/File Photo)

El proceso de pedido anticipado es un elemento central de la nueva política. Los pasajeros de clase económica podrán acceder a un menú especialmente curado, con opciones de platos inspirados en la cocina hawaiana y diseñados para reflejar la identidad cultural de las islas. Entre las alternativas disponibles destacan el bento de pollo teriyaki a la barbacoa sobre arroz blanco, la ensalada de col rizada tierna con mango li hing, edamame, quinoa y almendras tostadas, y el pollo mochiko frito con fideos al ajillo. Para el desayuno, la carta incluye tostadas francesas hechas con pan hawaiano, servidas con huevos y salchicha portuguesa; avena remojada en leche de coco con semillas de chía y frutos rojos; y una tortilla de queso con patatas asadas y salchicha de pollo. Los pedidos podrán realizarse hasta 20 horas antes del vuelo, ajustando la producción de comidas a la demanda real y permitiendo mayor personalización según las preferencias del cliente.

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La justificación de la aerolínea para introducir este modelo radica en varios objetivos operativos y comerciales. Según Hawaiian Airlines, la adopción del pedido anticipado redundará en una disminución significativa del desperdicio de alimentos y envases, ya que solo se producirán las comidas efectivamente reservadas. Esta reducción en el volumen de productos no consumidos contribuirá a una operación más sustentable, alineando a la empresa con las prácticas responsables que exigen tanto los reguladores como los propios consumidores. Además, la compañía sostiene que la nueva oferta gastronómica proporcionará mayor control y variedad a los usuarios, quienes ya no estarán limitados a un menú único estándar, sino que podrán elegir entre varias opciones pensadas para satisfacer distintos gustos y necesidades alimentarias.

Desde la perspectiva de Alisa Onishi, directora general de marketing de Hawaiian Airlines en Hawái, el diseño del nuevo programa responde directamente a las preferencias detectadas entre los pasajeros: “Diseñamos nuestro nuevo programa de comidas en la cabina principal basándonos en las preferencias de los pasajeros para ofrecerles mayor control y variedad, al tiempo que nos permite servirles platos que reflejen mejor la riqueza de las tradiciones culinarias de Hawái”. La declaración oficial remarca que el modelo de reserva anticipada amplía la oferta más allá de un menú estándar, adaptando la experiencia a la diversidad actual de los viajeros.

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La ruta directa entre Honolulu y el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York será la única excepción con comida gratuita en clase económica

Uno de los aspectos más destacados de la renovación es la colaboración con el chef Sheldon Simeon, reconocido restaurador afincado en Maui y finalista del premio James Beard. Simeon ha sido el encargado de diseñar las propuestas culinarias que integran el nuevo menú, aportando su visión y experiencia en la gastronomía local. “Para mí, la comida se trata de compartir de dónde vienes y de las personas que te han formado”, expresó el chef, subrayando que los platos están inspirados en los sabores tradicionales con los que creció en Hawái. La participación de Simeon busca garantizar autenticidad y calidad, permitiendo a los pasajeros experimentar un “auténtico sabor a hogar” durante su viaje.

En paralelo a los cambios en clase económica, Hawaiian Airlines también ha anunciado mejoras en el servicio para otras clases. En primera clase, el menú tradicional —que solía estar limitado a un sándwich tipo Hot Pocket— será reemplazado por platos de mayor variedad y calidad, también disponibles para su pedido anticipado. Asimismo, los pasajeros de cabina premium seguirán recibiendo refrigerios gratuitos a bordo, reforzando la diferenciación de la experiencia según la categoría de viaje. Aunque la principal transformación se centra en la eliminación de la comida gratuita para la mayoría de los vuelos de clase económica, la reestructuración del servicio a bordo busca elevar el estándar general y profundizar la conexión con la cultura culinaria de Hawái.

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